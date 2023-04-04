Евсеев о Гасилине: «Он решил, что я ему карьеру сломал. Не футбол, а я»

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Вадим Евсеев рассказал о взаимоотношениях с Алексеем Гасилиным

– Можно вообще, как Гасилин – в самом расцвете сил в медийный футбол пойти.

– Ну, он же сказал, что я ему карьеру сломал (смеется).

– Это правда?

– Нет, конечно. Когда Гаджиев (Гаджи Гаджиев, тренер «Амкара» 2014-2018 – прим. Sports.ru) ушел, а я остался в «Амкаре», и он там был. У нас было 25 человек, может больше, а в заявках на игры – 23. Он часто в заявку даже не попадал. И он решил, что это я ему карьеру сломал. Не футбол его сломал, а я.

Ну, вот он играет, все красиво.

– Ну, часто же игроки винят кого-то, когда у них что-то не получается.

– Я наоборот же радуюсь. Я же могу кого-то не оставить в команде по объективным причинам. А он в какой-то другой команде заиграл – он же мог у нас не раскрыться, – сказал экс-игрок сборной России и тренер «Шинника».

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4 комментария

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ВладимирНеПутин
Гасилин и на уровне мфл не особо выделяется высоким уровнем игры, довольной средний даже на таком уровне.
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Уся Ваткин
Не сломал, а загасил
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Слава Филаткин
«В футболе что главное? На скамейке что ли сидеть?», -добавил Вадим Валентинович.
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Spitamen Gonzales
Вообще вот смотришь на Евсеева и гордость берет. Идеальный человек
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