У Рэшфорда 11 голов в АПЛ после ЧМ-2022. Только Осимхен забил больше в лигах топ-5 за период – 12

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия серия А Италия Наполи ЧМ-2022 Брентфорд Маркус Рэшфорд Виктор Осимхен Футбол

Маркус Рэшфорд забил 11-й гол в АПЛ после чемпионата мира

Нападающий «Манчестер Юнайтед» открыл счет в матче с «Брентфордом» в 25-м туре АПЛ (1:0, второй тайм). Это 11-й гол 25-летнего футболиста в чемпионате Англии после паузы, связанной с проведением ЧМ-2022.

Форвард «Наполи» Виктор Осимхен – единственный игрок из топ-5 европейских лиг, забивший за этот период больше голов в чемпионате. На его счету 12 мячей в Серии А.

Подробную статистику Рэшфорда можно найти здесь

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» – «Брентфорд». 

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
BURNA21
хочу чтобы уже в этом сезоне побил свой собственный рекорд, а он 17 мячей за сезон в АПЛ , если до конца чемпионата ещё 3 мяча забрать(сейчас у него 15) , то было бы славно. рад за парня давно слежу)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий