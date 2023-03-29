«МЮ» рассматривает Рамуша как альтернативу Осимхену. Кейн и Абрахам также в списке кандидатов

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«Манчестер Юнайтед» заинтересован в приобретении Гонсалу Рамуша.

По данным журналиста Бена Джейкобса, манкунианцы рассматривают нападающего «Бенфики» на случай, если не удастся приобрести Виктора Осимхена из «Наполи», который является главной трансферной целью «МЮ». Отмечается, что сам Рамуш не против остаться в «Бенфике» еще на сезон.

Также в «МЮ» обсуждаются кандидатуры Харри Кейна («Тоттенхэм») и Тэмми Абрахама («Рома»).

В текущем сезоне чемпионата Португалии Рамуш провел 21 матч, забив 16 голов и сделав 2 ассиста. Его подробную статистику можно найти здесь.

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2 комментария

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deadjoker
Надо брать Абрахама, отличный нападающий, только в ворота не попадает :))
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Леонид Ботвинник
Откуда весь этот информационный мусор ? Один источник пишет, что Кейн цель номер один, другой называет четверых, теперь уже Рамуш первый номер. И кроме этого ещё штук десять целей. И так, похоже , до конца августа будет .
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