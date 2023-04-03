Властимил Петржела: «Пиво сделает российский футбол менее скучным. Наверное, иногда тяжело смотреть лигу, где победитель известен еще до начала чемпионата»

Теги Зенит премьер-лига Россия болельщики Властимил Петржела алкоголь и спорт Футбол

Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела поддержал возможное возвращение пива на стадионы

«Нет ничего плохого в том, чтобы продавать пиво на стадионах, этот напиток связан с футболом. Клубы заработают денег, болельщики будут рады.

Пиво сделает российский футбол менее скучным. Наверное, иногда тяжело смотреть лигу, в которой есть один явный лидер и победитель известен еще до начала чемпионата.

Не думаю, что это создаст много проблем, в современном мире на стадионах очень много представителей служб безопасности», – сказал Властимил Петржела.

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36 комментариев

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Topper_Harley_SPB
Ответ OldRedWhite
Это хейт от Вас ? Или Вы из тех, кто дзюбит на интригу , которой нет и не было ? ))) Первое за последние годы разумное , взвешенное и содержательное интервью от пана Власты !
Пан Власта не имеет отношения к команде уже как почти 17 лет, но при этом все еще очень любит напоминать о себе любыми способами в надежде попасть хоть как-то в инфо поле.

P.S. но Зенит пана Власты я очень даже любил.
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CopaAmerica
пиво даже балет сделает менее скучным)))
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Juran
Это он про Бундеслигу?
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вовочка6762
А как связаны пиво и РФС или
Дюков и Петржела ?
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MolnE
Именно поэтому в Германии так популярно пиво
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ДудьСдулся
Петржела против Миллера...
Смешно.
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BeastI666I
вот сейчас красиво сказал! в точку!
а за пределами стадиона водочка!!! потому что иногда тяжело жить, когда заранее известно кто победит на выборах.
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Zenith forever
Ответ xomamb
знатно подколол бабломешок
Да? А мне показалось, что пан подколол бездарных "конкурентов" Зенита в борьбе за первое место. Да и не подколол, а заявил об их серости прямым текстом.
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оле - топ юрген - клоп
Ответ Висита Эльмурзаев
ну тогда марихуана сделает футбол ещё менее скучным..
Марихуана тебе бодрости не придаст
В тандеме с российским футболом, при почти пустых трибунах, она тебя скорее в вечный сон вгонит
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Sevuska
С вкусным чешским пивом вообще никогда не скучно 😎
На стадионах не будет чешского.Если разрешат, будет какая-нибудь моча за 500 рублей.
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AIBOLIT66
так не смотри, ты же не в поезде, когда двое суток надо себя чем-то занять...смотри цирк, там если деньги заплатил, слона покажут обязательно....
я же не жалуюсь на скучную легкую атлетику чемпионата РФ и никто не жалуется, её не смотрят...Кому-то обидно, кому-то досадно, но это же факт!
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OldRedWhite
Ответ Topper_Harley_SPB
вечная рубрика "Футбольный эксперт в отставке из РПЛ и его блестящие и никому не интересные мысли"
Это хейт от Вас ?
Или Вы из тех, кто дзюбит на интригу , которой нет и не было ? )))
Первое за последние годы разумное , взвешенное и содержательное интервью от пана Власты !
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deadjoker
Пиво сделает футбол менее скучным, а женщин более красивыми. Так выпьем же за то…
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NIK7478
Чех будет учить нас, как нам лучше, что ли?!
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Pavelaznaurov
Вот пиво в холодное время не очень заходит,опять же очереди к туалетам…а если 100 грамм разрешить —-не так и холодно будет—- а что????
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Виталик Украинский
Ответ Ебздрогыч
Если для веселья, тогда уж легкие наркотики предложите легализовать
Опыт молодёжного Локо в этой истории не очень утешительный.
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Вася Васильков
Когда победитель назначен заранее то можно и водку разрешить
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no_one_perfect
Пиво сделает комментарии Петржелы менее скучными. Наверное, тяжело читать Петржелу, про которого понятно, за кого он будет топить и какие слова говорить…
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Юрий Кечко
Петржела « а если ещё и ставочку зарядить «
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Назар Игорь
Пиво без водки - деньги на ветер
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Виталик Украинский
Смотреть на игру нашего Спартака можно только с денискиным самогоном.
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Влад Ким
Пивом уже не спасти. Как говорится, без пол-литра никак.
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Simplicissimus
В Германии пивас льется рекой - всё сходится))
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Vlad Malevich
звучит как тост
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abrusevshii chechen
Говорят, после двух банок пива ,женщины кажутся красивее.С футболом также работает
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