Абаскаль оштрафован на 60 тысяч рублей за слова о затяжке времени Шелией и судьях

Теги Спартак премьер-лига Россия судьи Ахмат КДК РФС Гиорги Шелия Артур Григорьянц Гильермо Абаскаль Футбол

Гильермо Абаскаль оштрафован за высказывания после матча с «Ахматом»

После игры с «Ахматом» (0:0) в 21-м туре Мир РПЛ тренер «Спартака» выразил недовольство тем, что голкипер грозненского клуба Гиорги Шелия слишком поздно был наказан за затяжку времени. КДК РФС решил рассмотреть ситуацию на очередном заседании.

«Мы возбудили дело по материалам СМИ. Нашей задачей было установить, насколько слова Абаскаля являются ненормативной лексикой и определить, в отношении чего или кого они были сказаны. Мы не рассматривали пресс-конференцию, это не наш вопрос. Рассматривали два слова, сказанных на ней. Проверяли вину тренера, кого он оскорбил.

В заседании принял участие Абаскаль. КДК пригласил независимого эксперта, специалиста по итальянскому языку, чтобы дать заключение. Кроме того, «Спартак» предоставил дополнительную экспертизу по данному выражению. Абаскаль имел в виду ситуативность ситуации, никого не оскорблял, как пояснили в «Спартаке».

КДК принял решение в соответствии со статьей 96 дисциплинарного регламента за неспортивное поведение официального лица клуба оштрафовать Абаскаля на 60 тысяч рублей. Это максимальная санкция по данной статье. Апелляцию подать нельзя. В РПЛ нельзя подать апелляцию на сумму штрафа до ста тысяч рублей», – сообщил председатель КДК РФС Артур Григорьянц.

«Вратарь гребаных 90 минут тянет время». Шелия вытащил все от «Спартака», но Абаскаля взбесило другое

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44 комментария

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Var
Ответ Alext
Расформируйте уже эти бесполезные службы, которые качают бабки из воздуха! Лучше бы эти деньги шли куда-надо, а не в карманы жирным толстосумов😡
Эти клещи засиделись, не сковырнешь...
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Konstantin Zorin
КДК: Мы так и не поняли, что и кому сказал Абаскаль, но на всякий случай оштрафовали его.
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Алар
А КДК оштрафовать можно? Блин, я бы их оштрафовал по полной! Или как там сказать другим словом... Надеюсь меня тут все поняли)))
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grom55
Ответ Андрей Корнилов
Более идиотского решения трудно придумать. Теперь и комментировать опасно - врубят штраф и не обжалуешь....а судей будут когда-нибудь наказывать за якобы ошибочные решения?! Глядишь и "ошибаться" стали бы меньше тогда
Так штраф то не за комментарии, а за пострянную попытку на кого-то настучать. Ну не хорошо, не по пацански😂
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Даша Тихонова
Ответ Рязанец_80
А чему Вы удивляетесь - полицейское государство. Грести бабло любыми способами - штрафы, налоги, сборы, комиссии и т. д.
Ты прав, такова Франция. Ой, Германия. Ой, Россия. Да что это я, любое капиталистическое государство. Ой, извиняюсь, Китай ведь тоже так живет... Так что не взыщи, основа любого государства - монополия на силу.
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Var
Ответ Zenith forever
"Это максимальная санкция по данной статье", надо понимать специально для Спартака? Помнится Семака дисквалифицировали на 2 матча за слово судьям "козлы", а Боаша вообще на 6 матчей. Правда Боаш еще к судье нечаянно прикоснулся.
Там эксперта не приглашали...
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grom55
Цифра , оно конечно, страшная. Раз - другой кофе не выпьет.
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jps
Если бы с таким же рвением и дотошностью разбирали и наказывали судейский произвол, то у нас весь судейский корпус сидел бы за коррупцию...да и не только он
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red hikkikomori
Ответ Виталий
Настоящий позор
Ну зачем вы так, Абаскаль всего-то вспылил, с кем не бывает)
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Var
Печатных слов нет !!!!!
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Эдуард Коптилый
А что он не так сказал? Смысла показывать вратарю желтую в 90+, когда игра закончилась считай, действительно нет.Видишь тянет, сначала предупреди потом желтая, минуте на 60. Вот тогда норм, шустро будет выбивать
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Рязанец_80
А чему Вы удивляетесь - полицейское государство. Грести бабло любыми способами - штрафы, налоги, сборы, комиссии и т. д.
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.ru
КДК пригласил независимого эксперта, специалиста по итальянскому языку...
- Он не итальянец, он испанец...
- Да какая разница...
одно слово, румыны...
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Xutpbi Jiuc
Ответ AaA
Да вопрос не в сумме. Вопрос в сути. Когда иванов из урала гонит несусветную пургу, все сходит. Его даже никуда не вызывают, А здесь сразу максимум. Комедия!
Я и говорю что за бред копейки гребут
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AaA
Ответ Xutpbi Jiuc
Для топ клуба 60к рублей это копейки. У них оборот в год в 100 раз больше
Да вопрос не в сумме. Вопрос в сути. Когда иванов из урала гонит несусветную пургу, все сходит. Его даже никуда не вызывают, А здесь сразу максимум. Комедия!
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Spartak Forever
Позорище
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Артур Межаков
КДК на подсосе....
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bedLaM
профанация
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Zenith forever
"Это максимальная санкция по данной статье", надо понимать специально для Спартака? Помнится Семака дисквалифицировали на 2 матча за слово судьям "козлы", а Боаша вообще на 6 матчей. Правда Боаш еще к судье нечаянно прикоснулся.
+2
-2
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Ильдар Фарукшин
Подавитесь😊
+2
-1
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Alext
Расформируйте уже эти бесполезные службы, которые качают бабки из воздуха! Лучше бы эти деньги шли куда-надо, а не в карманы жирным толстосумов😡
+5
-1
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Bartez1986
оштрафовали за вполне обоснованные претензии. ну ок
+6
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Артур Батрак
Что теперь и слова сказать нельзя сразу затыкают рот своими штрафами если действительно он весь матч тянул время и на последних минутах ему показывают карточку почему нельзя это было сделать хотя бы в середине? Хорошо устроились господа в КДК кто им платит тот и прав ( это камень в огород Газпрома)
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Alex Alex
Позор КаДыКа,тренерам надо рот заклеивать перед игрой,докапаться можно до любого слова.
+1
-1
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Дмитрий Новиков
эскортно судейская комиссия
+1
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