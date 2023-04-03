Властимил Петржела: «Пиво сделает российский футбол менее скучным. Наверное, иногда тяжело смотреть лигу, где победитель известен еще до начала чемпионата»
Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела поддержал возможное возвращение пива на стадионы
«Нет ничего плохого в том, чтобы продавать пиво на стадионах, этот напиток связан с футболом. Клубы заработают денег, болельщики будут рады.
Пиво сделает российский футбол менее скучным. Наверное, иногда тяжело смотреть лигу, в которой есть один явный лидер и победитель известен еще до начала чемпионата.
Не думаю, что это создаст много проблем, в современном мире на стадионах очень много представителей служб безопасности», – сказал Властимил Петржела.
P.S. но Зенит пана Власты я очень даже любил.
Дюков и Петржела ?
Смешно.
а за пределами стадиона водочка!!! потому что иногда тяжело жить, когда заранее известно кто победит на выборах.
В тандеме с российским футболом, при почти пустых трибунах, она тебя скорее в вечный сон вгонит
я же не жалуюсь на скучную легкую атлетику чемпионата РФ и никто не жалуется, её не смотрят...Кому-то обидно, кому-то досадно, но это же факт!
Или Вы из тех, кто дзюбит на интригу , которой нет и не было ? )))
Первое за последние годы разумное , взвешенное и содержательное интервью от пана Власты !