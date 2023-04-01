Депутат Журова о пиве на стадионах: «Не на всех трибунах продавать, а в определенных зонах. Может, по Fan ID это легче будет сделать»

Теги премьер-лига Россия болельщики Светлана Журова стадионы Fan ID алкоголь и спорт Футбол

Светлана Журова высказалась насчет продажи пива на стадионах.

«Обычные люди, которые не считаются футбольными болельщиками, против продажи пива на стадионах. Потому что семьи не хотят, чтобы их дети видели пьяных людей. Одна из проблем в этом.

Болельщики — категорически «за». К тому же это бизнес, доход стадиону.

Как предположение, например, не на всех трибунах продавать, а установить определенные зоны. Возможно, как вариант подойдет. Может быть, по Fan ID легче будет сделать зонирование. Например, хочешь пить пиво — заходи в определенную зону. Если алкоголь, то должны быть определенные ограничения в количестве.

Слышала о возможностях возвращения пива. Не участвую в этих процессах, но, наверное, разработка должна быть примерно такой», — сказала олимпийская чемпионка, депутат Госдумы РФ.

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5 комментариев

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Alex Chernov
Не зонирование надо провести, а трепанации кое кому, пару извилин прорезать, будем уж объективны 🙃
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Gornostaev
Запомнили - ЗОНИРОВАНИЕ! Светлана Сергеевна, светлый ты наш человек...
А то Fan ID им отмени, пивка на стадионы, так и всякие свободы требовать начнут! Может им еще и вольную дать?!
ЗОМБИРОВАНИЕ - КЛОНИРОВАНИЕ - ЗОНИРОВАНИЕ - современный социальный лифт...
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general main
Обаны можно продавать пиво только тем у кого есть fhuyйди . а обязательность dolbanКтопридумалАйДи убрать для посещения матчей. Так вот и узнаете что важно зрителям, пивасик или все таки с семьёй или друзьями посмотреть футбол.
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evil
а лучше не пиво продавать, а водку бесплатно раздавать
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GMF
* звучит шум сливаемого унитаза
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