Гари Невилл: «Энфилд» – устрашающее место, если «Арсенал» победит там, то заберет титул. Однако я думаю, что чемпионом станет «Сити»

Теги Гари Невилл Энфилд Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Футбол

Гари Невилл считает, что чемпионом Англии станет «Манчестер Сити».

«Арсенал» находится в прекрасном положении, он по-настоящему уверен в себе, сейчас важно избегать травм и поддерживать форму.

Я все еще думаю, что «Сити» станет чемпионом, поскольку он немного опытнее. Шансы – 50 на 50. Шесть недель назад я был уверен в том, что «Арсенал» потеряет очки. Я по-прежнему думаю, что «Сити» добьется своего.

Я бы не ставил все на «Энфилд», но если «Арсенал» приедет туда и победит, то я скажу, что титул точно достанется ему. Наш тренер говорил, что если ты выигрываешь на этом стадионе, то забираешь титул.

«Энфилд» – устрашающее место, но если «Арсенал» там победит, то титул уйдет к нему.

Если «Сити» будет в пределах 4-5 очков перед их встречей [26 апреля], давление может стать невыносимым.

Мы искали изъяны у «Ньюкасла», и он сильно сдал. «Арсенал» пока не сдал, но его ждут действительно трудные матчи, учитывая то, что многие его футболисты впервые борются за титул», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед».

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18 комментариев

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Mr@k123
Если на Этихаде выиграют то вот тогда заберут титул
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kustarnik555@gmail.com
Ответ eka281
достаточно в 8-ми
пока даже в семи
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pack25
Ответ mansur_axe
После поражения от Сити, Ливерпуль будет заряжен и даст бой. Ливерпуль все ещё одна из лучших команд.
Им ещё с Челси играть вообще-то перед матчем с Арсеналом...
+7
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+7
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mansur_axe
После поражения от Сити, Ливерпуль будет заряжен и даст бой. Ливерпуль все ещё одна из лучших команд.
+4
-3
+1
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eka281
Ответ WebZ
Есть 9 Туров , и надо во всех побеждать , тогда будет Чемпионство !
достаточно в 8-ми
+1
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+1
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pack25
Первые 10 туров - Арсенал сдуется.
После 15 тура - точно сдуется, ещё с Сити не играли.
После 20 туров - нет, Арсенал не будет чемпионом, с топами не играл ещё,ещё и Эвертону проиграл.
После 25 тура - нет, точно не будет чемпионом, календарь сложный.
После 29 тура - нет, не будет чемпионом, 50 на 50, им на Энфилде играть...
+10
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+10
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FEZ10
Ответ FEZ10
Арсенал всех порвёт
Те кто минусует,идите ….й,мне по..й на ваши минусы
+4
-1
+3
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S.Laposter
Ответ solevator
Вряд ли Ливерпуль проиграет два матча подряд обоим претендентам на титул, тем более, он играет дома. Значит, по потерянным уже будет лишь +2 к МС. А потом игра в Манчестере... Не так уж и не прав Невилл :-(
почему подряд?) у них игра с Челси между этими матчами
+2
-1
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ML26
Арсенал: становится чемпионом

Невилл: думаю чемпионом все равно станет Сити
+14
-2
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r9naldo1
Ответ solevator
Вряд ли Ливерпуль проиграет два матча подряд обоим претендентам на титул, тем более, он играет дома. Значит, по потерянным уже будет лишь +2 к МС. А потом игра в Манчестере... Не так уж и не прав Невилл :-(
Пулю еще с Челси играть посреди недели на выезде, а Арсенал будет отдыхать и готовиться к Энфилду.
Да, Ливер на Энфилде это совсем другая команда, но у текущего Арсенала достаточно класса, чтобы там победить.
+11
-1
+10
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Артур Мкртычян
Ответ solevator
Вряд ли Ливерпуль проиграет два матча подряд обоим претендентам на титул, тем более, он играет дома. Значит, по потерянным уже будет лишь +2 к МС. А потом игра в Манчестере... Не так уж и не прав Невилл :-(
ну я думаю на Энфилде ничья. Но в принципе ливерпуль и выиграть может.
0
-2
-2
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solevator
Вряд ли Ливерпуль проиграет два матча подряд обоим претендентам на титул, тем более, он играет дома. Значит, по потерянным уже будет лишь +2 к МС. А потом игра в Манчестере... Не так уж и не прав Невилл :-(
+4
-4
0
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Romanian_Daddy
Ответ А. Мостовой
сказал человек пустивший 7 от барселоны 🤡
И что?))
+1
-4
-3
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Branddd
Гари готовит почву для переобувочки?

Ох уж эти английские эксперты)
+4
-2
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ruslan_khaibulov
Ответ WebZ
Есть 9 Туров , и надо во всех побеждать , тогда будет Чемпионство !
Арсенал уже свое не упустит, на них нет давления, никто не ждал прыти, все думали, что вот-вот сдуются, особенно когда Сити их отыграл в личке и вернул себе первое место. но игроки Сити привыкли считать себя чемпионами заранее и привыкли расслабляться если Ливерпуль далеко. и не привыкли считать Арсенал соперником и расслабились. итог ииту возьмёт Арсенал
+4
-7
-3
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WebZ
Есть 9 Туров , и надо во всех побеждать , тогда будет Чемпионство !
+2
-2
0
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FEZ10
Арсенал всех порвёт
+11
-6
+5
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А. Мостовой
сказал человек пустивший 7 от барселоны 🤡
0
-4
-4
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