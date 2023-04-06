«Краснодар» предложит Ионову контракт на год, Галицкий ценит хавбека («РБ Спорт»)
«Краснодар» хочет сохранить Алексея Ионова, который летом может стать свободным агентом
«Быки» готовы продлить с 34-летним хавбеком контракт на год, сообщает «РБ Спорт».
По данным источника, президент «Краснодара» Сергей Галицкий ценит профессионализм и личные качества Ионова.
В 18 матчах сезона Мир РПЛ полузащитник забил 5 голов. Подробнее его статистика – здесь.
Ионов выступает за «Краснодар» с 2020 года.
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