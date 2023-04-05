«Когда «Спартак» проигрывает, для меня это лучший день. Каждый сезон рассказывают сказки о победах, а результата ноль». Канчельскис о вылете красно-белых

Андрей Канчельскис прокомментировал поражение «Спартака» в Фонбет Кубке России

В 1/2 финала Пути РПЛ «Спартак» по сумме двух матчей уступил « » (1:1, 1:2) и вылетел в Путь регионов.

«С этим « » давно уже все ясно. Каждый сезон они рассказывают сказки о победах и чемпионствах, а результата ноль. Им надо писать новую книгу. Сказочники, а не игроки.

Каждый год получаю удовольствие от того, что команда непонятно где бродит. Когда «Спартак» проигрывает, для меня это самый лучший день, ха-ха!

Пусть всегда остаются в таком состоянии, в каком они сейчас. Для меня это самый лучший «Спартак». Не знаю, что им в этой жизни вообще может помочь», – сказал бывший игрок сборной России.

«Спартак» не побеждает 4 матча подряд – 2 поражения, 2 ничьих. Дальше – «Динамо»