«Реал» не рассматривает вариант с возвращением Моуринью

Теги Рома Жозе Моуринью Реал Мадрид серия А Италия Ла Лига Флорентино Перес Футбол

Жозе Моуринью не возглавит «Реал».

Как сообщает Marca, мадридский клуб не рассматривает вариант с возвращением португальского специалиста.

Отмечается, что при этом у Моуринью хорошие отношения с «Реалом», и он периодически общается с президентом клуба Флорентино Пересом.

Моуринью, ныне работающий в «Роме», тренировал «Реал» в 2010-2013 годах, выиграв Ла Лигу, Кубок и Суперкубок Испании.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

Материалы по теме

18 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Евгений Громов 22
Ответ спортикетт
если хаби алонсо норм себя покажет в байере то его возьмут или рауля
Ну результаты Байера уже вызывают интерес
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Итачи Учиха
Оно и к лучшему. Что Реалу, что Барсе нужны сильные коллективы. Увы, с Моуром таких уже не построишь.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ShamilK
Ответ Yauheni Svartsevich
Реал Жозе 2011-2012 самый сильный на моей памяти: 100 очков, 121 гол, окончательно полысевший от нервов Пеп)) Разрывали на контратаках, должны были брать ЛЧ, но тогда обидно проиграли по пенальти мощнейшей Баварии. Ну и при Моуринью каждое классико - электричество и драма! Крутое время было!
Баварию тогда в ответке нужно было дожимать, но РМ зачем-то ушел в защиту, хотя разумеется класико сыграло свою роль. Еще и Рамос играл слишком аккуратно, боясь, что получит карточку и пропустит финал. И в Мюнхене Мадрид пропустил какой-то дурацкий гол на последних минутах от Гомеса. У Мадрида Моуриньо было какое-то невезение против немецких клубов
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Yauheni Svartsevich
Ответ Андрей Хенто
Ну это уже действительно пройденный этап, но болельщики Мадрида всегда будут благодарны Жозе, именно он вернул Мадриду на вершину и заложил фундамент для будущих побед.
А состав-то какой был! Праймовые Озил, Хаби Алонсо, Ди Мария, Марсело, Рамос, еще что-то умевший Кака, джокер Кальехон и дриблёр Арбелоа! Очень спокойно относился к тому, если Реал уступал по ходу игры: знал, что накидают любому сопернику (сейчас и близко нет такого чувства). Хотя Барселоне - да, чаще проигрывали, но никогда без огня в глазах!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tollie
а Вандерлея Лушембургу?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Боровицкий
Моуриньо уже не тот.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
НИЧЕГО СМЕШНОГО
Ответ David Aprasidze
Реал 2012 играл в лучший футбол
121 гол забил Реал в сезоне 11/12. Тот Реал катком бы прошёлся сейчас по Барсе и по Лалиге
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Savarona25
Пусть Моуринью трагически и не выиграл с Реалом ЛЧ, но его Реал, забивший 121 гол в ЛЛ, был одним из лучших в истории. Я уж молчу про огненные класико. Можно не рассматривать Моуринью в качестве кандидата на пост ГТ, если есть на примете вариант лучше. Но это точно не бывшие игроки, не имеющего почти никакого опыта, не говоря уж о достижениях. Им просто еще рано.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Yauheni Svartsevich
Реал Жозе 2011-2012 самый сильный на моей памяти: 100 очков, 121 гол, окончательно полысевший от нервов Пеп)) Разрывали на контратаках, должны были брать ЛЧ, но тогда обидно проиграли по пенальти мощнейшей Баварии.

Ну и при Моуринью каждое классико - электричество и драма! Крутое время было!
+17
-2
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Gagarin Party
Ответ Роман
Ох сколько слухов будет. Пока Реал играет в ЛЧ, смены тренера точно не будет.
осталось два месяца. Естественно сейчас не будут менять тренера.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Айхальский
У Карло получилось успешно вернуться, может и у Жозе получилось бы
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Роман
Ох сколько слухов будет. Пока Реал играет в ЛЧ, смены тренера точно не будет.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AmanEsen
Ответ Андрей Хенто
Ну это уже действительно пройденный этап, но болельщики Мадрида всегда будут благодарны Жозе, именно он вернул Мадриду на вершину и заложил фундамент для будущих побед.
На вершину Мадрид все же вернул Анчелотти.
+2
-7
-5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дри66линг Нейа
Зидана сюда)))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
David Aprasidze
Реал 2012 играл в лучший футбол
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ygcn5c2ty9
Взяли бы Лигу Конференций
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Хенто
Ну это уже действительно пройденный этап, но болельщики Мадрида всегда будут благодарны Жозе, именно он вернул Мадриду на вершину и заложил фундамент для будущих побед.
+18
-4
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
спортикетт
если хаби алонсо норм себя покажет в байере то его возьмут или рауля
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий