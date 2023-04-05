Абаскаль приедет на заседание КДК: «Приношу извинения, если мои эмоции кого-то задели. Это относилось к ситуации, а не к судьям или другим людям»

Теги Спартак премьер-лига Россия КДК РФС Спорт-Экспресс Гильермо Абаскаль Футбол

Гильермо Абаскаль заявил, что посетит заседание КДК РФС

Ранее председатель КДК Артур Григорьянц заявил, что комитет рассмотрит поведение главного тренера «Спартака» на пресс-конференции после матча с «Ахматом» (0:0). Испанского специалиста вызвали на заседание. 

«Да, я знаю о том, что меня пригласили на КДК. Завтра буду.

Приношу извинения, если мои эмоции кого-то задели. Как я говорил на пресс-конференции, это относилось к ситуации, а не к судьям или каким-то другим людям», – сказал Абаскаль

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6 комментариев

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Клирик
– Не связана ли ваша эмоциональность и претензии к судьям с возможной нервозностью внутри команды?

– Можно в жизни руководствоваться конформизмом. Когда ты принимаешь все как оно есть. Но я не такой. Я хочу, чтобы команда заслуживала свои достижения. Если ты играешь без эмоций, можно сказать, что ты мёртв.

......
В прошлый раз не отрицал, что претензии именно к судьям.
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Hong Kil
Не переживай! Главное, что бы Зарэме понравились твои прелести сильнее прелестей Азмуна.
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Valentin Kompaneytsev
Молодой горячий, повзрослеет научится контролировать себя и свои эмоции.
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Severfan
Федотов был прав, всё-таки!
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-4
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Пако
Гложут сомнения. Как правильнее?
Казнить, нельзя помиловать!
Казнить нельзя, помиловать!
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T622222
А Тедди как прыгал и ничего не было вроде такого
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-1
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