Гладилин об Абаскале: «Пока не умеет ставить игру «Спартака». Он еще начинающий тренер и только учится находить костяк команды»

Валерий Гладилин считает, что Гильермо Абаскаль не умеет ставить игру «Спартака»

«И тренерский штаб, и руководство, на мой взгляд, пытаются сконцентрироваться на Кубке России, но у них не получается. Отсутствие двух лидеров — Джикии и Промеса, и то, что соперники изучили команду, дает такие результаты. Соперники тоже хотят выиграть Кубок России. «Спартак» не настолько выше по классу. Выбыли два игрока – и уже возникли проблемы.

У «Спартака» перебор хороших футболистов, не нужно никого закупать. Надо ставить игру команды и найти реализацию тем футболистам, которые есть. У команды сильный состав, и талантливых футболистов достаточно. Тренеру Абаскалю надо набираться опыта. Пока он не умеет ставить игру команды и сам еще не понимает, как это делать.

Абаскаль еще начинающий специалист, вот в чем проблема. Он только учится находить костяк команды. Пока у «Спартака» этого нет. Если Абаскаль не найдет, такие проблемы будут возникать все время. Не должно быть 25 человек — и все игроки стартового состава.

У Абаскаля контракт, пусть ставит игру команды. Насколько быстро он это сделает, зависит от него», — сказал экс-игрок «Спартака».