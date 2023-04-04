«Краснодар» не продлит контракт с Ионовым. Он забил пять голов в сезоне РПЛ

Теги Алексей Ионов премьер-лига Россия возможные трансферы Краснодар Спорт-Экспресс Футбол

Алексей Ионов не останется в «Краснодаре» после завершения контракта

«Краснодар» не подпишет новое соглашение с Алексеем Ионовым, об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Действующий договор 34-летнего полузащитника с клубом истекает летом нынешнего года.

Ионов забил 5 голов в 18 матчах чемпионата Мир РПЛ в текущем сезоне. С его подробной статистикой можно ознакомиться здесь.

Футболист выступает за «Краснодар» с 2020 года, в клуб он перешел из «Ростова».

В общей сложности он провел 61 матч за команду, отметившись 11 забитыми мячами.

5 комментариев

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Ростовский
Ответ Константин Эсперов
сейчас нет еврокубков , надо омолажать состав , всё равно клуб пока ни за что не борится .
Все за всë борятся. в РФПЛ чем выше место тем больше призовые и место в истории (в идеале медали вписать). В Кубке за кубок.
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avcgloronalduMU
лимита
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Константин Эсперов
сейчас нет еврокубков , надо омолажать состав , всё равно клуб пока ни за что не борится .
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Рамиль Сайфуллин
Надо продлевать, еще годик попылит
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Ростовский
Можно на годик-полтора вернуть впринципе в топ Ростов для ротации.
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