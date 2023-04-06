Вальверде о Бензема: «Сколько бы он ни забивал, он всегда хочет больше. Пример для всех нас»

Федерико Вальверде прокомментировал победу «Реала» в класико

В ответном матче 1/2 финала Кубка Испании «Реал» разгромил «Барселону» (4:0) и вышел в финал турнира (общий счет – 4:1).

«Результат очень радует. Главное, что мы прошли дальше. Во втором тайме мы нашли свободное пространство.

Первый гол был самым важным. Мы надеялись забить гол до перерыва, проявив стойкость в обороне, и это произошло – поздравляю нападающих. Нужно было выходить и добиваться результата. Выходить и побеждать.

Мы знаем, на что способен . Сколько бы голов он ни забил, он всегда хочет большего. Он пример для всех нас.

Нужно немного подумать – не только игрокам «Барселоны», но и нам тоже. Это часть футбола. Вместо того, чтобы наслаждаться, мы сражаемся», – сказал полузащитник мадридского « ».

Бензема стал 4-м бомбардиром класико с 16 голами. У форварда «Реала» также 11 ассистов – лишь у Месси больше