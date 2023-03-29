«МЮ» рассматривает Рамуша как альтернативу Осимхену. Кейн и Абрахам также в списке кандидатов
«Манчестер Юнайтед» заинтересован в приобретении Гонсалу Рамуша.
По данным журналиста Бена Джейкобса, манкунианцы рассматривают нападающего «Бенфики» на случай, если не удастся приобрести Виктора Осимхена из «Наполи», который является главной трансферной целью «МЮ». Отмечается, что сам Рамуш не против остаться в «Бенфике» еще на сезон.
Также в «МЮ» обсуждаются кандидатуры Харри Кейна («Тоттенхэм») и Тэмми Абрахама («Рома»).
В текущем сезоне чемпионата Португалии Рамуш провел 21 матч, забив 16 голов и сделав 2 ассиста. Его подробную статистику можно найти здесь.
2 комментария