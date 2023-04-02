Гари Невилл: «Энфилд» – устрашающее место, если «Арсенал» победит там, то заберет титул. Однако я думаю, что чемпионом станет «Сити»

считает, что чемпионом Англии станет « ».

«Арсенал» находится в прекрасном положении, он по-настоящему уверен в себе, сейчас важно избегать травм и поддерживать форму.

Я все еще думаю, что «Сити» станет чемпионом, поскольку он немного опытнее. Шансы – 50 на 50. Шесть недель назад я был уверен в том, что «Арсенал» потеряет очки. Я по-прежнему думаю, что «Сити» добьется своего.

Я бы не ставил все на « », но если « » приедет туда и победит, то я скажу, что титул точно достанется ему. Наш тренер говорил, что если ты выигрываешь на этом стадионе, то забираешь титул.

«Энфилд» – устрашающее место, но если «Арсенал» там победит, то титул уйдет к нему.

Если «Сити» будет в пределах 4-5 очков перед их встречей [26 апреля], давление может стать невыносимым.

Мы искали изъяны у «Ньюкасла», и он сильно сдал. «Арсенал» пока не сдал, но его ждут действительно трудные матчи, учитывая то, что многие его футболисты впервые борются за титул», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед».