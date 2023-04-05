Александер Чеферин: «Футбол не приватизирован, он принадлежит всем. Мы обязаны обеспечить преобладание интересов игры над интересами горстки привилегированных лиц»
Президент УЕФА Александер Чеферин призвал не дать приватизировать футбол
«Национальные лиги должны оставаться основой футбола. Они – основа нашей модели, и я глубоко благодарен всем правительствам государств-членов Европейского Союза, включая Португалию, которые поняли, что было поставлено на карту, за историческую демонстрацию солидарности.
Это здорово, что мы знаем, что можем рассчитывать на поддержку Европейской ассоциации клубов (ECA). И я хотел бы особенно поблагодарить Нассера [Аль-Хелайфи] за это – за защиту этой модели футбола. Это сотрудничество важно, это прекрасно.
Футбол – один из последних активов общества, который еще не приватизирован. Он никому не принадлежит, вернее, он принадлежит всем: игрокам, тренерам, судьям, болельщикам и волонтерам.
Мы никогда не должны забывать, что обязаны обеспечить преобладание интересов футбола над частными интересами горстки привилегированных лиц», – сказал президент УЕФА Александер Чеферин, сегодня переизбранный на конгрессе в Португалии на новый четырехлетний срок.
делится не хочет мафиози
Но только тогда в нем и играйте. Можете назвать хоть межгалактическая суперлига и втроем там устраивать оргии.
При всех минусах Чеферина - он абсолютно правильно говорит о национальных первенствах, как основе футбола.
И не надо рассказывать, что "всё равно клубы не равны", это и так понятно, но то, что предлагают суперлигцы - разрушение основы футбола. Разделение на лиги по финансовым показателям, а не спортивным результатам.