Защитник «Факела» Божин о том, что его родители отказались оформлять Fan ID: «Для них это лишняя суета, не любят бумажную волокиту»

Сергей Божин рассказал, почему его родители не стали оформлять Fan ID

– У вас есть знакомые в окружении, которые отказались оформлять Fan ID?

– Да, родители. Я в Самаре играл два матча за «Факел», и они не ходили. Для них это лишняя суета, они не очень любят эту бумажную волокиту – надо куда-то ехать, что-то делать.

Раньше я давал им билеты, и они спокойно приходили смотреть матч. Теперь надо паспорт с собой брать, заполнять заявление на «Госуслугах». У меня родители не очень хорошо обращаются с такими сервисами, а «Госуслуги» вообще не самый понятный сайт, где и я иногда не все понимаю. Это препятствие.

Отец говорит, что по телевизору и в тепле очень приятно смотрится футбол, а увидеться мы можем и в отпуске.

Не все могут куда-то зайти и заполнить заявление на «Госуслугах». Это надо прямо хотеть. Родители и так видели, как я играю в футбол. Но теперь не ходят из-за Fan ID.

Надеюсь, когда-нибудь придут без Fan ID или заполнят анкету на сайте. Не знаю, что произойдет раньше, – сказал защитник « ».