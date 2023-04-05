У Рэшфорда 11 голов в АПЛ после ЧМ-2022. Только Осимхен забил больше в лигах топ-5 за период – 12

Маркус Рэшфорд забил 11-й гол в АПЛ после чемпионата мира

Нападающий «Манчестер Юнайтед» открыл счет в матче с « » в 25-м туре (1:0, второй тайм). Это 11-й гол 25-летнего футболиста в чемпионате Англии после паузы, связанной с проведением .

Форвард « » – единственный игрок из топ-5 европейских лиг, забивший за этот период больше голов в чемпионате. На его счету 12 мячей в Серии А.

Подробную статистику Рэшфорда можно найти здесь.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» – «Брентфорд».