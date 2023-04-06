Карвахаль о 4:0 с «Барсой»: «В восторге от результата – всегда приятно побеждать в гостях у вечного соперника. «Реал» был лучше и заслуженно вышел в финал»

Теги Карим Бензема Барселона Реал Мадрид Ла Лига Кубок Испании Даниэль Карвахаль Футбол

Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль высказался о выходе в финал Кубка Испании

Мадридская команда разгромила «Барселону» в ответном матче полуфинала турнира (4:0, первая игра – 0:1).

О камбэке

«Мы знали, что приехали сюда побеждать, и что это возможно. Мы верили, и мы были лучше и заслуженно вышли в финал».

О ключевом факторе в игре 

«Тренер предложил более атакующую игру с Лукой [Модричем], Родриго, Вини и Каримом [Бензема] впереди, и мы хорошо использовали свободное пространство». 

О счете

«В восторге от такого результата. Всегда приятно побеждать в гостях у своего вечного соперника и играть в полуфинале Кубка. Безмерно счастливы, но у нас все еще есть важные задачи. Теперь нужно думать о «Вильярреале».

О Бензема 

«В такой форме он может доставить нам много радости».

О послании фанатам 

«Спасибо вам за вашу поддержку. Мы не переставали получать сообщения с первого матча. Мы будем бороться за то, чтобы победить «Осасуну» в финале и принести вам новый титул», – сказал Карвахаль.

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20 комментариев

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tm5pvbngvj
Ответ Raul14
а где же жена Мостового, ригоберка?
Ходят слухи, что в бане навсегда. Но зная спортс и их любовь к трафику любыми силами, разбанят совсем скоро
+1
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Dolphin
Пойду почитаю вчерашние комменты барсовангов))
0
-1
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Tristan...
Ответ Мел Тур
Молодцы!!! Прекрасный конец сезона показали кто настоящий чемпион и хозяин в Испании!!! 4-0 раздавили барсетку
Проиграли в 3 из 5 Класико и -12 в Примере. Это, конечно, по чемпионски
0
-1
-1
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Sevuska
Был бы Месси было бы 2:8 в пользу Реала 🤣🤣
+1
-2
-1
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125 134
Пошел он на xuy
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Loginov
Поздравляю всех с победой, кто болеет за такую великую команду, Hala Madrid💪👊
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Мел Тур
Молодцы!!! Прекрасный конец сезона показали кто настоящий чемпион и хозяин в Испании!!! 4-0 раздавили барсетку
0
-1
-1
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Kyancey
Счастлив быть болельщиком лучшего и величавшего клуба в истории футбола!🤍
Как не любить тебя, «Реал»?!
+10
-3
+7
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белошип
Пришла весна и Карвахаль снова в топовой форме,очень кстати)
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Dikki Shelton
Вот так бы всегда играли👍
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Yubaba
И не поспоришь
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soulsick
Ответ Санжар Уразбаев
Они же на Камп Ноу играли , всмысле приятно побеждать дома ?)
"дома у вечного соперника" - сформулировано, и правда, не очень удачно, но, понятное дело, речь о "доме соперника".
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MADRiD_00
Дани сегодня отлично действовал на поле. Ну а Реал больше хотел выйти в финал, чем Барса. Поздравляю всех болельщиков Мадрида с победой 👍🏻👍🏻👍🏻
+1
-1
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Андрей Хенто
Ответ Санжар Уразбаев
Они же на Камп Ноу играли , всмысле приятно побеждать дома ?)
Дома у вечного соперника, имеется ввиду на Кама Ноу.
+1
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Мадридито
Карвахаль Легенда)
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-1
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Сижу на факсах Барселоны
Реал и Барселона команды разного уровня
+9
-6
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Санжар Уразбаев
Они же на Камп Ноу играли , всмысле приятно побеждать дома ?)
+1
-2
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Андрей Хенто
Дани тоже был сегодня хорош, как в целом и вся команда. Отличная игра, главное чтобы такая победа не вознесла команду в небеса, а наоборот, дала положительный импульс на остаток сезона.
+1
-1
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IvoKarlovic
Ля, это было легендарно!
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Raul14
а где же жена Мостового, ригоберка?
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