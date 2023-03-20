Чернышов о «Спартаке»: «Команда в катастрофической форме. Провал при подготовке к весенней части, может?»
Андрей Чернышов недоволен формой «Спартака» после зимней паузы.
«Многие надеялись, что этой весной «Спартак» сможет составить конкуренцию «Зениту», концовка прошлого года намекала на это, но вот первые матчи после возобновления РПЛ показали, что «Спартак» находится в катастрофической форме. Ничья с «Уралом», сложная победа над «Факелом» и поражение от «Оренбурга» – это не тот результат, который должен был показать клуб. Болельщики рассчитывали на три победы.
Что случилось со «Спартаком»? Непонятно… Может быть, это провал при подготовке к весенней части сезона? Ведь Абаскаль впервые столкнулся с такой длинной паузой в чемпионате. Он должен был привести команду в надлежащий вид, но после положительного старта в Кубке России мы увидели неубедительную игру в чемпионате. Любопытно, что «Локомотив» после матчей со «Спартаком» отлично проявил себя в РПЛ. Так что кубок и чемпионат – это все же разные вещи», – сказал бывший тренер «Спартака».
В 20-м туре Мир РПЛ «Спартак» на выезде уступил «Оренбургу» (0:2) и опустился на 3-е место в турнирной таблице.
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