Отношения Гальтье с Кампушем испортились. Обоих могут уволить, если «ПСЖ» не станет чемпионом

Кристоф Гальтье и Луиш Капмуш могут покинуть «ПСЖ» по окончании сезона

По информации Le Parisien, у главного тренера «ПСЖ» испортились отношения с советником команды по футбольным вопросам . Сообщается, что Гальтье остался недоволен спором Кампуша с игроками в раздевалке, произошедшим в феврале после поражения от «Монако» (1:3). Кампуш, в свою очередь, обвиняет Гальтье и его окружение в критике его трансферной политики.

В случае, если «ПСЖ» не выиграет Лигу 1, Кампуш и Гальтье, вероятнее всего, будут уволены из клуба.

После 29 туров «ПСЖ» лидирует в турнирной таблице Лиги 1, набрав 66 очков. «Ланс», занимающий 2-ю строчку, отстает на 6 очков.

Гальтье уволят до конца сезона, если победа «ПСЖ» в Лиге 1 будет под угрозой. У него 2 игры на исправление ситуации

«ПСЖ» проиграл 8 из 18 матчей с начала года. Такого не было с 2001-го