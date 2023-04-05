Ари: «Гулять и выпивать – часть русской культуры. Возвращение алкоголя на стадионы – хорошо для фанатов, это добавит мотивации ходить на матчи»

Теги премьер-лига Россия Ари алкоголь и спорт Футбол

Ари положительно оценил возможность продажи пива на российских стадионах

«В России пить – это традиция. Люди любят пиво. Это нормально. Поэтому возвращения алкоголя на стадионы – хорошо для зрителей и фанатов. Они будут активнее поддерживать команды, больше кричать. Это в целом добавит людям мотивации ходить на матчи.

Если люди не будут вести себя как сумасшедшие, то не вижу в этом никаких проблем. Гулять и выпивать – часть русской культуры. Главное, чтобы была дисциплина на матчах. Драки неприемлемы. Но если бы у меня был стадион, я бы не допустил, чтобы там был алкоголь», – сказал бывший форвард «Спартака».

Материалы по теме

16 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Al561
Этот "знаток" русской культуры видимо не заходил ни разу в дешевый кабак или пивнуху))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
За наш футбол!
Гулять,выпивать и прыгать на людей - часть культуры Ари.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
KingOfTheDivan
Ответ Dmitry Orlov
А, ну в Бразилии же никто не гуляет и алкоголь не любит. И в Аргентине, и в США, наверное, тоже.
Гулять и выпивать любят везде, кроме разве что мусульманских стран, да и те из Катара алкоголь ящиками вывозят
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Cat Behemoth
Кому-то добавит, а кому-то и убавит
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Александрович
Вранье!!! Это англосаксы начали внедрять в нашу культуру алкоголь!! Настоящий русский не пьёт
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sinister Kid
«Когда мне уже выдадут депутатский мандат и заводик по производству бордюров? Моей семье в Бразилии не на что жить» - добавил Ари.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
zxz2kwkdbj
У русских никогда не было традиций бухать, традиционный самовар в центре стола. Бухич навязан извне, киношкой, и всякими культуртмультур деятелями. Ну и прикол бразильцу говорить о том, какие у нас традиции, видимо после футбола сам гульванил и получив паспорт решил, что это наша традиция
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
GMF
Дбб
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фут.Боль
Если б я был депутат,
Я имел бы свой мандат.
И хоть скажут пустозвон
Зато имею стадион.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Старый дед-пердун
Кажись, биполярка у Ари… сначала заявлял о фан-айди в Бразилии, а теперь заливает про алкоголь на стадионе
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dmitry Orlov
А, ну в Бразилии же никто не гуляет и алкоголь не любит. И в Аргентине, и в США, наверное, тоже.
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
botev
по-моему, немного противоречивая информация поступает от Ари
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Николай Повалюхин
Пpocтитуткa это же не ругательство)
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
свинья в лесу
Ответ Вова Гаврилов
А еще у нас медведи с балалайками ходят на стадионы, и лета почти нет. Давай-те еще больше штампов о России
на счëт гулять и выпивать, я бы не спорил.
да и какая нация этого не любит?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Спартак сила
Ари переобулся
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вова Гаврилов
А еще у нас медведи с балалайками ходят на стадионы, и лета почти нет. Давай-те еще больше штампов о России
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий