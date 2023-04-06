Вальверде о Бензема: «Сколько бы он ни забивал, он всегда хочет больше. Пример для всех нас»

Теги Карим Бензема Барселона Реал Мадрид Ла Лига Кубок Испании Федерико Вальверде Класико Футбол

Федерико Вальверде прокомментировал победу «Реала» в класико

В ответном матче 1/2 финала Кубка Испании «Реал» разгромил «Барселону» (4:0) и вышел в финал турнира (общий счет – 4:1).

«Результат очень радует. Главное, что мы прошли дальше. Во втором тайме мы нашли свободное пространство.

Первый гол был самым важным. Мы надеялись забить гол до перерыва, проявив стойкость в обороне, и это произошло – поздравляю нападающих. Нужно было выходить и добиваться результата. Выходить и побеждать.

Мы знаем, на что способен Карим. Сколько бы голов он ни забил, он всегда хочет большего. Он пример для всех нас.

Нужно немного подумать – не только игрокам «Барселоны», но и нам тоже. Это часть футбола. Вместо того, чтобы наслаждаться, мы сражаемся», – сказал полузащитник мадридского «Реала».

Бензема стал 4-м бомбардиром класико с 16 голами. У форварда «Реала» также 11 ассистов – лишь у Месси больше

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15 комментариев

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Zidan GOAT
А потом ЗМ отдадут пешеходу за 5 пенальти в 7 матчах, и набитую стату в лиге фермеров
The best уже дали
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Эль Иберико
Скажу со стороны как болельщик Атлетико: Бензема просто на пару уровней сильнее Левандовского. Даже если не брать в расчет результативность а смотреть на сам вклад в игру - Карим гораздо лучше в прессинге, в подыгрыше да и в целом будучи ровесниками Роберт выглядит на его фоне старым и медленным. Говорю без хейта, чисто констатация фактов.
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Raul14
Ответ белошип
Бензема идёт за вторым ЗМ,щя ещё своим островным клиентам пару хет-триков оформит)
чувствую что ЗМ заберет гнумыч, потому что он выиграл шейховский чемпионат мира))
+6
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Игорь Климов
Ответ белошип
Бензема идёт за вторым ЗМ,щя ещё своим островным клиентам пару хет-триков оформит)
Я тебя расстрою конечно, но Бензема в этот раз, вряд ли даже в топ-5 попадёт на ЗМ, не за голы из хет-триков дают этот трофей.
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Raul14
фантики спотифой-шапито смеялись над ним, когда у него было куча травм)) А вот настоящий Карим показал себя в класико. Когда он в форме, он делает все!
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rachidibrahimov
Ответ белошип
Бензема идёт за вторым ЗМ,щя ещё своим островным клиентам пару хет-триков оформит)
Победитель ЗМ уже определён. Даже если Бензема в каждом оставшимся матче будет делать хет-трик, ЗМ заберёт Шупо-Мотинг
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Сергей Логинов
Нападающих на поле было два , а топ из них только один
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белошип
Бензема идёт за вторым ЗМ,щя ещё своим островным клиентам пару хет-триков оформит)
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Пако
Бензема разбушевался. Надеюсь, что это не предел в этом сезоне.
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Yubaba
Спору нет, он лучший на данный момент
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Мел Тур
Молодцы!!! Прекрасный конец сезона показали кто настоящий чемпион и хозяин в Испании!!! 4-0 раздавили барсетку
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Андрей Хенто
Карим образец для многих молодых игроков. Он умеет на поле абсолютно все, прекрасен в подыгрыше, хорош на втором этаже, с дриблингом и хорошей реализацией моментов. Кто бы мог подумать, что после ухода Роналду именно Карим возьмет на себя роль лидера и станет ударной силой Мадрида, устроит такой перфоманс, как в прошлом розыгрыше Лигм Чемпионов и выиграет Золотой Мяч.
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VuNePonimaete
Сборная кинула Карима и обвинила во всех грехах.
Клуб всегда делал все для Карима и всегда поддерживал.
Осенью он сделал неправильный выбор, когда забил на матчи клуба и оправился готовиться к ЧМ в сентябре
+2
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Kyancey
Лучшая 9️⃣ в мире!🇫🇷☝️
+10
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f0rmoceft
Когда Бензема в форме, он лучшая девятка в мире!
+10
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