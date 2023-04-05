РФС о словах Чеферина: «Продолжаем контакты с УЕФА, ФИФА по возвращению российских команд. Сложность задачи очевидна»

Теги премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу ФИФА РФС Александер Чеферин Спорт-Экспресс Футбол

В РФС сообщили о продолжении сотрудничества с европейскими футбольными властями

Ранее президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что в текущей ситуации будет сложно снять с российских команд запрет на участие в международных турнирах.

«РФС, УЕФА и ФИФА продолжают контакты в рамках рабочей группы для формирования дорожной карты по возвращению российских сборных и клубов к международным соревнованиям. Сложность решения этой задачи очевидна.

Переговоры продолжаются. Как только будут приняты конкретные решения и определены дальнейшие шаги, об этом будет официально объявлено», – говорится в сообщении службы коммуникаций РФС.

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10 комментариев

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Pier Besuhof
Ответ СИ
Наш футбол уефа исключил из международных соревнований до окончания СВО, но не сказал в чью пользу. Я думаю русофобский чеферина имеет в виду не нашу победу, но это исключено - победа будет за нами. Но самое странное, я подозреваю что при этом, наших чиновников Рфс и РПЛ не исключили из всевозможных комитетов уефа. Странно.? Да, До сих пор крымские футбольные Федерации аж с 2014 года не в составе рфс. Совпадение? Вульф не верил в совпадения!
кутагымны суыр
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СИ
Наш футбол уефа исключил из международных соревнований до окончания СВО, но не сказал в чью пользу.
Я думаю русофобский чеферина имеет в виду не нашу победу, но это исключено - победа будет за нами.
Но самое странное, я подозреваю что при этом, наших чиновников Рфс и РПЛ не исключили из всевозможных комитетов уефа.
Странно.? Да,
До сих пор крымские футбольные Федерации аж с 2014 года не в составе рфс.
Совпадение? Вульф не верил в совпадения!
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-1
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Ярик01
для формирования дорожной карты - кому эта работа на унитаз нужна, если явно озвучил Чеф о главном условии
+1
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velvetdust2008
Ответ Турку Финляндия*
В чем смысл "продолжать контакт" всем понятно когда возможен будет допуск российских команд, чё там консультироваться и кантактировать
А какая разница - нас не пустят на ЧМ из Европы или Азии? В чем смысл - спроси у Казахстана
+1
0
+1
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Фут.Боль
УЕФА четко обозначил свою позицию. Ловить там нечего в ближайшие много лет.
+3
-1
+2
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nobrainnopain
Дорожная карта по возвращению 🤦‍♂️ втф
+2
0
+2
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goshforever
Продолжаем ездить в командировки в Европу за госсчет до последнего дня. Имитировать бурную деятельность - это святое.
+5
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+5
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Alda
я может что-то не понимаю, но над чем они работают, что они решают сидят?)
+6
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+6
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Wayne Gretzky 99
А ведь адекватные люди в РФС сидят! Им очевидна сложность решения этой задачи. И причины, и следствия понятны.
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Турку Финляндия*
В чем смысл "продолжать контакт" всем понятно когда возможен будет допуск российских команд, чё там консультироваться и кантактировать
+1
0
+1
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