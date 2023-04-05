РФС о словах Чеферина: «Продолжаем контакты с УЕФА, ФИФА по возвращению российских команд. Сложность задачи очевидна»

В РФС сообщили о продолжении сотрудничества с европейскими футбольными властями

Ранее президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что в текущей ситуации будет сложно снять с российских команд запрет на участие в международных турнирах.

«РФС, УЕФА и продолжают контакты в рамках рабочей группы для формирования дорожной карты по возвращению российских сборных и клубов к международным соревнованиям. Сложность решения этой задачи очевидна.

Переговоры продолжаются. Как только будут приняты конкретные решения и определены дальнейшие шаги, об этом будет официально объявлено», – говорится в сообщении службы коммуникаций .