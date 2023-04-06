«Краснодар» предложит Ионову контракт на год, Галицкий ценит хавбека («РБ Спорт»)

Теги Алексей Ионов премьер-лига Россия Краснодар Сергей Галицкий Футбол

«Краснодар» хочет сохранить Алексея Ионова, который летом может стать свободным агентом

«Быки» готовы продлить с 34-летним хавбеком контракт на год, сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, президент «Краснодара» Сергей Галицкий ценит профессионализм и личные качества Ионова.

В 18 матчах сезона Мир РПЛ полузащитник забил 5 голов. Подробнее его статистика – здесь.

Ионов выступает за «Краснодар» с 2020 года.

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Teodrakis
Этот Краснодар и Глушаковым не испортить.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий