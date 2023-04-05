Тихонов о неудачах «Спартака»: «Игра есть, но почему-то нет результата, не везет. Лицо у команды все равно есть»

Андрей Тихонов считает, что «Спартак» в будущем будет добиваться результатов

В 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Спартак» уступил « » со счетом 1:2 и вылетел в Путь регионов. Красно-белые не побеждали в последних 4 матчах.

– Что происходит со « »?

– Нехватка ресурса. Не было исполнителей – , , то есть людей, которые могут сделать результат.

– «Спартак» лишился Соболева, Николсона, из-за драки в матче с «Зенитом» в Петербурге...

– В итоге эти потери и сказались. Но там эмоции захлестнули так, что не справились с ними.

– Вы понимаете, чего сейчас хочет главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль от команды?

– Понимаю. Это видно. Команда играет и старается. Есть моменты, в которых немного не везет. Есть потери, но вернулся Мозес. Надеюсь, вернется Промес. Все равно лицо у «Спартака» есть.

– То есть у вас оптимистичный прогноз на будущее?

– Да. Пусть даже игра будет чуть хуже, но появится результат. Так легче. Мы прекрасно понимаем, что у команды есть игра, но почему-то нет результата.

– В Екатеринбурге забито три красивых гола. Вам какой понравился больше?

– Победный у «Урала» – то, что забил Сунгатулин. Около 20 метров до ворот, удар на исполнение, обводящий. Очень качественно исполнено, – сказал бывший футболист и тренер «Спартака».

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