«Часы Rolex игрокам «Краснодара» уже не дарят, у меня их нет». Сперцян о Галицком
Эдуард Сперцян рассказал о встрече с президентом «Краснодара» Сергеем Галицким
– У меня был долгий разговор с Галицким, длился около 40 минут, может, больше. Общались про футбол. Он очень хорошо видит футбол, разбирается.
– Как ты его можешь описать?
– Думаю, все видят, что он делает для города, страны и команды. Нужно очень много слов, чтобы его описать. Понимаете, какой он человек?
– Вам сейчас дарят часы Rolex за 100 матчей?
– Уже часы не дарят игрокам, у меня их нет (речь о традиции, введенной Галицким в 2014 году – Sports.ru).
– Что-то другое дарят?
– Нет, – сказал полузащитник «Краснодара».
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