Александер Чеферин: «Футбол не приватизирован, он принадлежит всем. Мы обязаны обеспечить преобладание интересов игры над интересами горстки привилегированных лиц»

Теги ПСЖ премьер-лига Англия бундеслига Германия лига 1 Франция серия А Италия Ла Лига УЕФА Ассоциация европейских клубов Нассер Аль-Хелайфи Политика Александер Чеферин Футбол

Президент УЕФА Александер Чеферин призвал не дать приватизировать футбол

«Национальные лиги должны оставаться основой футбола. Они – основа нашей модели, и я глубоко благодарен всем правительствам государств-членов Европейского Союза, включая Португалию, которые поняли, что было поставлено на карту, за историческую демонстрацию солидарности.

Это здорово, что мы знаем, что можем рассчитывать на поддержку Европейской ассоциации клубов (ECA). И я хотел бы особенно поблагодарить Нассера [Аль-Хелайфи] за это – за защиту этой модели футбола. Это сотрудничество важно, это прекрасно.

Футбол – один из последних активов общества, который еще не приватизирован. Он никому не принадлежит, вернее, он принадлежит всем: игрокам, тренерам, судьям, болельщикам и волонтерам.

Мы никогда не должны забывать, что обязаны обеспечить преобладание интересов футбола над частными интересами горстки привилегированных лиц», – сказал президент УЕФА Александер Чеферин, сегодня переизбранный на конгрессе в Португалии на новый четырехлетний срок.

Материалы по теме

32 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Экселлент
Как же он ржал в своём кабинете,после этого интервью 😂
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Экселлент
Ответ Мадрид наказывает!
И я хотел бы особенно поблагодарить Нассера [Аль-Хелайфи] за это – за защиту этой модели футбола. Чтобы Святой Георгий сопутствовал во всех ваших начинаниях. А Николай Чудотворец дал ему крепкое здоровье и удачу. Спасибо.
О,да,это свершилось,ты наконец-то написал отличный комментарий, а не обычную свою блевоту,браво 👏👏👏
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
SVD44
какое лицемерие 🤦‍♂️
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pertinax Gandi
Ну а разве сейчас футбол не приватизирован ФИФА и региональными федерациями? Наоборот, если футбол общий, то пусть другие организации тоже проводят свои турниры. Но ФИФА и УЕФА препятствуют этому всеми силами.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kutavlik
А как же тогда ваша позиция по отстранению РФ от футбола??? Где здесь преобладание интересов спорта над интересами горстки привилегированных лиц???
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
undead88
Ответ Екн Лор
Динамо Загреб УЕФА не банило никогда, нашли бы хоть достоверные примеры
он его наверно с Динамо Москва перепутал
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ak83
Ответ Alex1104
А им не дают? Да на здоровье! Но только тогда в нем и играйте. Можете назвать хоть межгалактическая суперлига и втроем там устраивать оргии. При всех минусах Чеферина - он абсолютно правильно говорит о национальных первенствах, как основе футбола. И не надо рассказывать, что "всё равно клубы не равны", это и так понятно, но то, что предлагают суперлигцы - разрушение основы футбола. Разделение на лиги по финансовым показателям, а не спортивным результатам.
Разве Суперлига мешает проведению национальных чемпионатов? Нет. Суперлига это лига чемпионов с грамотным распределением денег, а не как сейчас когда чинуши с УЕФА больше половины денег забирают себе.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
vals1702
"принадлежит нам с Хелайфи " -- он про это хотел сказать...
делится не хочет мафиози
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
cgane
Ответ Екн Лор
Динамо Загреб УЕФА не банило никогда, нашли бы хоть достоверные примеры
Он забыл вписать слово «условный». С ним можно смело нести любую чушь.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мадрид наказывает!
И я хотел бы особенно поблагодарить Нассера [Аль-Хелайфи] за это – за защиту этой модели футбола. Чтобы Святой Георгий сопутствовал во всех ваших начинаниях. А Николай Чудотворец дал ему крепкое здоровье и удачу. Спасибо.
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lindeman
Таки УЕФА и приватизировала футбол и не даёт другим клубам организовать суперлигу
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Подкат Пенальтьевич
Какой же сюрр
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dinamik1
Надо.поддержать суперклубы.Наших отстранят их отстранят это будет крах УЕФА.На его обломках создадут новую структуру.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дуойка Бубнова
Чеферин неплохо чифирнул перед тем как это выдать
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Екн Лор
Ответ ПОШОЛ ПОШОЛ
А зачем тогда УЕФА приватизировала футбол? И сделала одних равнее чем других. Чем ПСЖ или Челси лучше Раднички и Динамо Загреб, когда вторым трансферные баны дают 🤦🏼‍♀️
Динамо Загреб УЕФА не банило никогда, нашли бы хоть достоверные примеры
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Hong Kil
Горстка привилегированных лиц будет обеспечивать независимость от другой горстки привилегированных лиц. Все под соусом заботы о непривилегированных лицах.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
headmaster
Проще говоря, делиться не хочет
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alex1104
Ответ Новый тренер ФК Спартак
так дай клубам организовать свой турнир если не приватизирован
А им не дают? Да на здоровье!
Но только тогда в нем и играйте. Можете назвать хоть межгалактическая суперлига и втроем там устраивать оргии.
При всех минусах Чеферина - он абсолютно правильно говорит о национальных первенствах, как основе футбола.
И не надо рассказывать, что "всё равно клубы не равны", это и так понятно, но то, что предлагают суперлигцы - разрушение основы футбола. Разделение на лиги по финансовым показателям, а не спортивным результатам.
+9
-4
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Роман
Аль-Хелайфи - негласный хозяин Чеферина и босс УЕФА.
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Футбол_это_жизнь
Если футбол принадлежит всем, я получается могу создать свою Лигу и заявить, что именно моя Лига является основной и никто мне этого не запретит?
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kirkoroff
Ответ ПОШОЛ ПОШОЛ
А зачем тогда УЕФА приватизировала футбол? И сделала одних равнее чем других. Чем ПСЖ или Челси лучше Раднички и Динамо Загреб, когда вторым трансферные баны дают 🤦🏼‍♀️
👏
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Старый дед-пердун
Да, да, да… так и есть… одним словом «лицемер»
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
romanisti89
Учитывая бан российского футбола футбол ещё как приватизирован
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
2vdhrvmmzf
Чеферин чемпион мира по лицемерию
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
tm5pvbngvj
Поэтому вы душите суперлигу всеми силами. Боитесь конкуренции и оттока денежек. Ага, футбол для всех, как же😂
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий