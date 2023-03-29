«МЮ» рассматривает Рамуша как альтернативу Осимхену. Кейн и Абрахам также в списке кандидатов

« » заинтересован в приобретении .

По данным журналиста Бена Джейкобса, манкунианцы рассматривают нападающего «Бенфики» на случай, если не удастся приобрести из « », который является главной трансферной целью «МЮ». Отмечается, что сам Рамуш не против остаться в «Бенфике» еще на сезон.

Также в «МЮ» обсуждаются кандидатуры Харри Кейна (« ») и Тэмми Абрахама («Рома»).

В текущем сезоне чемпионата Португалии Рамуш провел 21 матч, забив 16 голов и сделав 2 ассиста. Его подробную статистику можно найти здесь.