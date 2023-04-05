Зарема о словах Дзюбы о Федуне: «На «Спартаке» пиарятся только слабаки. Настоящий hard – это про «Зенит» так же искрометно рассказать, про Миллера, Семака и прелести Азмуна»

Зарема Салихова отреагировала на слова Артема Дзюбы о Леониде Федуне

Нападающий « » в юмористическом шоу «Ну, так нельзя, ###» рассказал, как Федун умолял его не уходить из «Спартака» в « »: «Держался за ногу, ползал. Я в ссылку поехал в Сибирь – как Ермак, я там казачков своих поднимал, #####».

«Обычно в таком стиле любят девушки рассказывать: «Я сама от него ушла, всех бросаю я!»

Артем, поведай, тебе Федун по ночам не звонил, случайно, и СМС не посылал: «Вернись, Артемушка, я все прощу»?

На « » пиарятся только слабаки. Настоящий hard – это про « » так же искрометно рассказать. Про Миллера, Семака и прелести Азмуна», – заявила Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.

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