Бензема, Левандовски, Алаба, Рафинья, Винисиус и Кессиэ – в старте на игру «Барселоны» и «Реала»

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«Барселона» и «Реал» опубликовали составы на полуфинальный матч Кубка Испании

Главный тренер каталонцев Хави выпустит в стартовом составе следующих футболистов:

Вратарь: Марк-Андре тер Стеген;

Защитники: Рональд Араухо, Маркос Алонсо, Жюль Кунде, Алекс Бальде;

Полузащитники: Серджи Бускетс, Серджи Роберто, Рафинья Диас, Гави, Франк Кессиэ;

Нападающий: Роберт Левандовски.

Возглавляющий «Реал» Карло Анчелотти включил в команду таких игроков:

Вратарь: Тибо Куртуа;

Защитники: Даниэль Карвахаль, Эдер Милитао, Давид Алаба;

Полузащитники: Тони Кроос, Лука Модрич, Эдуардо Камавинга, Федерико Вальверде, Винисиус Жуниор, Родриго Гоэс;

Нападающий: Карим Бензема.

«Барселона» – «Реал». Онлайн-трансляция начнется в 22:00

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30 комментариев

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Дядя Артем
Ответ Alexandr Donskoy
Весь день на разных ветках ты пишешь одно и тоже . Может сменить пластинку
А что он писал?
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Игорь Климов
Барселона победы!
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Coodesnik
Ответ Alexandr Donskoy
Определ я тя.но не осуждаю тебя . Просто я за семейные ценности
Болезный мальчишка. Барселоновские все не очень здоровы
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alberto-m
Ответ Рустам Атаев
кунисиус опять провалиться
🙏🙏🙏🙏🙏🙏
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Alexandr Donskoy
Ответ Coodesnik
Из каких ,из этих? Своих ищешь? И мне твои одобрения или осужления не нужны оставь их для ваших закрытых вечеринок
Определ я тя.но не осуждаю тебя . Просто я за семейные ценности
+2
-1
+1
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Пошлю любого, кто против футбола!
Ответ SCHOKKKK
Комментарий удален модератором
Чем ты болеешь, что говорят врачи, излечимо?
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Coodesnik
Ответ Alexandr Donskoy
Ты из этих?? Ты в теме?? Но я не осуждаю тебя
Из каких ,из этих? Своих ищешь?
И мне твои одобрения или осужления не нужны оставь их для ваших закрытых вечеринок
+1
-3
-2
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90 Minutes
Ответ Влад Краско
Комментарий удален модератором
Отлично 👍 ответил этому 🤡
+1
-1
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Vepa U
Ответ h4ww7xkqkz
Бензема и Винисиус сделают по дублю!
а они снимаются где-то?
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Vepa U
снова Гави в составе, надеюсь после этого матча не будут претензии за то что он сегодня играет
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Влад Краско
Ответ SCHOKKKK
Комментарий удален модератором
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Дани Арапов
Ответ h4ww7xkqkz
Бензема и Винисиус сделают по дублю!
В каком году?
+4
0
+4
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h4ww7xkqkz
Бензема и Винисиус сделают по дублю!
0
-4
-4
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Alexandr Donskoy
Ответ Coodesnik
Зачем ты рассказываешь про свои сескуальные похождения?(
Ты из этих?? Ты в теме?? Но я не осуждаю тебя
+6
-2
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Coodesnik
Ответ Рустам Атаев
кунисиус опять провалиться
Зачем ты рассказываешь про свои сескуальные похождения?(
+2
-5
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Машина Мощная
Ответ Alexandr Donskoy
Но победа будет за Барселоной
не был бы так уверен. кажется Перец и Испания будут устраивать махинации чтобы Барса не дай бог не выиграла в 4-ый раз подряд.
+1
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MADRiD_00
Надеюсь будет огненная игра! Главное без травм и скандалов. Вперед Мадрид 💪🏻
+6
-2
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Aslan Babochiev
Ответ Дани Арапов
Пусть победит сильнейший.
В лице Барсы 💙❤️
+7
-3
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Boni Jek
Ответ SG EXCLUSIVE
Тот кто пройдет с этой стороны сетки,тот и выиграет кубок
Это и слепому ясно
+7
0
+7
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Alexandr Donskoy
Ответ Машина Мощная
опять без Дембеля и Пэдри..теперь еще и без Де Йонга...капец а не состав у Барсы
Но победа будет за Барселоной
+7
-1
+6
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Марлен Мусабек уулу
Ждём хорошей игры! Жаль, что у Барсы не оптимальный состав
0
0
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Alexandr Donskoy
Ответ SCHOKKKK
Комментарий удален модератором
Весь день на разных ветках ты пишешь одно и тоже . Может сменить пластинку
+15
0
+15
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Александр Киричев
Ответ SCHOKKKK
Комментарий удален модератором
ты ошибся с сайтом
+9
0
+9
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Машина Мощная
опять без Дембеля и Пэдри..теперь еще и без Де Йонга...капец а не состав у Барсы
0
0
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Рустам Атаев
Ответ Robs8n Madrid
Ты в 3 классе?
не нервничай!
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-3
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