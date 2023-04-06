Шавло не считает, что у «Спартака» кризис: «Есть проблемы с реализацией. Бальде забил «Уралу» один, а имел 4 шанса»

Сергей Шавло назвал главную проблему «Спартака» в весенней части сезона

Во вторник красно-белые уступили «Уралу» (1:2) в ответном матче 1/2 финала Фонбет Кубка России.

— У «Спартака» есть проблемы с взятием ворот. Что касается матчей в целом, не сказал бы, что у команды кризис. «Спартак» играет с преимуществом, с реализацией есть проблемы.

— Это связано с отсутствием Промеса?

— Это связано с мастерством игроков. Промес – мастер, он это доказал и доказывает в каждой игре. Например, в игре с «Уралом» один забил, а имел четыре шанса.

Еще центральная зона сейчас оголена. Пропустили голы европейского уровня, но это не в первый раз. «Локомотив» забил из той же зоны. С этим надо что-то делать. Думаю, когда Джикия вернется, все будет нормально.

Сейчас говорят, что «Спартак» физически плохо выглядит, но как он может плохо выглядеть? Команды, которые играют со «Спартаком» в Москве, в основном действуют от обороны. Тяжело вскрыть плотную оборону, а когда красно-белым удается это сделать, надо сразу использовать моменты, – сказал экс-гендиректор « ».