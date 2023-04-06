Гари Невилл: «Если «Арсенал» победит «Ливерпуль» на «Энфилде», титул будет у них. Если они проиграют, то гонка станет очень напряженной»

Теги Гари Невилл Алекс Фергюсон Энфилд Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Футбол

Гари Невилл считает, что «Арсенал» выиграет АПЛ, если одержит победу над «Ливерпулем»

«Если «Арсенал» поедет на «Энфилд» и выиграет, я бы определенно сказал, что титул будет у них, потому что их уверенность от этого будет невероятной. Если они проиграют на «Энфилде», то гонка станет очень напряженной.

Наш тренер [Алекс Фергюсон] говорил нам, что если вы играете с «Ливерпулем» на выезде в это время года и боретесь за титул, и вы выигрываете [у «Ливерпуля»], то вы выигрываете лигу. Довольно часто случалось именно так.

«Примерно два или три месяца назад я думал, что «Арсенал» финиширует с отставанием в 10-15 очков от «Ман Сити». Сейчас очевидно, что этого не произойдет. Сейчас шансы 50 на 50.

Если «Арсенал» выиграет у «Ливерпуля», они определенно станут фаворитами, но впереди еще долгий путь. «Арсеналу» предстоит сыграть с «Сити» и «Ньюкаслом», и это будут очень трудные матчи», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед».

Матч «Ливерпуль» – «Арсенал» в рамках 30-го тура АПЛ состоится 9 апреля. 

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23 комментария

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Dexter Dallas
Ты же недавно пердел о том, что даже если аресенал сделает ливер. Все равно мс станет чемпом
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Roma Tarasych
Ответ London.is.blue
Насколько все таки АПЛ прекрасна, что даже середняк на которого никто не обращал внимания уже лет 20 борется за чемпионство. Напоминает чем-то историю Лестера, правда не уверен, что Арсенал таки ее повторит. Скорее всего Пеп на тотальном классе дожмёт на финише, все таки у Арсенала, кроме Зинченко никто не видел серьезных трофеев в лицо.
Жезус из того же сити, Парти из Атлетико, Жоржиньо с ЛЧ и ЧЕ
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#SharkTeam
Ответ Mr@k
а что Клоп для Арсенала то?..
Некоторые заикнулись что перестанут за ливер болеть если Клопа уволят при этом топят против Сити. Ну за язык никто не тянул
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Mr@k
Ответ #SharkTeam
Интересно, олдовые с 2005 за кого будут болеть, за Арсенал? А если после этого Клопа уволят?
а что Клоп для Арсенала то?..
+1
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Биодудь
Все адекватные люди желают Арсеналу поражения во всех оставшихся матчах.
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Алексей Сметанин
Пацаны!помогите!))на айфоне у себя удалил по глупости приложение спортс))а на эпл стор его нет..че делать?))
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Пользователь заблокирован
Когда тренер верит в чудо, но знает, что чудеса не случайны 🌟⚽
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DAN DAN
Эта "Ванга" уже не первый раз гадает в этом сезоне на рыбьей чешуе. )
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Артур Мкртычян
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Давайте Арсенал, все верят в вас
я не верю. не хватит у них душка. Сити обойдет.
+2
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Артур Мкртычян
Ответ инок
Жду с нетерпением этой интересной игры. Ливерпулю отступать некуда. А если ничья, то что? Пока рано загадывать, что будет...
ничья тоже на руку сити
+1
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Доминатор3000
Сити,Челси,Ньюкасл,Брайтон.
Тут как бы и выиграв на Энфилде,ещё можно всё проиграть.
Нужно чтобы Сити хоть где-то проиграл.
+1
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Francev
Это не Гари ли весь сезон говорит что Арсеналу не дать чемпионом ? Переобувается
+1
-1
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#SharkTeam
Интересно, олдовые с 2005 за кого будут болеть, за Арсенал? А если после этого Клопа уволят?
+3
0
+3
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Sevuska
Ответ Владимир Виртуалкин
наверное, будут им показывать мотивационные видео с Андрей Сергеичем
Ооо, Андрей,
ты приехал к нам,
чтобы мы четыре раза
сдули "Энфилд".
Ооо, Андрей!
+2
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Владимир Виртуалкин
наверное, будут им показывать мотивационные видео с Андрей Сергеичем
+5
0
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Momos
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Давайте Арсенал, все верят в вас
Все это кто?
+3
-6
-3
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ML26
Ответ London.is.blue
Насколько все таки АПЛ прекрасна, что даже середняк на которого никто не обращал внимания уже лет 20 борется за чемпионство. Напоминает чем-то историю Лестера, правда не уверен, что Арсенал таки ее повторит. Скорее всего Пеп на тотальном классе дожмёт на финише, все таки у Арсенала, кроме Зинченко никто не видел серьезных трофеев в лицо.
Середняк бро у тебя на аватарке
+15
-3
+12
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Sevuska
Да Гарри , при сэре Алексе , и братьях Невиллах в защите , 7:0 на Энфилде было бы невозможно 😎
+1
0
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Ursa7
Ответ Хадижат Абдулаева
Как фанат Ливерпулья я скажу что лучше будет если они выиграют
Ты точно не фанат Ливерпуля)))
+3
-1
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London.is.blue
Насколько все таки АПЛ прекрасна, что даже середняк на которого никто не обращал внимания уже лет 20 борется за чемпионство.
Напоминает чем-то историю Лестера, правда не уверен, что Арсенал таки ее повторит.

Скорее всего Пеп на тотальном классе дожмёт на финише, все таки у Арсенала, кроме Зинченко никто не видел серьезных трофеев в лицо.
+3
-10
-7
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инок
Жду с нетерпением этой интересной игры. Ливерпулю отступать некуда. А если ничья, то что? Пока рано загадывать, что будет...
+2
0
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Хадижат Абдулаева
Как фанат Ливерпулья я скажу что лучше будет если они выиграют
+2
-3
-1
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ARIGAMI ARIGAMI
Давайте Арсенал, все верят в вас
+10
-6
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