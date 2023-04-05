Отношения Гальтье с Кампушем испортились. Обоих могут уволить, если «ПСЖ» не станет чемпионом
Кристоф Гальтье и Луиш Капмуш могут покинуть «ПСЖ» по окончании сезона
По информации Le Parisien, у главного тренера «ПСЖ» испортились отношения с советником команды по футбольным вопросам Луишем Кампушем. Сообщается, что Гальтье остался недоволен спором Кампуша с игроками в раздевалке, произошедшим в феврале после поражения от «Монако» (1:3). Кампуш, в свою очередь, обвиняет Гальтье и его окружение в критике его трансферной политики.
В случае, если «ПСЖ» не выиграет Лигу 1, Кампуш и Гальтье, вероятнее всего, будут уволены из клуба.
После 29 туров «ПСЖ» лидирует в турнирной таблице Лиги 1, набрав 66 очков. «Ланс», занимающий 2-ю строчку, отстает на 6 очков.
Гальтье уволят до конца сезона, если победа «ПСЖ» в Лиге 1 будет под угрозой. У него 2 игры на исправление ситуации
«ПСЖ» проиграл 8 из 18 матчей с начала года. Такого не было с 2001-го
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