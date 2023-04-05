У Бензема 7 голов и ассист за 4 последних матча. Он трижды забил «Барселоне» и отдал пас Винисиусу

Теги Карим Бензема Барселона Реал Мадрид Ла Лига Кубок Испании Винисиус Жуниор Футбол

Карим Бензема забил 7 голов за 4 последних матча в составе «Реала»

35-летний нападающий поразил ворота «Барселоны» (4:0, второй тайм) на 50-й, 58-й и 81-й минутах ответного полуфинального матча Кубка Испании.

Ранее француз отметился хет-триком в игре с «Вальядолидом» (6:0) в Ла Лиге и один раз забил «Ливерпулю» (1:0) в Лиге чемпионов.

Также Бензема сегодня ассистировал вингеру Винисиусу Жуниору на 1-й добавленной к первому тайму минуте. Таким образом, за четыре игры он набрал 8 (7+1) очков.

Подробно со статистикой обладателя «Золотого мяча»-2022 можно ознакомиться здесь.

«Барселона» – «Реал». 0:2 – Бензема и Винисиус забили. Онлайн-трансляция класико

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53 комментария

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Максим Кутузов
Ответ tm5pvbngvj
Генич, что с лицом? Как же невозможно слушать этого барсофана upd: 0:3, барсамания, ригоберки, климовы, вылезайте, ваш выход🤣🤣
Господа, вам самим не смешно от своих слов? Когда проигрывает ваша команда, то теряетесь вы, когда команда противника, то они.. Злорадство это, конечно, хорошо, особенно, когда ты знаешь, что за твоей спиной куча народу, которые наставят тебе плюсов, за твои слова.. Будьте добрее. Надоело слушать вой фанов барсы, Реала и фанов месси и роналду. Чего вы кому пытаетесь доказать?
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Homelender_666
Ответ tm5pvbngvj
Генич, что с лицом? Как же невозможно слушать этого барсофана upd: 0:3, барсамания, ригоберки, климовы, вылезайте, ваш выход🤣🤣
Ты ещё хавигави забыл. Он тоже подмастерье ригоберки)
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Adham Boy
Гений!!!
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Lobelopa
Хозяин второго каталонского.
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DaniRMadrid
Ответ Real_v_dushe
Только и может, что всяким Ливерпулям и Барселонам отгружать
А Саудовской Аравии с пенальти слабо?)
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f0rmoceft
Ответ tm5pvbngvj
Генич, что с лицом? Как же невозможно слушать этого барсофана upd: 0:3, барсамания, ригоберки, климовы, вылезайте, ваш выход🤣🤣
Они снова пропадут
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Денис Капитонов
Ответ tm5pvbngvj
Генич, что с лицом? Как же невозможно слушать этого барсофана upd: 0:3, барсамания, ригоберки, климовы, вылезайте, ваш выход🤣🤣
+12
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-1
-1
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Нефанатик
Главное что бы против нормальных команд тоже забивал. Середняки - это конечно хорошо, но впереди важные матчи в ЛЧ.
+3
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+3
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Павел Битков
Ответ Artem Piatkov
Генич плачет 😅 Слышно по голосу, что охрип и на грани
Генич поплыл, уже от пяти один не может отнять.
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прощай Роналду
Ответ Бременер
Смени ник. "Я у мамы один такой" больше подходит.
Я понял что ты такой один у мамы, чем тебя ник та не устроил?
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прощай Роналду
Ответ Zidan GOAT
Фанаты клуба, имя которым сделал Эвребе и Негрейра, что то смеют ещё говорить и судьях ) учи правила опорной руки, не позорься )
Смотрите матч и застрелитесь позорники! Какая опорная рука, если рука была даже в воздухе?! Петрушка🐓🤡🤣👍🏻
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Бременер
Ответ прощай Роналду
Самый позорный клуб ФК МЧК продолжает творить историю) поужинал Перец всё таки с арбитром и сейчас с подарками сидит в кабине ВАР, что даже повторы не просматривают)
Смени ник.
"Я у мамы один такой" больше подходит.
+1
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Jon Snow
Великий кабил. Шерки должен продолжить династию полубогов в Мадриде.
+1
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Zidan GOAT
Ответ прощай Роналду
Самый позорный клуб ФК МЧК продолжает творить историю) поужинал Перец всё таки с арбитром и сейчас с подарками сидит в кабине ВАР, что даже повторы не просматривают)
Фанаты клуба, имя которым сделал Эвребе и Негрейра, что то смеют ещё говорить и судьях ) учи правила опорной руки, не позорься )
+2
-1
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прощай Роналду
Самый позорный клуб ФК МЧК продолжает творить историю) поужинал Перец всё таки с арбитром и сейчас с подарками сидит в кабине ВАР, что даже повторы не просматривают)
+1
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Бременер
"А Левандовски сегодня выйдет"?
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nazim1990
еще умудрялись сравнивать Бензема с поляком ))
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f0rmoceft
Генич клоун
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SergioRamos92
Ответ tm5pvbngvj
Генич, что с лицом? Как же невозможно слушать этого барсофана upd: 0:3, барсамания, ригоберки, климовы, вылезайте, ваш выход🤣🤣
Ригоберка забанен,но увы ненадолго
+2
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mishakmv96
Весной Бензема начинает стрелять хет-триками, вот так Реал выигрывает большие матчи
+6
0
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Real_v_dushe
Только и может, что всяким Ливерпулям и Барселонам отгружать
+11
0
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Sobachkin
Жаль первый гол не на него
0
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Philadelphia51
Ответ Los Galácticos
Винисиус и Бензема связка конечно огонь, приятно смотреть на их футбол, сколько уже матчей для Реала вытащили.
Здесь вся команда хороша , тут им нечего вытаскивать и не надо было; в центре поля в таких состав огромная пропасть , барса вообще без мяча
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Gdy tak siedzimy
Реал с Кубком. Бензема легенда. Барса сыграла отвратительно. Судейство на уровне)
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Kot133
Вынос тела состоялся
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