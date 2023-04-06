Защитник «Факела» Божин о том, что его родители отказались оформлять Fan ID: «Для них это лишняя суета, не любят бумажную волокиту»
Сергей Божин рассказал, почему его родители не стали оформлять Fan ID
– У вас есть знакомые в окружении, которые отказались оформлять Fan ID?
– Да, родители. Я в Самаре играл два матча за «Факел», и они не ходили. Для них это лишняя суета, они не очень любят эту бумажную волокиту – надо куда-то ехать, что-то делать.
Раньше я давал им билеты, и они спокойно приходили смотреть матч. Теперь надо паспорт с собой брать, заполнять заявление на «Госуслугах». У меня родители не очень хорошо обращаются с такими сервисами, а «Госуслуги» вообще не самый понятный сайт, где и я иногда не все понимаю. Это препятствие.
Отец говорит, что по телевизору и в тепле очень приятно смотрится футбол, а увидеться мы можем и в отпуске.
Не все могут куда-то зайти и заполнить заявление на «Госуслугах». Это надо прямо хотеть. Родители и так видели, как я играю в футбол. Но теперь не ходят из-за Fan ID.
Надеюсь, когда-нибудь придут без Fan ID или заполнят анкету на сайте. Не знаю, что произойдет раньше, – сказал защитник «Факела».
Но, неужели так и не доходит в чем дело?
А вот люди чувствуют фальш во всей этой истории.
Потому что они люди, а не дрессированные собачки.
"Чем ближе государство к падению тем многочисленнее его законы" - задумайся почему это было известно ещё в Древнем Риме
Есть ещё кто из защитников
Пари нн чьи родители также без суеты фан уйди живут
Очень бы хотелось знать с утра в пятницу
• Приложение «Госуслуги Карта болельщика»
• Действующий загранпаспорт нового образца
• Телефон с NFC
• Подтверждённая учётная запись на Госуслугах
Загран видимо нужен, так как там есть биометрия и можно отсканировать как-то и идентифицировать. Зачем нужен нфс, хз. Может карта болельщика туда подгрузится как банковская карта.
Мы же не знаём, какие на самом деле его родители, может, дебоширы, может, провокаторы с бананом...