Роберто о 0:4 от «Реала»: «Барса» не заслуживала проиграть в 1-м тайме, мы продолжали стремиться к победе. Сосредоточимся на Ла Лиге»
Защитник «Барселоны» Серджи Роберто высказался о поражении от «Реала»
Каталонская команда уступила мадридской со счетом 0:4 в ответном матче полуфинала Кубка Испании и вылетела из турнира.
– Насколько болезненно это поражение?
– Очень, очень. Прежде всего из-за результата. В первом тайме мы не заслуживали того, чтобы проиграть: у нас был контроль и моменты, но они забили в контратаке. Психологически счет 0:1 причинял боль, но в перерыве мы говорили о том, что это было незаслуженно, что мы проводим хорошую игру. Но счет 0:2 дорого нам обошелся.
– Значит, второй гол стал поворотным моментом?
– Это правда, что первый гол момент причинил боль. У нас было ощущение, что мы играем хорошо, и мы продолжали стремиться к победе. Но при счете 0:2 все обошлось нам гораздо дороже. Очень жаль. Спасибо болельщикам. Сосредоточимся на Ла Лиге, – сказал Роберто.
В первом тайме он развернул его и он нарушил правило
Второй тайм - идеально!
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Я не поддерживаю ни Реал, ни Барселону: Очень часто слышу эту фразу, в последние много лет. От Барселоны.