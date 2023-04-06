Абаскаль оштрафован на 60 тысяч рублей за слова о затяжке времени Шелией и судьях

Гильермо Абаскаль оштрафован за высказывания после матча с «Ахматом»

После игры с « » (0:0) в 21-м туре Мир тренер «Спартака» выразил недовольство тем, что голкипер грозненского клуба слишком поздно был наказан за затяжку времени. КДК РФС решил рассмотреть ситуацию на очередном заседании.

«Мы возбудили дело по материалам СМИ. Нашей задачей было установить, насколько слова Абаскаля являются ненормативной лексикой и определить, в отношении чего или кого они были сказаны. Мы не рассматривали пресс-конференцию, это не наш вопрос. Рассматривали два слова, сказанных на ней. Проверяли вину тренера, кого он оскорбил.

В заседании принял участие . КДК пригласил независимого эксперта, специалиста по итальянскому языку, чтобы дать заключение. Кроме того, «Спартак» предоставил дополнительную экспертизу по данному выражению. Абаскаль имел в виду ситуативность ситуации, никого не оскорблял, как пояснили в «Спартаке».

КДК принял решение в соответствии со статьей 96 дисциплинарного регламента за неспортивное поведение официального лица клуба оштрафовать Абаскаля на 60 тысяч рублей. Это максимальная санкция по данной статье. Апелляцию подать нельзя. В РПЛ нельзя подать апелляцию на сумму штрафа до ста тысяч рублей», – сообщил председатель КДК РФС Артур Григорьянц.

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