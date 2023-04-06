Гари Невилл: «Если «Арсенал» победит «Ливерпуль» на «Энфилде», титул будет у них. Если они проиграют, то гонка станет очень напряженной»
Гари Невилл считает, что «Арсенал» выиграет АПЛ, если одержит победу над «Ливерпулем»
«Если «Арсенал» поедет на «Энфилд» и выиграет, я бы определенно сказал, что титул будет у них, потому что их уверенность от этого будет невероятной. Если они проиграют на «Энфилде», то гонка станет очень напряженной.
Наш тренер [Алекс Фергюсон] говорил нам, что если вы играете с «Ливерпулем» на выезде в это время года и боретесь за титул, и вы выигрываете [у «Ливерпуля»], то вы выигрываете лигу. Довольно часто случалось именно так.
«Примерно два или три месяца назад я думал, что «Арсенал» финиширует с отставанием в 10-15 очков от «Ман Сити». Сейчас очевидно, что этого не произойдет. Сейчас шансы 50 на 50.
Если «Арсенал» выиграет у «Ливерпуля», они определенно станут фаворитами, но впереди еще долгий путь. «Арсеналу» предстоит сыграть с «Сити» и «Ньюкаслом», и это будут очень трудные матчи», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед».
Матч «Ливерпуль» – «Арсенал» в рамках 30-го тура АПЛ состоится 9 апреля.
Тут как бы и выиграв на Энфилде,ещё можно всё проиграть.
Нужно чтобы Сити хоть где-то проиграл.
ты приехал к нам,
чтобы мы четыре раза
сдули "Энфилд".
Ооо, Андрей!
Напоминает чем-то историю Лестера, правда не уверен, что Арсенал таки ее повторит.
Скорее всего Пеп на тотальном классе дожмёт на финише, все таки у Арсенала, кроме Зинченко никто не видел серьезных трофеев в лицо.