Колосков о переизбрании Чеферина на пост президента УЕФА: «Вижу его лояльность по отношению к РФС. Он смог противостоять Суперлиге»

Теги премьер-лига Россия УЕФА РФС Вячеслав Колосков Александер Чеферин ТАСС Суперлига Европы Футбол

Вячеслав Колосков согласен с переизбранием Александера Чеферина на пост президента УЕФА

Кроме того, почетный президент РФС и почетный член УЕФА считает, что Чеферин лояльно относится к Российскому футбольному союзу.

5 апреля на конгрессе УЕФА Чеферина переизбрали на пост президента организации на срок с 2023 по 2027 год.

«То, что был один кандидат от 55 ассоциаций, говорит о полном доверии к Чеферину, то есть нет ни одного человека, который мог бы бросить ему вызов.

Мне кажется, что это правильное решение в пользу Чеферина, я вижу его деятельность, в том числе лояльность по отношению к Российскому футбольному союзу, но это не самое главное. Он смог сохранить единство УЕФА, противостоять образованию Суперлиги, о которой мечтают некоторые клубы.

Я знаю, что идет большая работа по помощи национальным ассоциациям футбола. Россия отстранена, но тем не менее она получает приглашения к различным детским и юношеским турнирам. Поддержка 55 ассоциаций говорит о его авторитете, правильности курса», – сказал Колосков.

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16 комментариев

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dimamak10
Ответ Arman Markosyan 25
Чеферин о Чеферине?
Я пока новость не открыл , подумал что он реально о своем переизбрании говорит 😅 ток думаю причем тут РФС
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Арман Мартиросян
Читая заголовок, думал что у Чеферина окончательно крыша потекла. Оказывается редактор не дождался пятницы.
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Леван Мкртчян
Ответ Damir Ganeev
Ничего не понял Чеферин о Чеферине ? Сам о себе что ли ?
Первый Чеферин - это Колосков
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Андрей Стоянов
ну бывают опечатки, что так сразу накинулись то?
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Faust Doc
Зачефирил Чеферин и с Чеферином зашиферил))
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Леван Мкртчян
Ответ Arman Markosyan 25
Чеферин о Чеферине?
Это крепкий Чеферин , двойная заварка
+6
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ЛоуренсАравийский
*та картинка мем про Обаму награждающего Обаму*
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frankie_Ballenbacher
Чеферин о Чеферине, про Чеферина: "Вижу лояльность Чеферина по отношению к РФС"
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damondiamond
импортозамещение наоборот
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Damir Ganeev
Ничего не понял Чеферин о Чеферине ? Сам о себе что ли ?
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igls54
Колоскову совсем недолго довелось побыть Чеферином
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Валера, уходи!!!
заголовок топ
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whereissuso
Опечатка по фрейду
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Назар Игорь
Что за дичь??? Чеферин о Чеферине?? Кто то чифирчику хватанул?
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Arman Markosyan 25
Чеферин о Чеферине?
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los merengues
Чеферин о Чеферине? Упрлс?
+5
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