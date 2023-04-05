«Когда «Спартак» проигрывает, для меня это лучший день. Каждый сезон рассказывают сказки о победах, а результата ноль». Канчельскис о вылете красно-белых
Андрей Канчельскис прокомментировал поражение «Спартака» в Фонбет Кубке России
В 1/2 финала Пути РПЛ «Спартак» по сумме двух матчей уступил «Уралу» (1:1, 1:2) и вылетел в Путь регионов.
«С этим «Спартаком» давно уже все ясно. Каждый сезон они рассказывают сказки о победах и чемпионствах, а результата ноль. Им надо писать новую книгу. Сказочники, а не игроки.
Каждый год получаю удовольствие от того, что команда непонятно где бродит. Когда «Спартак» проигрывает, для меня это самый лучший день, ха-ха!
Пусть всегда остаются в таком состоянии, в каком они сейчас. Для меня это самый лучший «Спартак». Не знаю, что им в этой жизни вообще может помочь», – сказал бывший игрок сборной России.
«Спартак» не побеждает 4 матча подряд – 2 поражения, 2 ничьих. Дальше – «Динамо»
Только он не играл за Спартак))
У меня даже видос есть , бармен два года назад мой кореш попросил его записать , он меня с днём рождения поздравил , и в конце все равно прокричал про Спартак )))
А теперь сектант уже до самообмана и садомазохизма скатываться, чтобы сублимировать разочарование и жжение в пятой точке - утверждая, что вот такой спартак самое оно, что поражения - это хорошо и никаких чемпионств не надо.
Лёлик Бриллиантовая рука
Канчельскис (с)