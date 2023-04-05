Бензема стал 4-м бомбардиром класико с 16 голами. У форварда «Реала» также 11 ассистов – лишь у Месси больше

Карим Бензема обогнал Рауля в списке лучших бомбардиров в истории класико

Форвард « » оформил хет-трик в матче с «Барселоной» (4:0, второй тайм) в полуфинале Кубка Испании.

Теперь на счету француза 16 голов за 43 класико. Карим опередил и занимает четвертое место в рейтинге бомбардиров в этом противостоянии. Второе место у и (по 18), лидирует (26).

Также Бензема вышел на второе место в списке лучших ассистентов. Карим отдал голевой пас Винисиусу Жуниору – он стал 11-м в класико. Больше только у Месси – 14.

Подробно со статистикой экс-форварда сборной Франции можно ознакомиться здесь.

«Реал» громит «Барсу» на «Камп Ноу» – 3:0! Бензема сделал дубль. Онлайн-трансляция класико