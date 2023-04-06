Роберто о 0:4 от «Реала»: «Барса» не заслуживала проиграть в 1-м тайме, мы продолжали стремиться к победе. Сосредоточимся на Ла Лиге»

Защитник «Барселоны» Серджи Роберто высказался о поражении от «Реала»

Каталонская команда уступила мадридской со счетом 0:4 в ответном матче полуфинала Кубка Испании и вылетела из турнира.

– Насколько болезненно это поражение?

– Очень, очень. Прежде всего из-за результата. В первом тайме мы не заслуживали того, чтобы проиграть: у нас был контроль и моменты, но они забили в контратаке. Психологически счет 0:1 причинял боль, но в перерыве мы говорили о том, что это было незаслуженно, что мы проводим хорошую игру. Но счет 0:2 дорого нам обошелся.

– Значит, второй гол стал поворотным моментом?

– Это правда, что первый гол момент причинил боль. У нас было ощущение, что мы играем хорошо, и мы продолжали стремиться к победе. Но при счете 0:2 все обошлось нам гораздо дороже. Очень жаль. Спасибо болельщикам. Сосредоточимся на , – сказал .