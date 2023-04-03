«Часы Rolex игрокам «Краснодара» уже не дарят, у меня их нет». Сперцян о Галицком

Эдуард Сперцян рассказал о встрече с президентом «Краснодара» Сергеем Галицким

– У меня был долгий разговор с Галицким, длился около 40 минут, может, больше. Общались про футбол. Он очень хорошо видит футбол, разбирается.

– Как ты его можешь описать?

– Думаю, все видят, что он делает для города, страны и команды. Нужно очень много слов, чтобы его описать. Понимаете, какой он человек?

– Вам сейчас дарят часы Rolex за 100 матчей?

– Уже часы не дарят игрокам, у меня их нет (речь о традиции, введенной Галицким в 2014 году – Sports.ru).

– Что-то другое дарят?

– Нет, – сказал полузащитник « ».