У Рэшфорда 11 голов в АПЛ после ЧМ-2022. Только Осимхен забил больше в лигах топ-5 за период – 12
Маркус Рэшфорд забил 11-й гол в АПЛ после чемпионата мира
Нападающий «Манчестер Юнайтед» открыл счет в матче с «Брентфордом» в 25-м туре АПЛ (1:0, второй тайм). Это 11-й гол 25-летнего футболиста в чемпионате Англии после паузы, связанной с проведением ЧМ-2022.
Форвард «Наполи» Виктор Осимхен – единственный игрок из топ-5 европейских лиг, забивший за этот период больше голов в чемпионате. На его счету 12 мячей в Серии А.
Подробную статистику Рэшфорда можно найти здесь.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» – «Брентфорд».
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