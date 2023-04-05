Директор «Барсы» Алемани о возвращении Месси: «Мы занимаемся своими делами, Лео – своими. Никогда не знаешь, что случится в будущем»

Матеу Алемани прокомментировал слухи о возможном возвращении Лионеля Месси в «Барселону»

«Мы занимаемся своими делами, занимается своими. Месси в Париже… но никогда не знаешь, что случится в будущем.

Никто не может сомневаться в любви, которую он получает здесь, в «Барселоне». Он лучший в истории», – сказал директор «Барселоны».