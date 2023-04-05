Глава Заксобрания Петербурга о Fan ID: «Закон есть закон, нужно исполнять. Уверен, после вмешательства Путина сделают его удобнее»

Глава Заксобрания Петербурга Александр Бельский считает, что закон о Fan ID надо исполнять

Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга выразил надежду, что правительство РФ найдет способ сделать посещение матчей с Fan ID более удобным. Ранее Владимир Путин поручил упростить использование систем идентификации болельщиков.

«Я всегда ощущал безопасность, в связи с тем, что там [на матчах «Зенита»] присутствовали правоохранительные органы.

То, что ребята, фанаты, не присутствуют на стадионе, для меня большое разочарование. Я всегда ребят поддерживал, всегда был с ними. Но закон есть закон, его нужно исполнять.

Есть сложности с тем, чтобы попасть оперативно на стадион, чтобы болеть за любимую команду. Но, как вы помните, в гимне тех же фанатов: «В любую погоду, ничто не остановит, чтобы поболеть за любимую команду».

Я уверен, что правительство Российской Федерации после вмешательства президента сделает так, чтобы это было удобно. Сейчас я констатирую факт: это не очень удобно. На каждый матч мы должны привязывать билет к Fan ID – это создает определенные сложности», – сказал Бельский.

Глава Заксобрания Петербурга о Fan ID: «Если ты настоящий болельщик, то преодолеешь все препятствия. Путин поручил его упростить, Госуслуги экономят время»

Путин поручил упростить Fan ID, но это далеко не отмена. Что происходит?