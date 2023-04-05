Глава Заксобрания Петербурга о Fan ID: «Закон есть закон, нужно исполнять. Уверен, после вмешательства Путина сделают его удобнее»
Глава Заксобрания Петербурга Александр Бельский считает, что закон о Fan ID надо исполнять
Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга выразил надежду, что правительство РФ найдет способ сделать посещение матчей с Fan ID более удобным. Ранее Владимир Путин поручил упростить использование систем идентификации болельщиков.
«Я всегда ощущал безопасность, в связи с тем, что там [на матчах «Зенита»] присутствовали правоохранительные органы.
То, что ребята, фанаты, не присутствуют на стадионе, для меня большое разочарование. Я всегда ребят поддерживал, всегда был с ними. Но закон есть закон, его нужно исполнять.
Есть сложности с тем, чтобы попасть оперативно на стадион, чтобы болеть за любимую команду. Но, как вы помните, в гимне тех же фанатов: «В любую погоду, ничто не остановит, чтобы поболеть за любимую команду».
Я уверен, что правительство Российской Федерации после вмешательства президента сделает так, чтобы это было удобно. Сейчас я констатирую факт: это не очень удобно. На каждый матч мы должны привязывать билет к Fan ID – это создает определенные сложности», – сказал Бельский.
Глава Заксобрания Петербурга о Fan ID: «Если ты настоящий болельщик, то преодолеешь все препятствия. Путин поручил его упростить, Госуслуги экономят время»
Путин поручил упростить Fan ID, но это далеко не отмена. Что происходит?
Зато подобострастны и исполнительны.
Путин сказал сделать закон, они сделали. Потом сказал его сделать удобней для пенсионеров, детей и инвалидов - сделали четко для 3-х категорий.
А вот это уже угроза в адрес духовных скреп и вообще подрыв существующего государственного строя. Пройдемте, гражданин.
сколько же трясущихся идиотов... они даже не в курсе, что нет такого закона, из которого следует обязательное введение фанайди в чемпионате России по футболу.
это решение правительства, которое принимается в соответствии с законом. и это же правительство полномочно принять любое другое решение в отношении применения фанайди на тех или иных соревнованиях.
с какого перепуга вы все ждете вмешательства президента? достаточно того, чтобы все заинтересованные лица (в первую очередь - РФС, РФПЛ, руководители клубов) направили в правительство информацию с цифрами и т.д., что введение фанайди в чемпионате РФ по футболу - нецелесообразно с точки зрения общественного интереса и вредит клубам экономически, тормозит развитие футбола в стране, что доказано многомесячной практикой.
понятно, что министр спорта - непробиваемый дуболом, а руководители РФС и РФПЛ - тщедушные кролики. давите через Госудму, самого Мишустина... что вы все время киваете на дыхание царя или плачете через прессу - "сделать ничего нельзя, это закон"?
для начала покажите пальцем на тех, кто настаивал и доказывал необходимость введения фанайди в ЧР по футболу, принимал это решение, исполнял, выделял и расходовал деньги, а в итоге - самое главное - провалил этот проект по всем фронтам.
страна должна знать своих героев.
Самой мелкой наждачкой потри!
Вазелином погуще намажь,
Чтобы было не больно внутри.
Сделай швабре удобный хват,
Чтоб держать её было легко!
Чтобы каждый был сунуть рад
Эту швабру себе глубоко!
Путин который футбол то не смотрит - Изменить закон! Слушаемся ваше величество!
Главное помнить - у них там - режим Зеленского, диктатура и салорейх
У нас тут - свобода равенство и власть народа
А по факту эти бездари только бабло осваивают, так как больше ничего не умеют.
Вон, в налоговой счёт с января не посмотреть, всё какую-то хрень внедрить не могут
Нам это не нравится, и мы протестуем против швабры в жопе.
Власть: "Мы готовы к конструктивному диалогу. Предлагайте альтернативу вторнику или пятницы, мы рассмотрим все ваши варианты".
Мы говорим, что давайте вообще отменим швабру.
Власть: "Оппозиция не несет конструктивного начала. Они только против, но не предлагают никаких «за», мы слышим только что нужно разрушить, и не слышим никаких предложений - что надо вводить в попу вместо черенка швабры".
Мы все еще не соглашаемся на швабру в попе.
Власть: "Мы слышим ваше недовольство. Швабра будет тщательно отполирована. Будут введены налоговые льготы для производителей вазелина".
Нет, говорим мы, никакой швабры.
Власть: "Быстрое извлечение швабры может привести к травмам прямой кишки, начнется кровотечение. Вы хотите кровопролития?"
Нет, говорим мы, мы хотим чтобы нам в попу перестали черенок от швабры засовывать.
А про то, что надо выполнять - пожалуй без Бельского люди определятся, что делать, а что нет.