Тихонов о неудачах «Спартака»: «Игра есть, но почему-то нет результата, не везет. Лицо у команды все равно есть»
Андрей Тихонов считает, что «Спартак» в будущем будет добиваться результатов
В 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Спартак» уступил «Уралу» со счетом 1:2 и вылетел в Путь регионов. Красно-белые не побеждали в последних 4 матчах.
– Что происходит со «Спартаком»?
– Нехватка ресурса. Не было исполнителей – Промеса, Соболева, то есть людей, которые могут сделать результат.
– «Спартак» лишился Соболева, Николсона, Селихова из-за драки в матче с «Зенитом» в Петербурге...
– В итоге эти потери и сказались. Но там эмоции захлестнули так, что не справились с ними.
– Вы понимаете, чего сейчас хочет главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль от команды?
– Понимаю. Это видно. Команда играет и старается. Есть моменты, в которых немного не везет. Есть потери, но вернулся Мозес. Надеюсь, вернется Промес. Все равно лицо у «Спартака» есть.
– То есть у вас оптимистичный прогноз на будущее?
– Да. Пусть даже игра будет чуть хуже, но появится результат. Так легче. Мы прекрасно понимаем, что у команды есть игра, но почему-то нет результата.
– В Екатеринбурге забито три красивых гола. Вам какой понравился больше?
– Победный у «Урала» – то, что забил Сунгатулин. Около 20 метров до ворот, удар на исполнение, обводящий. Очень качественно исполнено, – сказал бывший футболист и тренер «Спартака».
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