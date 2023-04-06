Защитник «Факела» Божин о том, что его родители отказались оформлять Fan ID: «Для них это лишняя суета, не любят бумажную волокиту»

Теги премьер-лига Россия болельщики Факел Сергей Божин Fan ID Футбол

Сергей Божин рассказал, почему его родители не стали оформлять Fan ID

– У вас есть знакомые в окружении, которые отказались оформлять Fan ID?

– Да, родители. Я в Самаре играл два матча за «Факел», и они не ходили. Для них это лишняя суета, они не очень любят эту бумажную волокиту – надо куда-то ехать, что-то делать.

Раньше я давал им билеты, и они спокойно приходили смотреть матч. Теперь надо паспорт с собой брать, заполнять заявление на «Госуслугах». У меня родители не очень хорошо обращаются с такими сервисами, а «Госуслуги» вообще не самый понятный сайт, где и я иногда не все понимаю. Это препятствие.

Отец говорит, что по телевизору и в тепле очень приятно смотрится футбол, а увидеться мы можем и в отпуске.

Не все могут куда-то зайти и заполнить заявление на «Госуслугах». Это надо прямо хотеть. Родители и так видели, как я играю в футбол. Но теперь не ходят из-за Fan ID.

Надеюсь, когда-нибудь придут без Fan ID или заполнят анкету на сайте. Не знаю, что произойдет раньше, – сказал защитник «Факела».

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23 комментария

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Ярослав Гордеев
Ответ Михаил Комкин
Я разобрался, что в текущий момент в стране отсутствует нормативные инструменты по ограничению посещения физического лица при необходимости введения такого запрета (мы не обсуждаем причины этого запрета). Разобрался, что прецедентов по отказам не освещались, видимо их не было. Следовательно отсутствует конструктивная критика, которую нужно и необходимо услышать. Была история с младенцем, получила отклик. Все остальное тупой популизм. Так работает любая система. Допиливантся на дистанции, как компании по отзывам автомобилей в случае выявления конструктивных недостатков.
"Отказы не освещались, видимо их не было" - Да вы прям действительно разобрались в вопросе, гений!
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Михаил Комкин
Ответ Против грусти
Вот, вроде, ты пытаешься разобраться. Это хорошо. Но, неужели так и не доходит в чем дело? А вот люди чувствуют фальш во всей этой истории. Потому что они люди, а не дрессированные собачки. "Чем ближе государство к падению тем многочисленнее его законы" - задумайся почему это было известно ещё в Древнем Риме
Я разобрался, что в текущий момент в стране отсутствует нормативные инструменты по ограничению посещения физического лица при необходимости введения такого запрета (мы не обсуждаем причины этого запрета). Разобрался, что прецедентов по отказам не освещались, видимо их не было. Следовательно отсутствует конструктивная критика, которую нужно и необходимо услышать. Была история с младенцем, получила отклик. Все остальное тупой популизм. Так работает любая система. Допиливантся на дистанции, как компании по отзывам автомобилей в случае выявления конструктивных недостатков.
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Кеша
Ответ Kvin
Вот из-за таких как ты и страна у нас такая.
Какая ? Я то успешен , а ты можешь только накарябать пару комментариев на спортсе . Включи свой мозг и не переходи на личности . Из-за таких как ты популистов чуть было не просрали страну в 90-х
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Бухгалтер2021
не хотят на тебя деньги тратить
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Виктор Огай
Ответ Karra
Нфц считывает информацию с чипа.
не в курсе был, что в загранке чип. думал, там какая-то другая фигня
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Против грусти
Ответ Михаил Комкин
Все, что я понял за отрезок в полгода чтения комментариев на тему Fan ID. Люди пишущие про ошейники и неудобства вообще не а курсе реальной процедуре его оформления. Даже Слуцкий хрень какую-то рассказал. Получается народ по принципу стада слышит этот вой и повторяет эту песню. Какой паспорт и куда брать??? Что за аргументы. Мне кажется человека без госуслуг сейчас и не встретить, если это не школьник в лучшем случае с котенком за душой. Вы права как меняете, в гаи записываетесь, билеты покупаете, в садик школу детей записываете? Реально везде с наличкой или личным посещением в очереди сидите? Конспирологи хреновы. Скажите уже, что мнения своего нет, а не лепите эти сказки. В любой отрасли есть нормативные документы/стандарты регламентирующие те или иные параметры/атрибуты. Кучка школьников устроила политическую истерику с этой историей. В этом и была суть фанатского движа - не лезти в политику. Будут необоснованные отказы и прочие прецеденты я бы понял. Сейчас даже нечего обсудить по факту. Единственная история с кнопочным телефоном, для пожилых людей реально головняк.
Вот, вроде, ты пытаешься разобраться. Это хорошо.
Но, неужели так и не доходит в чем дело?
А вот люди чувствуют фальш во всей этой истории.
Потому что они люди, а не дрессированные собачки.

"Чем ближе государство к падению тем многочисленнее его законы" - задумайся почему это было известно ещё в Древнем Риме
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Михаил Комкин
Ответ Дядя ТУРА
начал читать. влепил минус и все с тобой ясно. +15р за копипаст
Я бы даже сказал иначе, ваши комментарий чистый копипаст. Перепись людей без мнения
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Михаил Комкин
Ответ Дядя ТУРА
начал читать. влепил минус и все с тобой ясно. +15р за копипаст
Откуда копипаст? По делу есть, что сказать?
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Karra
Ответ Виктор Огай
Кстати, ночью пришло сообщение от Госуслуг. Теперь можно по их словам заполнить фан-айди без визита мфц. Необходимо: • Приложение «Госуслуги Карта болельщика» • Действующий загранпаспорт нового образца • Телефон с NFC • Подтверждённая учётная запись на Госуслугах Загран видимо нужен, так как там есть биометрия и можно отсканировать как-то и идентифицировать. Зачем нужен нфс, хз. Может карта болельщика туда подгрузится как банковская карта.
Нфц считывает информацию с чипа.
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Дядя ТУРА
Ответ Михаил Комкин
Все, что я понял за отрезок в полгода чтения комментариев на тему Fan ID. Люди пишущие про ошейники и неудобства вообще не а курсе реальной процедуре его оформления. Даже Слуцкий хрень какую-то рассказал. Получается народ по принципу стада слышит этот вой и повторяет эту песню. Какой паспорт и куда брать??? Что за аргументы. Мне кажется человека без госуслуг сейчас и не встретить, если это не школьник в лучшем случае с котенком за душой. Вы права как меняете, в гаи записываетесь, билеты покупаете, в садик школу детей записываете? Реально везде с наличкой или личным посещением в очереди сидите? Конспирологи хреновы. Скажите уже, что мнения своего нет, а не лепите эти сказки. В любой отрасли есть нормативные документы/стандарты регламентирующие те или иные параметры/атрибуты. Кучка школьников устроила политическую истерику с этой историей. В этом и была суть фанатского движа - не лезти в политику. Будут необоснованные отказы и прочие прецеденты я бы понял. Сейчас даже нечего обсудить по факту. Единственная история с кнопочным телефоном, для пожилых людей реально головняк.
начал читать. влепил минус и все с тобой ясно. +15р за копипаст
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Никому_никабельный
Скорее всего раньше вы окажетесь в ФНЛ и проблема решится сама собой)
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Karra
Ответ Михаил Комкин
Все, что я понял за отрезок в полгода чтения комментариев на тему Fan ID. Люди пишущие про ошейники и неудобства вообще не а курсе реальной процедуре его оформления. Даже Слуцкий хрень какую-то рассказал. Получается народ по принципу стада слышит этот вой и повторяет эту песню. Какой паспорт и куда брать??? Что за аргументы. Мне кажется человека без госуслуг сейчас и не встретить, если это не школьник в лучшем случае с котенком за душой. Вы права как меняете, в гаи записываетесь, билеты покупаете, в садик школу детей записываете? Реально везде с наличкой или личным посещением в очереди сидите? Конспирологи хреновы. Скажите уже, что мнения своего нет, а не лепите эти сказки. В любой отрасли есть нормативные документы/стандарты регламентирующие те или иные параметры/атрибуты. Кучка школьников устроила политическую истерику с этой историей. В этом и была суть фанатского движа - не лезти в политику. Будут необоснованные отказы и прочие прецеденты я бы понял. Сейчас даже нечего обсудить по факту. Единственная история с кнопочным телефоном, для пожилых людей реально головняк.
Вот реально же зомби кушают мозги живых людей, потому что их мозг скушали другие зомби. Даже не могу представить, в каком ином случае подобный комментарий может быть не заказной.
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gjc7ygdzkc
Ответ Камиль Салимов
Сергей Божин, защитник «ФК Факел»
Будем знать теперь
Есть ещё кто из защитников
Пари нн чьи родители также без суеты фан уйди живут
Очень бы хотелось знать с утра в пятницу
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Дядя ТУРА
Ответ Furyus
Зато безопаснее на трибунах стало. Мы же не знаём, какие на самом деле его родители, может, дебоширы, может, провокаторы с бананом...
может вообще репосты делали
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Виктор Огай
Кстати, ночью пришло сообщение от Госуслуг. Теперь можно по их словам заполнить фан-айди без визита мфц. Необходимо:
• Приложение «Госуслуги Карта болельщика»
• Действующий загранпаспорт нового образца
• Телефон с NFC
• Подтверждённая учётная запись на Госуслугах

Загран видимо нужен, так как там есть биометрия и можно отсканировать как-то и идентифицировать. Зачем нужен нфс, хз. Может карта болельщика туда подгрузится как банковская карта.
+1
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Furyus
Зато безопаснее на трибунах стало.
Мы же не знаём, какие на самом деле его родители, может, дебоширы, может, провокаторы с бананом...
+11
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Камиль Салимов
Ответ gjc7ygdzkc
Ты кто ?
Сергей Божин, защитник «ФК Факел»
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Алексей Ненахов
Ответ Кеша
Комментарий удален пользователем
Вопросов много , например почему Широков который избывает судью а поле получает фан айди , а обычный фанат который может даже файер зажег и матюкнклся на эмоциях нет
+7
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Михаил Комкин
Все, что я понял за отрезок в полгода чтения комментариев на тему Fan ID. Люди пишущие про ошейники и неудобства вообще не а курсе реальной процедуре его оформления. Даже Слуцкий хрень какую-то рассказал. Получается народ по принципу стада слышит этот вой и повторяет эту песню. Какой паспорт и куда брать??? Что за аргументы. Мне кажется человека без госуслуг сейчас и не встретить, если это не школьник в лучшем случае с котенком за душой. Вы права как меняете, в гаи записываетесь, билеты покупаете, в садик школу детей записываете? Реально везде с наличкой или личным посещением в очереди сидите? Конспирологи хреновы. Скажите уже, что мнения своего нет, а не лепите эти сказки. В любой отрасли есть нормативные документы/стандарты регламентирующие те или иные параметры/атрибуты. Кучка школьников устроила политическую истерику с этой историей. В этом и была суть фанатского движа - не лезти в политику. Будут необоснованные отказы и прочие прецеденты я бы понял. Сейчас даже нечего обсудить по факту. Единственная история с кнопочным телефоном, для пожилых людей реально головняк.
0
-7
-7
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Дмитрий
Там нет суеты и волокиты) все делается очень быстро! Это просто дичь по своей сути и очередная палка-отбивалка мозгов для россиянина. А еще это редкая возможность выразить гражданский протест и щоб не оштрафовали/посадили!
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Мосгорсуд
Ответ Кеша
Комментарий удален пользователем
Гемморой есть....не тот фон, не так улыбнулся, не так одет фото не примут, и могут отказать просто так.....и потом, с такой пропускной системой, люди с фануйди попадают на игру к концу первого тайма...кому это нужно?
+14
-1
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Kvin
Ответ Кеша
Комментарий удален пользователем
Вот из-за таких как ты и страна у нас такая.
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Кеша
Комментарий удален пользователем
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gjc7ygdzkc
Ты кто ?
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