Директор «Барсы» Алемани о возвращении Месси: «Мы занимаемся своими делами, Лео – своими. Никогда не знаешь, что случится в будущем»

Теги ПСЖ Барселона Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига Матеу Алемани Футбол

Матеу Алемани прокомментировал слухи о возможном возвращении Лионеля Месси в «Барселону»

«Мы занимаемся своими делами, Месси занимается своими. Месси в Париже… но никогда не знаешь, что случится в будущем. 

Никто не может сомневаться в любви, которую он получает здесь, в «Барселоне». Он лучший в истории», – сказал директор «Барселоны». 

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5 комментариев

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&_Bishep_&
Реально, если у Барселоны есть возможность достать бабки, им в 100 раз полезнее взять Хвичу Кварацхелия. Как раз на левый фланг. У Реала там Винисиус в долгую. Даже не знаю как они с Мбаппе там уместятся в случаи если...
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Direct free kick
Пеший не нужен рычагу
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Роман
Ответ Екн Лор
Вся ЛЧ будет рада возвращению Месси, возможно даже ЛЕ
Месси надо возвращать в Барселону.
Иначе в Ла Лиге их будет сложно опередить.
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Joel Campbell
Ждём возвращения 👑 в Каталонию
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Екн Лор
Вся ЛЧ будет рада возвращению Месси, возможно даже ЛЕ
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