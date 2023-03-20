Чернышов о «Спартаке»: «Команда в катастрофической форме. Провал при подготовке к весенней части, может?»

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Андрей Чернышов Матч ТВ Гильермо Абаскаль Футбол

Андрей Чернышов недоволен формой «Спартака» после зимней паузы.

«Многие надеялись, что этой весной «Спартак» сможет составить конкуренцию «Зениту», концовка прошлого года намекала на это, но вот первые матчи после возобновления РПЛ показали, что «Спартак» находится в катастрофической форме. Ничья с «Уралом», сложная победа над «Факелом» и поражение от «Оренбурга» – это не тот результат, который должен был показать клуб. Болельщики рассчитывали на три победы.

Что случилось со «Спартаком»? Непонятно… Может быть, это провал при подготовке к весенней части сезона? Ведь Абаскаль впервые столкнулся с такой длинной паузой в чемпионате. Он должен был привести команду в надлежащий вид, но после положительного старта в Кубке России мы увидели неубедительную игру в чемпионате. Любопытно, что «Локомотив» после матчей со «Спартаком» отлично проявил себя в РПЛ. Так что кубок и чемпионат – это все же разные вещи», – сказал бывший тренер «Спартака».

В 20-м туре Мир РПЛ «Спартак» на выезде уступил «Оренбургу» (0:2) и опустился на 3-е место в турнирной таблице.

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26 комментариев

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OldRedWhite
Ответ Victor Efremoff
Помнится мне, когда тренировал Спартак некий Андрей Чернышов, такая форма для команды была бы за счастье
При нём кололи ?
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Алена Понкратова
Так это Спартак. Его по классике выводят на пик формы к сборам)
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kin
Чернышов: Доктора Щукина надо пригласить
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Zenith forever
Ответ Victor Efremoff
Помнится мне, когда тренировал Спартак некий Андрей Чернышов, такая форма для команды была бы за счастье
Совсем не так, когда Спартак тренировал Чернышов, даже Титов носился так, как даже в юности не бегал. Причины все знают.
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NIK7478
Делать такого рода выводы рано. Посмотрим туров через 5-6.
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redwhiteteam
Ответ Тиджани Бабангида
Катастрофическая форма - это явное преувеличение. Проблема не в команде в целом а в отдельных игроках,не отличающихся стабильным качеством игры
Конечно
Молодые ребята через 2 дня на 3 поплыли. Денисов Литвинов Маслов
Вчерашние дублеры.
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mnogokotin-
мясо забивает много голов в концовках и обычно под конец давит соперника. тот же оренбург под конец тоже прижали. плохая форма ))
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Ильдар Фарукшин
Ответ Bartez1986
по сути, не получилась только игра с Оренбургом. и уже сразу катастрофическая форма. эксперт какой
Барсу наверно тренерует 😊😊😊
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Alexander Rakhilkin
Срочно подкормить команду бромортаном?
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Ильдар Фарукшин
Ответ Тренерские конспекты Бормана
Проиграли одну игру на искуственном газоне, а иксперды уже пишут про провал в подготовке
Точно. Семак 3 игры провалы, тренер высокой пробы😊
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Vhlam
Ты конечно привел бы их в форму бромантаном!
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natetinain
часть правды в его словах есть - молодняк поплыл, выглядят как мягкие игрушки. прежде всего защита, конечно. правый фланг спартака рвут достаточно регулярно. ну и пруцев с зиньковским сдали явно.
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Тренерские конспекты Бормана
Проиграли одну игру на искуственном газоне, а иксперды уже пишут про провал в подготовке
+11
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Артур Межаков
Ещё один бесполезный пророк появился....
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dmitry.tchidakin
Ответ Bartez1986
по сути, не получилась только игра с Оренбургом. и уже сразу катастрофическая форма. эксперт какой
Да ладно, с Уралом оба матча и с Факелом тоже была жопа
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.ru
вот сейчас Валера этот провал и отремонтирует...
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Victor Efremoff
Помнится мне, когда тренировал Спартак некий Андрей Чернышов, такая форма для команды была бы за счастье
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Bartez1986
по сути, не получилась только игра с Оренбургом. и уже сразу катастрофическая форма. эксперт какой
+8
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Slavnov
Ответ Ебздрогыч
Если Спартак в катастрофической форме, то в какой же тогда остальные?
Видно, что по физике они в попе, катастрофическое, это преувеличение конечно, но суть верная
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Дмитрий Агалаков
В катастрофической форме Спартак был под руководством этого дилетанта Чернышова. А сейчас ничего супер трагичного не произошло.
А таким Табакки, как Чернышов, лучше не позориться с высказываниями.
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-1
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Ильдар Фарукшин
Решили по очереди Орлов, Чернышов. Сейчас не дай бог по 3 кругу. Опять Орлов 😊
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Фролов Миха
Чернышев прав игра с Оренбургом это катастрофа
+2
-3
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Underforest
он забыл про 2 победы в кубке над Локо? да и в принципе игра норм, но надо же покритиковать после поражения...
0
-2
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Тиджани Бабангида
Катастрофическая форма - это явное преувеличение. Проблема не в команде в целом а в отдельных игроках,не отличающихся стабильным качеством игры
+11
-1
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Ебздрогыч
Если Спартак в катастрофической форме, то в какой же тогда остальные?
+7
-3
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