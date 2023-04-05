У Бензема 7 голов и ассист за 4 последних матча. Он трижды забил «Барселоне» и отдал пас Винисиусу

Карим Бензема забил 7 голов за 4 последних матча в составе «Реала»

35-летний нападающий поразил ворота «Барселоны» (4:0, второй тайм) на 50-й, 58-й и 81-й минутах ответного полуфинального матча Кубка Испании.

Ранее француз отметился хет-триком в игре с «Вальядолидом» (6:0) в и один раз забил «Ливерпулю» (1:0) в Лиге чемпионов.

Также Бензема сегодня ассистировал вингеру на 1-й добавленной к первому тайму минуте. Таким образом, за четыре игры он набрал 8 (7+1) очков.

Подробно со статистикой обладателя «Золотого мяча»-2022 можно ознакомиться здесь.

«Барселона» – «Реал». 0:2 – Бензема и Винисиус забили. Онлайн-трансляция класико