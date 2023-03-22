«Реал» не рассматривает вариант с возвращением Моуринью
Жозе Моуринью не возглавит «Реал».
Как сообщает Marca, мадридский клуб не рассматривает вариант с возвращением португальского специалиста.
Отмечается, что при этом у Моуринью хорошие отношения с «Реалом», и он периодически общается с президентом клуба Флорентино Пересом.
Моуринью, ныне работающий в «Роме», тренировал «Реал» в 2010-2013 годах, выиграв Ла Лигу, Кубок и Суперкубок Испании.
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