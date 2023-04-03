«Часы Rolex игрокам «Краснодара» уже не дарят, у меня их нет». Сперцян о Галицком

Теги премьер-лига Россия Краснодар Сергей Галицкий Эдуард Сперцян деньги Футбол

Эдуард Сперцян рассказал о встрече с президентом «Краснодара» Сергеем Галицким

– У меня был долгий разговор с Галицким, длился около 40 минут, может, больше. Общались про футбол. Он очень хорошо видит футбол, разбирается.

– Как ты его можешь описать?

– Думаю, все видят, что он делает для города, страны и команды. Нужно очень много слов, чтобы его описать. Понимаете, какой он человек?

– Вам сейчас дарят часы Rolex за 100 матчей?

– Уже часы не дарят игрокам, у меня их нет (речь о традиции, введенной Галицким в 2014 году – Sports.ru).

– Что-то другое дарят?

– Нет, – сказал полузащитник «Краснодара».

6 комментариев

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An Kr
Ответ utsh44psmr
Сертификат на 100 рублей в Магнит за 100 матчей 💪
Ты в каком году живешь? Магнит 5 лет уже не Галицкого.
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utsh44psmr
Сертификат на 100 рублей в Магнит за 100 матчей 💪
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Дядя ТУРА
Ответ андрэ
кюаркод в китайском сад
он японский
0
-1
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6tspey7tb5
Эдик точно заслужил Ролексы
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андрэ
кюаркод в китайском сад
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ТрактоПоктер
Ответ Дурачок
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Полную коллекцию скрепышей!
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Дурачок
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