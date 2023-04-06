Карвахаль о 4:0 с «Барсой»: «В восторге от результата – всегда приятно побеждать в гостях у вечного соперника. «Реал» был лучше и заслуженно вышел в финал»
Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль высказался о выходе в финал Кубка Испании
Мадридская команда разгромила «Барселону» в ответном матче полуфинала турнира (4:0, первая игра – 0:1).
О камбэке
«Мы знали, что приехали сюда побеждать, и что это возможно. Мы верили, и мы были лучше и заслуженно вышли в финал».
О ключевом факторе в игре
«Тренер предложил более атакующую игру с Лукой [Модричем], Родриго, Вини и Каримом [Бензема] впереди, и мы хорошо использовали свободное пространство».
О счете
«В восторге от такого результата. Всегда приятно побеждать в гостях у своего вечного соперника и играть в полуфинале Кубка. Безмерно счастливы, но у нас все еще есть важные задачи. Теперь нужно думать о «Вильярреале».
О Бензема
«В такой форме он может доставить нам много радости».
О послании фанатам
«Спасибо вам за вашу поддержку. Мы не переставали получать сообщения с первого матча. Мы будем бороться за то, чтобы победить «Осасуну» в финале и принести вам новый титул», – сказал Карвахаль.
Как не любить тебя, «Реал»?!