Бензема стал 4-м бомбардиром класико с 16 голами. У форварда «Реала» также 11 ассистов – лишь у Месси больше

Теги Карим Бензема Криштиану Роналду Барселона Реал Мадрид Лионель Месси Рауль Ла Лига Кубок Испании рейтинги Альфредо Ди Стефано Футбол

Карим Бензема обогнал Рауля в списке лучших бомбардиров в истории класико

Форвард «Реала» оформил хет-трик в матче с «Барселоной» (4:0, второй тайм) в полуфинале Кубка Испании.

Теперь на счету француза 16 голов за 43 класико. Карим опередил Рауля и занимает четвертое место в рейтинге бомбардиров в этом противостоянии. Второе место у Альфредо Ди Стефано и Криштиану Роналду (по 18), лидирует Лионель Месси (26).

Также Бензема вышел на второе место в списке лучших ассистентов. Карим отдал голевой пас Винисиусу Жуниору – он стал 11-м в класико. Больше только у Месси – 14.

Подробно со статистикой экс-форварда сборной Франции можно ознакомиться здесь.

«Реал» громит «Барсу» на «Камп Ноу» – 3:0! Бензема сделал дубль. Онлайн-трансляция класико

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58 комментариев

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Мел Тур
Молодцы!!! Показали кто настоящий чемпион и хозяин в Испании!!! 4-0 разд авили бар сетку
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Екн Лор
Ответ Alex Rhea
Вот уже и хет-трик. То есть 3 мяча Ливерпулю, 3 Барселоне, ещё впереди ЛЧ, а ЗМ дадут Месси за пять пенок на катарском ЧМ))))
Но у него же 0 голов в плей-офф ЧМ. А это, как известно, самый главный критерий для ЗМ, хоть 100 хет-триков забей они не в счёт
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Number_2
Ответ Alex Rhea
Вот уже и хет-трик. То есть 3 мяча Ливерпулю, 3 Барселоне, ещё впереди ЛЧ, а ЗМ дадут Месси за пять пенок на катарском ЧМ))))
Где был Месси на ЧМ и где Бензема!?
3 мяча Барселоне, где 3-4 человека из основы не играет, в Кубке, против перформанса на Чемпионате Мира... Мне интересно, это не рофл, вы серьезно?
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Xabi Alonso78
Бензема по сравнению с польским деревом это просто маг футбола. Поляк ему бутсы чистить годится
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Buta Film
Худшим в Барсе был Геныч
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Behruz Nurmuhamedov
Ответ RM
Как же отвратителен Генич, Гави давно наиграл на вторую жёлтую и про него ни слова, Винисиус упал от толчка Араухо, Генич : Вот бы смеху было, если бы Вини получил вторую карточку за симуляцию и удалился. Второй момент, Ферран на ровном месте наступает на ногу Вини и получает жёлтую, Генич : Я же говорил Винисиус провокатор. Отвратительный комментатор.
А еще Кесье когда САМ ударяется о ногу Вини, Генич: Ну тут сложно что-то сказать.
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Muhammad Juraev
Ответ Akimakim
Так бывает, когда король Лиги чемпионов встречается с участником Лиги Европы😊
Наконец-то выиграли за 4 игры
И впервые 4-0 🤣
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Muhammad Juraev
Ответ Alex Rhea
Вот уже и хет-трик. То есть 3 мяча Ливерпулю, 3 Барселоне, ещё впереди ЛЧ, а ЗМ дадут Месси за пять пенок на катарском ЧМ))))
Прошло несколько месяцев, а у сухофруктов всё ещё бомбит от ЧМ величайшего)
Требуют, чтобы ЗМ давали за кубок Испании 🤣🤣🤣
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Greatest Of All Time
Ответ Alex Rhea
Вот уже и хет-трик. То есть 3 мяча Ливерпулю, 3 Барселоне, ещё впереди ЛЧ, а ЗМ дадут Месси за пять пенок на катарском ЧМ))))
Сколько пенок у карима в этом сезоне???
У Месси в этом сезоне всего 4 пенальти во всех турнирах. У Карима 10+ с пенальти???
За пенальти давать кариму ЗМ???
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Number_2
Ответ Romeo Yankovich
всё вспоминаю мем с бускетсом)))
Зачем, я смотрю матч онлайн и вижу, что все игроки РМ заточены на то, чтобы просить ЖК... Даже ведя 0:4, как-то стыдно, не?
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Muhammad Juraev
Ответ RM
Как же отвратителен Генич, Гави давно наиграл на вторую жёлтую и про него ни слова, Винисиус упал от толчка Араухо, Генич : Вот бы смеху было, если бы Вини получил вторую карточку за симуляцию и удалился. Второй момент, Ферран на ровном месте наступает на ногу Вини и получает жёлтую, Генич : Я же говорил Винисиус провокатор. Отвратительный комментатор.
А как же рука и пенальти?)
Провокатор винка наплакал на пендаль, а барсе заслуженный пенальти не дали
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VuNePonimaete
Карим за 2 матча неплохо так поправил статистику за сезон. Может дед все таки еще, красавчик
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Раман Эфендиев
Ответ Азимбек маткаримов
Позор, Хави не уровень Барселона.
Как только проиграли не уровень барселоны ? Мы три классико подряд выграли
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Muhammad Juraev
Ответ Jon Snow
гаве в регби играть ростом не вышел? Идиот.
Обезьяна и провокатор винисиус наплакал на пенальти
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Константин Эсперов
Что там происходит , у Барсы закончились рычаги ?
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Oleg
Ответ Alex Rhea
Вот уже и хет-трик. То есть 3 мяча Ливерпулю, 3 Барселоне, ещё впереди ЛЧ, а ЗМ дадут Месси за пять пенок на катарском ЧМ))))
Я ожидал что победа Лео на ЧМ повредит психику фанатов аль насры, но что бы настолько?
Пост про хет трик Бензема в Класико, но у тебя в голове живет , причем бесплатно, только Месси и ЧМ.
Ну что ж, браво Лео, так убить морально хейтерню это просто👏
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Greatest Of All Time
Бензема лучший игрок в истории Реала по ГОЛ+ПАС в Эль Класико. 16+11=27
Рюналду 18+1=19
+4
-1
+3
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Азимбек маткаримов
Позор, Хави не уровень Барселона.
+3
-1
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Butrymovich Mikalai
бгггг , едем в Мадрид с сомнениями?
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Покемон Пикачу
Шутки про то что Камп Ноу тренировочное поле Реала уже были?)
+4
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Табигат Баяхметов
гейич: не помню когда реал обыгрывал барселону в 4 мяча, но побеждала 5-1 в 60х 🤦‍♂️
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breeze1989
Ответ RM
Как же отвратителен Генич, Гави давно наиграл на вторую жёлтую и про него ни слова, Винисиус упал от толчка Араухо, Генич : Вот бы смеху было, если бы Вини получил вторую карточку за симуляцию и удалился. Второй момент, Ферран на ровном месте наступает на ногу Вини и получает жёлтую, Генич : Я же говорил Винисиус провокатор. Отвратительный комментатор.
А его комментарий про Фати о том, что его можно выпустить, хотя он на поле уже десять минут находился.
+5
-1
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прощай Роналду
Ответ Jon Snow
Не воняй
Не соси чупа-чупс🐓
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-3
-3
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Фиват Ильясов
Бензема четыре результативных действия, впечатляет. Ну а цз Барсы наподскальзывался знатно конечно
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BURNA21
я не понимаю почему до сих пор сидит Азар, вроде в неплохой форме, счёт уже сделан но черт возьми папа Карло Анчелотти не выпускает
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-1
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