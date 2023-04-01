Депутат Журова о пиве на стадионах: «Не на всех трибунах продавать, а в определенных зонах. Может, по Fan ID это легче будет сделать»

Светлана Журова высказалась насчет продажи пива на стадионах.

«Обычные люди, которые не считаются футбольными болельщиками, против продажи пива на стадионах. Потому что семьи не хотят, чтобы их дети видели пьяных людей. Одна из проблем в этом.

Болельщики — категорически «за». К тому же это бизнес, доход стадиону.

Как предположение, например, не на всех трибунах продавать, а установить определенные зоны. Возможно, как вариант подойдет. Может быть, по Fan ID легче будет сделать зонирование. Например, хочешь пить пиво — заходи в определенную зону. Если алкоголь, то должны быть определенные ограничения в количестве.

Слышала о возможностях возвращения пива. Не участвую в этих процессах, но, наверное, разработка должна быть примерно такой», — сказала олимпийская чемпионка, депутат Госдумы РФ.