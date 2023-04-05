Бензема, Левандовски, Алаба, Рафинья, Винисиус и Кессиэ – в старте на игру «Барселоны» и «Реала»
«Барселона» и «Реал» опубликовали составы на полуфинальный матч Кубка Испании
Главный тренер каталонцев Хави выпустит в стартовом составе следующих футболистов:
Вратарь: Марк-Андре тер Стеген;
Защитники: Рональд Араухо, Маркос Алонсо, Жюль Кунде, Алекс Бальде;
Полузащитники: Серджи Бускетс, Серджи Роберто, Рафинья Диас, Гави, Франк Кессиэ;
Нападающий: Роберт Левандовски.
Возглавляющий «Реал» Карло Анчелотти включил в команду таких игроков:
Вратарь: Тибо Куртуа;
Защитники: Даниэль Карвахаль, Эдер Милитао, Давид Алаба;
Полузащитники: Тони Кроос, Лука Модрич, Эдуардо Камавинга, Федерико Вальверде, Винисиус Жуниор, Родриго Гоэс;
Нападающий: Карим Бензема.
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