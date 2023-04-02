Гари Невилл: «Энфилд» – устрашающее место, если «Арсенал» победит там, то заберет титул. Однако я думаю, что чемпионом станет «Сити»
Гари Невилл считает, что чемпионом Англии станет «Манчестер Сити».
«Арсенал» находится в прекрасном положении, он по-настоящему уверен в себе, сейчас важно избегать травм и поддерживать форму.
Я все еще думаю, что «Сити» станет чемпионом, поскольку он немного опытнее. Шансы – 50 на 50. Шесть недель назад я был уверен в том, что «Арсенал» потеряет очки. Я по-прежнему думаю, что «Сити» добьется своего.
Я бы не ставил все на «Энфилд», но если «Арсенал» приедет туда и победит, то я скажу, что титул точно достанется ему. Наш тренер говорил, что если ты выигрываешь на этом стадионе, то забираешь титул.
«Энфилд» – устрашающее место, но если «Арсенал» там победит, то титул уйдет к нему.
Если «Сити» будет в пределах 4-5 очков перед их встречей [26 апреля], давление может стать невыносимым.
Мы искали изъяны у «Ньюкасла», и он сильно сдал. «Арсенал» пока не сдал, но его ждут действительно трудные матчи, учитывая то, что многие его футболисты впервые борются за титул», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед».
После 15 тура - точно сдуется, ещё с Сити не играли.
После 20 туров - нет, Арсенал не будет чемпионом, с топами не играл ещё,ещё и Эвертону проиграл.
После 25 тура - нет, точно не будет чемпионом, календарь сложный.
После 29 тура - нет, не будет чемпионом, 50 на 50, им на Энфилде играть...
Невилл: думаю чемпионом все равно станет Сити
Да, Ливер на Энфилде это совсем другая команда, но у текущего Арсенала достаточно класса, чтобы там победить.
Ох уж эти английские эксперты)