Ари положительно оценил возможность продажи пива на российских стадионах

«В России пить – это традиция. Люди любят пиво. Это нормально. Поэтому возвращения алкоголя на стадионы – хорошо для зрителей и фанатов. Они будут активнее поддерживать команды, больше кричать. Это в целом добавит людям мотивации ходить на матчи.

Если люди не будут вести себя как сумасшедшие, то не вижу в этом никаких проблем. Гулять и выпивать – часть русской культуры. Главное, чтобы была дисциплина на матчах. Драки неприемлемы. Но если бы у меня был стадион, я бы не допустил, чтобы там был алкоголь», – сказал бывший форвард «Спартака».