Властимил Петржела: «Пиво сделает российский футбол менее скучным. Наверное, иногда тяжело смотреть лигу, где победитель известен еще до начала чемпионата»

Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела поддержал возможное возвращение пива на стадионы

«Нет ничего плохого в том, чтобы продавать пиво на стадионах, этот напиток связан с футболом. Клубы заработают денег, болельщики будут рады.

Пиво сделает российский футбол менее скучным. Наверное, иногда тяжело смотреть лигу, в которой есть один явный лидер и победитель известен еще до начала чемпионата.

Не думаю, что это создаст много проблем, в современном мире на стадионах очень много представителей служб безопасности», – сказал .