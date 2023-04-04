«Краснодар» не продлит контракт с Ионовым. Он забил пять голов в сезоне РПЛ
Алексей Ионов не останется в «Краснодаре» после завершения контракта
«Краснодар» не подпишет новое соглашение с Алексеем Ионовым, об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Действующий договор 34-летнего полузащитника с клубом истекает летом нынешнего года.
Ионов забил 5 голов в 18 матчах чемпионата Мир РПЛ в текущем сезоне. С его подробной статистикой можно ознакомиться здесь.
Футболист выступает за «Краснодар» с 2020 года, в клуб он перешел из «Ростова».
В общей сложности он провел 61 матч за команду, отметившись 11 забитыми мячами.
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