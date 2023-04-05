Абаскаль приедет на заседание КДК: «Приношу извинения, если мои эмоции кого-то задели. Это относилось к ситуации, а не к судьям или другим людям»
Гильермо Абаскаль заявил, что посетит заседание КДК РФС
Ранее председатель КДК Артур Григорьянц заявил, что комитет рассмотрит поведение главного тренера «Спартака» на пресс-конференции после матча с «Ахматом» (0:0). Испанского специалиста вызвали на заседание.
«Да, я знаю о том, что меня пригласили на КДК. Завтра буду.
Приношу извинения, если мои эмоции кого-то задели. Как я говорил на пресс-конференции, это относилось к ситуации, а не к судьям или каким-то другим людям», – сказал Абаскаль.
– Можно в жизни руководствоваться конформизмом. Когда ты принимаешь все как оно есть. Но я не такой. Я хочу, чтобы команда заслуживала свои достижения. Если ты играешь без эмоций, можно сказать, что ты мёртв.
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В прошлый раз не отрицал, что претензии именно к судьям.
Казнить, нельзя помиловать!
Казнить нельзя, помиловать!