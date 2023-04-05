Абаскаль приедет на заседание КДК: «Приношу извинения, если мои эмоции кого-то задели. Это относилось к ситуации, а не к судьям или другим людям»

Гильермо Абаскаль заявил, что посетит заседание КДК РФС

Ранее председатель КДК Артур Григорьянц заявил, что комитет рассмотрит поведение главного тренера « » на пресс-конференции после матча с «Ахматом» (0:0). Испанского специалиста вызвали на заседание.

«Да, я знаю о том, что меня пригласили на КДК. Завтра буду.

Приношу извинения, если мои эмоции кого-то задели. Как я говорил на пресс-конференции, это относилось к ситуации, а не к судьям или каким-то другим людям», – сказал .