«Когда «Спартак» проигрывает, для меня это лучший день. Каждый сезон рассказывают сказки о победах, а результата ноль». Канчельскис о вылете красно-белых

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Урал Андрей Канчельскис Футбол

Андрей Канчельскис прокомментировал поражение «Спартака» в Фонбет Кубке России

В 1/2 финала Пути РПЛ «Спартак» по сумме двух матчей уступил «Уралу» (1:1, 1:2) и вылетел в Путь регионов.

«С этим «Спартаком» давно уже все ясно. Каждый сезон они рассказывают сказки о победах и чемпионствах, а результата ноль. Им надо писать новую книгу. Сказочники, а не игроки.

Каждый год получаю удовольствие от того, что команда непонятно где бродит. Когда «Спартак» проигрывает, для меня это самый лучший день, ха-ха!

Пусть всегда остаются в таком состоянии, в каком они сейчас. Для меня это самый лучший «Спартак». Не знаю, что им в этой жизни вообще может помочь», – сказал бывший игрок сборной России.

«Спартак» не побеждает 4 матча подряд – 2 поражения, 2 ничьих. Дальше – «Динамо»

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30 комментариев

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Феоктист
Ответ balander09
ладно, Царю обидно что его Спартак динамит, этот то каким боком к клубу относится, не играл, не привлекался, не тренировал
Просто болеет за другой клуб. Не любит Спартак. Что такого?
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sanek_rabona
Жалкий человек, так радоваться чужой неудаче. Видимо других поводов для радости в жизни нет.
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Зубы Дзюбы
Ответ balander09
ладно, Царю обидно что его Спартак динамит, этот то каким боком к клубу относится, не играл, не привлекался, не тренировал
Возможно, за Спартак болеет Стас Михайлов
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Вячеслав Зонов
У Зарэмы к примеру самые счастливые дни наступают тогда, когда проигрывает Зенит. Жалкие это люди, которым для счастья нужна чья-то неудача))
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d.xoxlov
До чего же, должно быть, у него скучна и бессобытийна жизнь, что лучшие её дни зависят строго от календаря РПЛ и Кубка.
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Юрий Кечко
Ответ Юрий Кечко
Ну не секрет что он не любит спартак , нажрется в баре и орет е5 Спартак е5 У меня даже видос есть , бармен два года назад мой кореш попросил его записать , он меня с днём рождения поздравил , и в конце все равно прокричал про Спартак )))
Не понимаю че минусят))) такое было действительно , ну ладно ))
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Юрий Кечко
Ответ arspurs9
Так что за обиды? Ладно Мостовой, хотя бы в Спартаке обычным игроком попылил когда-то, Канчельскис то каким боком? Не имеет отношения к клубу ни прямого, ни косвенного)
Просто не любит Спартак , он далеко не одинок в этом
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Дмитрий9779
Так они не вылетели из кубка,опустились в Путь регионов
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B.F.
Ответ arspurs9
Так что за обиды? Ладно Мостовой, хотя бы в Спартаке обычным игроком попылил когда-то, Канчельскис то каким боком? Не имеет отношения к клубу ни прямого, ни косвенного)
а чего сдохшей корове соседа тогда радуется?) с таким же успехом мог бы и про Селтик говорить или про Флуминенсе, но нет)
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Юрий Кечко
Ответ One 717
что то у него явно произошло в Спартаке, какая то душевная травма или душевая, если с Саламычем успел там пересечься...
Угу
Только он не играл за Спартак))
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Николай Иванов
Ответ balander09
ладно, Царю обидно что его Спартак динамит, этот то каким боком к клубу относится, не играл, не привлекался, не тренировал
Фантомные боли,играя в России постоянно огребал от Спартака
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Юрий Кечко
Ну не секрет что он не любит спартак , нажрется в баре и орет е5 Спартак е5
У меня даже видос есть , бармен два года назад мой кореш попросил его записать , он меня с днём рождения поздравил , и в конце все равно прокричал про Спартак )))
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Злодей Спб
Я же помню, что еще пару недель назад данный спикер заявлял, что нетерпением ждёт неминуемого чемпионства спартака и как он будет, чуть ли не с крыши в Питере писать на прохожих, упиваясь величием момента.

А теперь сектант уже до самообмана и садомазохизма скатываться, чтобы сублимировать разочарование и жжение в пятой точке - утверждая, что вот такой спартак самое оно, что поражения - это хорошо и никаких чемпионств не надо.
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S.A.N.
Какое-то весеннее обострение началось. Канчела,Мост,Шаля,Карпинс, Юран и остальное заслуженное старичьё из 90х бомбят не переставая в последнее время.
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Павел Ермаков
А когда Спартак побеждает дядя с толчка неделю не слезает?Понос и блевонтина?)))
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ершистый
Ждём комментарии башкирской миледи🤣🤣
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arspurs9
Ответ Streetbor
Канчельскис в плане обид может потягаться с самим Мостовым. Царю брошен вызов))
Так что за обиды? Ладно Мостовой, хотя бы в Спартаке обычным игроком попылил когда-то, Канчельскис то каким боком? Не имеет отношения к клубу ни прямого, ни косвенного)
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-2
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Дмитрий Дмитриев
Если человек ....- это надолго(с)
Лёлик Бриллиантовая рука
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Фифа Алекс
так не вылетели же!)))
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One 717
что то у него явно произошло в Спартаке, какая то душевная травма или душевая, если с Саламычем успел там пересечься...
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Ярик01
Ответ balander09
ладно, Царю обидно что его Спартак динамит, этот то каким боком к клубу относится, не играл, не привлекался, не тренировал
, не играл, не привлекался, не тренировал, но кушать все равно хочет. Не на криках о Химках же зарабатывать
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-4
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Thomas Sorensen
Типичный лабус
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Black Phoenix
Да не бомбит у меня со Спартака!!!

Канчельскис (с)
+9
-5
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kabanchiks
Так для большей части страны это самый лучший день. Никто этих понторезов и нытиков не любит.
+24
-17
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Streetbor
Канчельскис в плане обид может потягаться с самим Мостовым. Царю брошен вызов))
+10
-4
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