Глава Заксобрания Петербурга о Fan ID: «Закон есть закон, нужно исполнять. Уверен, после вмешательства Путина сделают его удобнее»

Теги премьер-лига Россия болельщики Владимир Путин Политика Fan ID Александр Бельский Футбол

Глава Заксобрания Петербурга Александр Бельский считает, что закон о Fan ID надо исполнять

Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга выразил надежду, что правительство РФ найдет способ сделать посещение матчей с Fan ID более удобным. Ранее Владимир Путин поручил упростить использование систем идентификации болельщиков.

«Я всегда ощущал безопасность, в связи с тем, что там [на матчах «Зенита»] присутствовали правоохранительные органы.

То, что ребята, фанаты, не присутствуют на стадионе, для меня большое разочарование. Я всегда ребят поддерживал, всегда был с ними. Но закон есть закон, его нужно исполнять.

Есть сложности с тем, чтобы попасть оперативно на стадион, чтобы болеть за любимую команду. Но, как вы помните, в гимне тех же фанатов: «В любую погоду, ничто не остановит, чтобы поболеть за любимую команду».

Я уверен, что правительство Российской Федерации после вмешательства президента сделает так, чтобы это было удобно. Сейчас я констатирую факт: это не очень удобно. На каждый матч мы должны привязывать билет к Fan ID – это создает определенные сложности», – сказал Бельский.

Глава Заксобрания Петербурга о Fan ID: «Если ты настоящий болельщик, то преодолеешь все препятствия. Путин поручил его упростить, Госуслуги экономят время»

Путин поручил упростить Fan ID, но это далеко не отмена. Что происходит?

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44 комментария

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hardy33
Ответ vodorosl
Два раза в неделю, по вторникам и пятницам, меня и всех моих друзей и знакомых имеют в попу черенком от швабры. Нам это не нравится, и мы протестуем против швабры в жопе. Власть: "Мы готовы к конструктивному диалогу. Предлагайте альтернативу вторнику или пятницы, мы рассмотрим все ваши варианты". Мы говорим, что давайте вообще отменим швабру. Власть: "Оппозиция не несет конструктивного начала. Они только против, но не предлагают никаких «за», мы слышим только что нужно разрушить, и не слышим никаких предложений - что надо вводить в попу вместо черенка швабры". Мы все еще не соглашаемся на швабру в попе. Власть: "Мы слышим ваше недовольство. Швабра будет тщательно отполирована. Будут введены налоговые льготы для производителей вазелина". Нет, говорим мы, никакой швабры. Власть: "Быстрое извлечение швабры может привести к травмам прямой кишки, начнется кровотечение. Вы хотите кровопролития?" Нет, говорим мы, мы хотим чтобы нам в попу перестали черенок от швабры засовывать.
Налоговые льготы для производителей вазелина😆😆😆
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Samsonov_24_4_11_15
Ответ Колбаскер тут
Как же вы надоели вылизывать, ладно я, обычный человек, но вы то все на госслужбе. Ничего в глаза прямо сказать Путину не могут. Трусы.
Ты бы на его месте всё ему высказал?)
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kutavlik
Ответ Вячеслав Пустохин
Жду закон, по которому все депутаты пойдут прыгать с крыш, мостов и с других возвышенностей.
А ведь царь прикажет - пойдут и прыгнут!!!! Такого идолопоклонничества, как у наших бюрократов у кормушки, еще поискать - не найти!!!! Они, ради этой самой кормушки, на все пойдут!!!!
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lus
Ну, с деревянными сортирами проблему так и не решили за 20 лет, поэтому и как мне кажется, после этого "поручения" все будет не "удобнее", как показывает практика, а как раз наоборот.
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Илья Савчук
Великий Царь "раздал блины с лопаты", радуйтесь теперь!
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Al561
Ответ Любитель побеждать
Представляете, какой шок их накроет, когда темнейший помрет? Месяц будут бояться зайти в бункер.
Просто никто ничего не будет делать, ибо нет ценных указаний)))
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Al561
Естественно, что без вмешательства Путина сделать закон чуть удобнее не могли ни правительство, ни министерство спорта, ни законодатели. Они вероятно туповаты и не думают о людях))))
Зато подобострастны и исполнительны.
Путин сказал сделать закон, они сделали. Потом сказал его сделать удобней для пенсионеров, детей и инвалидов - сделали четко для 3-х категорий.
+1
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Максим Черкашин
Ответ Ден Ден
Закон можно исполнять путем действия (оформять фанайди) и бездействия (не оформлять его). Фанаты выбрали второе и закон никак не нарушали. Так что главе заксобрания бы сначала разобраться в законодательстве, прежде чем советы раздавать
Те кто не оформит фануйди станут экстремистами добавил Бельский.:))))))
+3
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+3
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Buharoid
Ответ vodorosl
Два раза в неделю, по вторникам и пятницам, меня и всех моих друзей и знакомых имеют в попу черенком от швабры. Нам это не нравится, и мы протестуем против швабры в жопе. Власть: "Мы готовы к конструктивному диалогу. Предлагайте альтернативу вторнику или пятницы, мы рассмотрим все ваши варианты". Мы говорим, что давайте вообще отменим швабру. Власть: "Оппозиция не несет конструктивного начала. Они только против, но не предлагают никаких «за», мы слышим только что нужно разрушить, и не слышим никаких предложений - что надо вводить в попу вместо черенка швабры". Мы все еще не соглашаемся на швабру в попе. Власть: "Мы слышим ваше недовольство. Швабра будет тщательно отполирована. Будут введены налоговые льготы для производителей вазелина". Нет, говорим мы, никакой швабры. Власть: "Быстрое извлечение швабры может привести к травмам прямой кишки, начнется кровотечение. Вы хотите кровопролития?" Нет, говорим мы, мы хотим чтобы нам в попу перестали черенок от швабры засовывать.
"мы хотим чтобы нам в попу перестали черенок от швабры засовывать."

А вот это уже угроза в адрес духовных скреп и вообще подрыв существующего государственного строя. Пройдемте, гражданин.
+4
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9_volk
"закон есть закон, надо выполнять... му-му"

сколько же трясущихся идиотов... они даже не в курсе, что нет такого закона, из которого следует обязательное введение фанайди в чемпионате России по футболу.

это решение правительства, которое принимается в соответствии с законом. и это же правительство полномочно принять любое другое решение в отношении применения фанайди на тех или иных соревнованиях.

с какого перепуга вы все ждете вмешательства президента? достаточно того, чтобы все заинтересованные лица (в первую очередь - РФС, РФПЛ, руководители клубов) направили в правительство информацию с цифрами и т.д., что введение фанайди в чемпионате РФ по футболу - нецелесообразно с точки зрения общественного интереса и вредит клубам экономически, тормозит развитие футбола в стране, что доказано многомесячной практикой.

понятно, что министр спорта - непробиваемый дуболом, а руководители РФС и РФПЛ - тщедушные кролики. давите через Госудму, самого Мишустина... что вы все время киваете на дыхание царя или плачете через прессу - "сделать ничего нельзя, это закон"?

для начала покажите пальцем на тех, кто настаивал и доказывал необходимость введения фанайди в ЧР по футболу, принимал это решение, исполнял, выделял и расходовал деньги, а в итоге - самое главное - провалил этот проект по всем фронтам.

страна должна знать своих героев.
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Доктор Верховцев
Отшлифуй нашу швабру, Гарант!
Самой мелкой наждачкой потри!
Вазелином погуще намажь,
Чтобы было не больно внутри.

Сделай швабре удобный хват,
Чтоб держать её было легко!
Чтобы каждый был сунуть рад
Эту швабру себе глубоко!
+2
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YOKODZUMA
Ответ Atsuktuvas
Комментарий удален модератором
На начальном этапе
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YOKODZUMA
Все футболисты, болельщики, зрители, трененры, клубы - нам не нужен фанайди! - Идите в пень.
Путин который футбол то не смотрит - Изменить закон! Слушаемся ваше величество!
Главное помнить - у них там - режим Зеленского, диктатура и салорейх
У нас тут - свобода равенство и власть народа
+5
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Ален Делон
Ответ Kirkoroff
Я всегда был с фанатами, но чувствовал себя в безопасности только в окружении правоохранительных органов. Ахахаааа🤣
Я всегда был с фанатами и даже гимн не знаю нисколечко
+1
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Вячеслав Пустохин
Жду закон, по которому все депутаты пойдут прыгать с крыш, мостов и с других возвышенностей.
+4
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zanuda59
Самое большое неудобство по приобретению билетов сейчас у перекупов.
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Eridan
Глава Заксобрания Петербурга Александр Бельский - фууууууууу!
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МТБ
Ответ Андрей Баженов
Путин поручил до 1 мая подготовить проект указа о "цифровом паспорте". ВСЕХ отцыфруют су----- ки.
Да они уже 10 лет это делают.
А по факту эти бездари только бабло осваивают, так как больше ничего не умеют.
Вон, в налоговой счёт с января не посмотреть, всё какую-то хрень внедрить не могут
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Любитель побеждать
Представляете, какой шок их накроет, когда темнейший помрет? Месяц будут бояться зайти в бункер.
+2
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+2
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sinon_farcrow
Ответ Ден Ден
Закон можно исполнять путем действия (оформять фанайди) и бездействия (не оформлять его). Фанаты выбрали второе и закон никак не нарушали. Так что главе заксобрания бы сначала разобраться в законодательстве, прежде чем советы раздавать
Хотя бы в теории государства и права, для начала.
+6
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Alex Korolev
Да что значит исполнять? Фаны не хотят и не будут, задрали со своим "надо исполнять"
+7
0
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vodorosl
Два раза в неделю, по вторникам и пятницам, меня и всех моих друзей и знакомых имеют в попу черенком от швабры.
Нам это не нравится, и мы протестуем против швабры в жопе.
Власть: "Мы готовы к конструктивному диалогу. Предлагайте альтернативу вторнику или пятницы, мы рассмотрим все ваши варианты".
Мы говорим, что давайте вообще отменим швабру.
Власть: "Оппозиция не несет конструктивного начала. Они только против, но не предлагают никаких «за», мы слышим только что нужно разрушить, и не слышим никаких предложений - что надо вводить в попу вместо черенка швабры".
Мы все еще не соглашаемся на швабру в попе.
Власть: "Мы слышим ваше недовольство. Швабра будет тщательно отполирована. Будут введены налоговые льготы для производителей вазелина".
Нет, говорим мы, никакой швабры.
Власть: "Быстрое извлечение швабры может привести к травмам прямой кишки, начнется кровотечение. Вы хотите кровопролития?"
Нет, говорим мы, мы хотим чтобы нам в попу перестали черенок от швабры засовывать.
+39
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+39
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Atsuktuvas
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Колбаскер тут
Ответ Arman FCSM
Да уж, колбаскер. Полировать ему ты прям КМС
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-10
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a2wai
Ага, уже сделали послабления. Можно сказать, ничего не сделали.

А про то, что надо выполнять - пожалуй без Бельского люди определятся, что делать, а что нет.
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