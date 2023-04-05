Бензема стал 4-м бомбардиром класико с 16 голами. У форварда «Реала» также 11 ассистов – лишь у Месси больше
Карим Бензема обогнал Рауля в списке лучших бомбардиров в истории класико
Форвард «Реала» оформил хет-трик в матче с «Барселоной» (4:0, второй тайм) в полуфинале Кубка Испании.
Теперь на счету француза 16 голов за 43 класико. Карим опередил Рауля и занимает четвертое место в рейтинге бомбардиров в этом противостоянии. Второе место у Альфредо Ди Стефано и Криштиану Роналду (по 18), лидирует Лионель Месси (26).
Также Бензема вышел на второе место в списке лучших ассистентов. Карим отдал голевой пас Винисиусу Жуниору – он стал 11-м в класико. Больше только у Месси – 14.
Подробно со статистикой экс-форварда сборной Франции можно ознакомиться здесь.
«Реал» громит «Барсу» на «Камп Ноу» – 3:0! Бензема сделал дубль. Онлайн-трансляция класико
3 мяча Барселоне, где 3-4 человека из основы не играет, в Кубке, против перформанса на Чемпионате Мира... Мне интересно, это не рофл, вы серьезно?
И впервые 4-0 🤣
Требуют, чтобы ЗМ давали за кубок Испании 🤣🤣🤣
У Месси в этом сезоне всего 4 пенальти во всех турнирах. У Карима 10+ с пенальти???
За пенальти давать кариму ЗМ???
Провокатор винка наплакал на пендаль, а барсе заслуженный пенальти не дали
Пост про хет трик Бензема в Класико, но у тебя в голове живет , причем бесплатно, только Месси и ЧМ.
Ну что ж, браво Лео, так убить морально хейтерню это просто👏
Рюналду 18+1=19