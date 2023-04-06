Колосков о переизбрании Чеферина на пост президента УЕФА: «Вижу его лояльность по отношению к РФС. Он смог противостоять Суперлиге»

Вячеслав Колосков согласен с переизбранием Александера Чеферина на пост президента УЕФА

Кроме того, почетный президент и почетный член УЕФА считает, что Чеферин лояльно относится к Российскому футбольному союзу.

5 апреля на конгрессе УЕФА Чеферина переизбрали на пост президента организации на срок с 2023 по 2027 год.

«То, что был один кандидат от 55 ассоциаций, говорит о полном доверии к Чеферину, то есть нет ни одного человека, который мог бы бросить ему вызов.

Мне кажется, что это правильное решение в пользу Чеферина, я вижу его деятельность, в том числе лояльность по отношению к Российскому футбольному союзу, но это не самое главное. Он смог сохранить единство УЕФА, противостоять образованию , о которой мечтают некоторые клубы.

Я знаю, что идет большая работа по помощи национальным ассоциациям футбола. Россия отстранена, но тем не менее она получает приглашения к различным детским и юношеским турнирам. Поддержка 55 ассоциаций говорит о его авторитете, правильности курса», – сказал .