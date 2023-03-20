Чернышов о «Спартаке»: «Команда в катастрофической форме. Провал при подготовке к весенней части, может?»

недоволен формой « » после зимней паузы.

«Многие надеялись, что этой весной «Спартак» сможет составить конкуренцию «Зениту», концовка прошлого года намекала на это, но вот первые матчи после возобновления РПЛ показали, что «Спартак» находится в катастрофической форме. Ничья с «Уралом», сложная победа над «Факелом» и поражение от «Оренбурга» – это не тот результат, который должен был показать клуб. Болельщики рассчитывали на три победы.

Что случилось со «Спартаком»? Непонятно… Может быть, это провал при подготовке к весенней части сезона? Ведь Абаскаль впервые столкнулся с такой длинной паузой в чемпионате. Он должен был привести команду в надлежащий вид, но после положительного старта в Кубке России мы увидели неубедительную игру в чемпионате. Любопытно, что «Локомотив» после матчей со «Спартаком» отлично проявил себя в РПЛ. Так что кубок и чемпионат – это все же разные вещи», – сказал бывший тренер «Спартака».

В 20-м туре Мир «Спартак» на выезде уступил «Оренбургу» (0:2) и опустился на 3-е место в турнирной таблице.

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