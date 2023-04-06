Роберто о 0:4 от «Реала»: «Барса» не заслуживала проиграть в 1-м тайме, мы продолжали стремиться к победе. Сосредоточимся на Ла Лиге»

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига Кубок Испании Серджи Роберто Футбол

Защитник «Барселоны» Серджи Роберто высказался о поражении от «Реала»

Каталонская команда уступила мадридской со счетом 0:4 в ответном матче полуфинала Кубка Испании и вылетела из турнира.

– Насколько болезненно это поражение?

– Очень, очень. Прежде всего из-за результата. В первом тайме мы не заслуживали того, чтобы проиграть: у нас был контроль и моменты, но они забили в контратаке. Психологически счет 0:1 причинял боль, но в перерыве мы говорили о том, что это было незаслуженно, что мы проводим хорошую игру. Но счет 0:2 дорого нам обошелся.

– Значит, второй гол стал поворотным моментом?

– Это правда, что первый гол момент причинил боль. У нас было ощущение, что мы играем хорошо, и мы продолжали стремиться к победе. Но при счете 0:2 все обошлось нам гораздо дороже. Очень жаль. Спасибо болельщикам. Сосредоточимся на Ла Лиге, – сказал Роберто

85 комментариев

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Asad Usmanhodjaev
Ответ Экселлент
Реал впервые выиграл у Барсы,до этого было 5 поражений
Сколько матчей выиграла барса в Лч начания с сезона 2021/2022, всего 4? и у кого ? Динамо Киев и Викторию))? по два раза? все верно ? если что попробуй исправь
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AnMe
Ответ Ilqar Murad
3 года ты забыл?
Я не забыл, хоть там и всего 6 матчей было, также обидное поражение от баварии про которое все любят напоминать. Не заденешь меня, мальчик :) реал тоже влетал в разгромные поражения, как и любой другой клуб в своей истории. А дело школьников тут псиками мериться и кричать про свое превосходство. Это футбол, тут все бывает) лучше повзрослей сначала
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huzayfa
Ответ EminenceGrise
За весь матч Винисиус прошел Араухо один раз! И гола не было в этой атаке. В остальных случаях он уходил в другую зону. Так что вины Араухо как раз там нет.
Ты ошибся
В первом тайме он развернул его и он нарушил правило
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Бегли Дурдыев
Ответ Wild91688
Как там ваш лучший защитник в мире,Вини сегодня спрятал его в карман
Посадил на 5 точку
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Экселлент
Ответ Ilqar Murad
Гавни костолом, араухо бездарь, дембеле если не сломан, в 100 лучше.
Араухо бездарь? с тобой все понятно)
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ilmir2504
Ответ Пако
"Реал" выдержал 1-й тайм, а потом наказал. Всё по делу.
В первом тайме было опасно конечно, но "не забиваешь ты, забивают тебе"
Второй тайм - идеально!
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tolstiy
мда, есть клубы которые вытаскивают мёртвые матчи, в не зависимости от игроков и тренеров на последних секундах, а есть кто 0:1 после первого тайма= с проигрышем и на второй тайм выходит доигрывать....
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Vvvv Xxxx
Ответ Wild91688
Как там ваш лучший защитник в мире,Вини сегодня спрятал его в карман
Реал люблю,но глупо тут говорить что Вини словил Араухо в карман,но защитник играл неплохо.
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Ilqar Murad
Ответ almatbarsa
Второй тайм Барса проиграла вчистую, это да. Но не стоило ожидать уверенной победы без 4 ключевых игроков, наверное в этот раз нужно было сыграть на контратаках, а не прессинговать до вратаря
Снова нытье про ключ.игрок.
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Экселлент
Ответ elkipalki
Без Негрейры сложненько стало, но ничего. В следующей ЛЕ Барса будет бороться за самые высокие стадии, вот увидите!
Реал впервые выиграл у Барсы,до этого было 5 поражений
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Adeen
"Сосредоточимся на Ла Лиге"
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Я не поддерживаю ни Реал, ни Барселону: Очень часто слышу эту фразу, в последние много лет. От Барселоны.
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Мадридский тролль
Ответ ilmir2504
Придет время, он сыграет на своей позиции
У меня складывается ощущение, что Кама может последовать пути Феде. Оба игроки центра поля, но для них нашли новые роли, где они себя прекрасно чувствуют. Вальверде на правом фланге атаки, Кама на левом фланге обороны. Оба могут работать по всей бровке. Бегая как вперёд, поддерживая атаку, так и назад, отрабатывая в обороне. У обоих с дыхалкой полный порядок. Могут спокойно при нужных кондициях 120 минут бегать.
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Экселлент
Барса не заслуживала,чтобы Роберто играл в старте в таких матчах!
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elkipalki
Без Негрейры сложненько стало, но ничего. В следующей ЛЕ Барса будет бороться за самые высокие стадии, вот увидите!
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Ilqar Murad
Ответ AnMe
Основных игроков нет, заменять кем, чтобы свежаки были? По сути Хави ставит постоянно энергозатратный футбол. Игроки молодые еще без опыта не знают, как в эконом режиме играть, чтобы выкладываться в нужных моментах. Но раз проиграли, то проиграли. В следующий раз повезет. 3 классико подряд, в прошлом сезоне такой же свет выбили 0:4 в нашу пользу. Без проигрыша никак, нужно это принимать, не истерить и в следующий раз ловить на ошибках и выгрызать победу
3 года ты забыл?
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Ilqar Murad
Ответ Wild91688
Как там ваш лучший защитник в мире,Вини сегодня спрятал его в карман
Просто бездарь
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ilmir2504
Ответ RealJon
Вот что смущает меня. Недавно было новость о том что Реал устраивает компанию против Гави. Сегодняшняя игра показала кто что устраивает. С другой стороны, живого места не оставляют от Вини, но его обвиняют что он нытик Ясно понятно
Против Гави рано или поздно сыграет новый Давидс, время покажет
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distress of ignorance
Ну он прав, в первом тайме была равная игра, Реалу чуть больше повезло. А во втором Барселона посыпалась.
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Ilqar Murad
Ответ ernar11
этот матч стал ещё одним подтверждением неопытности Хави. Что в матчах против Интера в ЛЧ, что сегодня Барса почему-то с первых минут бежит в атаку, будто это ей надо отыгрываться. Понятно желание Хави сыграть от себя, тем более дома, но нужно исходить из имеющихся ресурсов. Ведь у него не было ключевых игроков основы, мог сыграть от обороны и ловить на контратаках. Не хватает Хави прагматизма в больших матчах.
Очень слабое утешение особенно про ключ.игроков.
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ilmir2504
Ответ Мадридский тролль
Кама в полный рост раскрывается на новой позиции. Цепкий, быстрый, с хорошим поставленным пасом, отличное виденье поля. Он говорил, что хочет играть в центре, но чую он будет и в ЛЧ против Челси слева играть.
Придет время, он сыграет на своей позиции
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koshaus
Ответ Bayern_Norway
Они все хавивирусом страдают что ли?.Интересно что скажет сам вирус?..Он же никогда не виноват
Хави уже сказал до игры, спросив: Кто то помнит когда Реал проигрывал двухматчевое противостояние?
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Ilqar Murad
Ответ инна витенберг
Барселона в этом сезоне доказала что может бороться с легионерами Реала, а вообще то это сборная мира а не Реал. Реал это так просто перекрытие для легионеров
Где горит?????????
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Ilqar Murad
Гавни костолом, араухо бездарь, дембеле если не сломан, в 100 лучше.
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Михаил Сафонов
Но сполна заслужила во втором. Хала Мадрид!
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bel01
Роберто, Фати - вон из Барсы.
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