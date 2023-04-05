Тихонов о неудачах «Спартака»: «Игра есть, но почему-то нет результата, не везет. Лицо у команды все равно есть»

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Андрей Тихонов считает, что «Спартак» в будущем будет добиваться результатов

В 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Спартак» уступил «Уралу» со счетом 1:2 и вылетел в Путь регионов. Красно-белые не побеждали в последних 4 матчах.

– Что происходит со «Спартаком»?

– Нехватка ресурса. Не было исполнителей – Промеса, Соболева, то есть людей, которые могут сделать результат.

– «Спартак» лишился Соболева, Николсона, Селихова из-за драки в матче с «Зенитом» в Петербурге...

– В итоге эти потери и сказались. Но там эмоции захлестнули так, что не справились с ними.

– Вы понимаете, чего сейчас хочет главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль от команды?

– Понимаю. Это видно. Команда играет и старается. Есть моменты, в которых немного не везет. Есть потери, но вернулся Мозес. Надеюсь, вернется Промес. Все равно лицо у «Спартака» есть.

– То есть у вас оптимистичный прогноз на будущее?

– Да. Пусть даже игра будет чуть хуже, но появится результат. Так легче. Мы прекрасно понимаем, что у команды есть игра, но почему-то нет результата.

– В Екатеринбурге забито три красивых гола. Вам какой понравился больше?

– Победный у «Урала» – то, что забил Сунгатулин. Около 20 метров до ворот, удар на исполнение, обводящий. Очень качественно исполнено, – сказал бывший футболист и тренер «Спартака».

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7 комментариев

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КБ Сергей
Да, есть игра и результат будет. Стабильности не хватает. А ещё очень не нравится игра Денисова, Николсона и Зобнина. Это и игрой-то назвать трудно.
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Пользователь Huawei
Да нормально всё будет если не пороть горячку. Бальде притерается, Антоха поправится, Витя поднаберёт форму. Рядом с ними и молодёжь должна заиграть. Главное опять перестройку не затеивать.
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svft
лицо есть, но похоже больше на ...
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Тренерские конспекты Бормана
Шансы на второе место и победу в Кубке есть. Игра есть, скандалов нет, что еще надо? Про чемпионство нужно думать в следующем сезоне
+1
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nobrainnopain
Насчет лица не скажу, но рыло точно есть
+1
-7
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Клирик
Ну почему результата нет, не одиннадцататое место в таблице поди?
+2
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Тайосич
Надо дать Абаскалю спокойно работать. Спартак сильно преобразился по сравнению с прошлым сезоном.
+5
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