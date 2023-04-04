«Краснодар» не продлит контракт с Ионовым. Он забил пять голов в сезоне РПЛ

Алексей Ионов не останется в «Краснодаре» после завершения контракта

«Краснодар» не подпишет новое соглашение с , об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Действующий договор 34-летнего полузащитника с клубом истекает летом нынешнего года.

Ионов забил 5 голов в 18 матчах чемпионата Мир в текущем сезоне. С его подробной статистикой можно ознакомиться здесь.

Футболист выступает за « » с 2020 года, в клуб он перешел из «Ростова».

В общей сложности он провел 61 матч за команду, отметившись 11 забитыми мячами.