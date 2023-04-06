«Краснодар» предложит Ионову контракт на год, Галицкий ценит хавбека («РБ Спорт»)

«Краснодар» хочет сохранить Алексея Ионова, который летом может стать свободным агентом

«Быки» готовы продлить с 34-летним хавбеком контракт на год, сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, президент « » ценит профессионализм и личные качества Ионова.

В 18 матчах сезона Мир полузащитник забил 5 голов. Подробнее его статистика – здесь.

Ионов выступает за «Краснодар» с 2020 года.