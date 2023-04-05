РФС о словах Чеферина: «Продолжаем контакты с УЕФА, ФИФА по возвращению российских команд. Сложность задачи очевидна»
В РФС сообщили о продолжении сотрудничества с европейскими футбольными властями
Ранее президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что в текущей ситуации будет сложно снять с российских команд запрет на участие в международных турнирах.
«РФС, УЕФА и ФИФА продолжают контакты в рамках рабочей группы для формирования дорожной карты по возвращению российских сборных и клубов к международным соревнованиям. Сложность решения этой задачи очевидна.
Переговоры продолжаются. Как только будут приняты конкретные решения и определены дальнейшие шаги, об этом будет официально объявлено», – говорится в сообщении службы коммуникаций РФС.
Я думаю русофобский чеферина имеет в виду не нашу победу, но это исключено - победа будет за нами.
Но самое странное, я подозреваю что при этом, наших чиновников Рфс и РПЛ не исключили из всевозможных комитетов уефа.
Странно.? Да,
До сих пор крымские футбольные Федерации аж с 2014 года не в составе рфс.
Совпадение? Вульф не верил в совпадения!