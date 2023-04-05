Зарема о словах Дзюбы о Федуне: «На «Спартаке» пиарятся только слабаки. Настоящий hard – это про «Зенит» так же искрометно рассказать, про Миллера, Семака и прелести Азмуна»

Теги Спартак Локомотив Зенит Артем Дзюба Сергей Семак Леонид Федун премьер-лига Россия Томь Алексей Миллер Сердар Азмун Зарема Салихова Футбол

Зарема Салихова отреагировала на слова Артема Дзюбы о Леониде Федуне

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба в юмористическом шоу «Ну, так нельзя, ###» рассказал, как Федун умолял его не уходить из «Спартака» в «Томь»: «Держался за ногу, ползал. Я в ссылку поехал в Сибирь – как Ермак, я там казачков своих поднимал, #####».

«Обычно в таком стиле любят девушки рассказывать: «Я сама от него ушла, всех бросаю я!»

Артем, поведай, тебе Федун по ночам не звонил, случайно, и СМС не посылал: «Вернись, Артемушка, я все прощу»?

На «Спартаке» пиарятся только слабаки. Настоящий hard – это про «Зенит» так же искрометно рассказать. Про Миллера, Семака и прелести Азмуна», – заявила Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.

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66 комментариев

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prus_3
Странно, о Зените здесь допускаются любые высказывания. Но стоило отметить схожесть Заремы со Спартаком: такая же скандальная, суеверная, самовлюбленная, агрессивная и недоверчивая... Все сразу же подчистили! Или запрещено говорить о том, что у обоих чудовищно завышенная самооценка и совсем нет самоиронии?!
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Hong Kil
Так и не рассталась со своей мечтой потрогать прелести Азмуна
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Tony Lee
Ответ Злодей Спб
7-1
Динамо - Зенит? Да, знатный просëр был
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Юрий Антонович
Вчера Зарема про Зенит ни слова не сказала,подумалось что-то случилось.Но нет,всё нормально.)
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Добряк Гаврила
Вам ли не знать про Hard мадам Федун
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Дважды_Герой
Ответ Тайосич
А поржать над Зенитом также? Не сможет. Зарема именно об этом.
А вы на что, её поклонники? Зря вас тут держат, что ли? Вы и должны ржать по указке КБ принцессы на тем, над чем она указывает вам ржать..
Ржать сквозь боль от очередных 7-1, сквозь понимание, что три трофея за два миллиарда евро - это как то маловато, сквозь факт, что вашу команду в общественном сознании предоставляют не заслуженные ветераны и история, а малограмотная случайная женщина..
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Tony Lee
Ответ Marat_NJL
Не люблю Дзюбу, но он сам своей игрой делает себя звездой в любом клубе, за который играет. Пропиарилась через Федуна пока только Зарема. Без него она никто, в принципе. Что касается hard-режимов, мы уже 14-ый месяц наблюдаем, как сильно победневший и лишившийся множества плюшек Федун держит язык в ж**е перед такими же питерскими. Еще и клуб скинул. Молчала бы недалекая
Что-то в Турции звезда как-то потухла. Может уровень звезды такой?
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Утренняя Аврора
Ответ lgd
Кто бы знал о Зареме, если бы она не пиарилась на Спартаке? Ну и понятно стало, что у нее отсутствует чувство юмора. Даже жалко Федуна, о чем с ней можно говорить?
Она не для разговоров.
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Утренняя Аврора
Прелести Азмуна. Она что имела в виду?. Если бы сказала, прелести Лукаку, тут , конечно, без комментариев.
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lgd
Кто бы знал о Зареме, если бы она не пиарилась на Спартаке? Ну и понятно стало, что у нее отсутствует чувство юмора. Даже жалко Федуна, о чем с ней можно говорить?
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Утренняя Аврора
Я дико извиняюсь, но она чокнулась на Зените. Ее фантазии зашли слишком далеко. Вопросы Федуну пора задать.
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Aleksandr Danilov
Зарема, так и пошутите про них сама. Или тоже ссыте?
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Виктор
Ответ Петр Васильев
Правильно писать: недосупруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна
Двоюродная жена.
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Kapitelman Abram
О, горяченькая пошла! Заремальонидовна знакома с "прелестяме" Азмуна!? Какой шарман...)))
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Эндрю81
Знаете, что действительно интересно - ни в одном интервью Зарема не назвала Федуна: мужем, Леонидом и уж тем более не Леней.
Более кринжово выглядит на этом фоне лишь подруга Роналду, что фактически себя его вещью называет.
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Pertinax Gandi
Так это Дзюба на видео на Азмуна что ли наяривал?
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⚽️⚽️⚽️
Ответ prus_3
Комментарий удален модератором
Это основа
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СССР цэ европа! - скакал?
Много чести вестись на трёп болвана Дзюбы
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Ramin Mamedov
так сама Зарема больше всех на Спартаке пиарится, нет?
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Glyb Aleksey
"На Спартаке пиарятся только слабаки...." Забавно это слышать от жены уже бывшего владельца см, которая только и делает, что пиарится последний год на всем, что касается этого клуба
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RomvB
Про Миллера - "у самое яблочко" ... Зарема жжёт ... )
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mean machine/
Дожили. Экспертница учит, что такое hard.
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За наш футбол!
Я футбольный болельщик с большим стажем.
Почему до тебя я не знал имен и фамилий официальных жен,гражданских жен,сожительниц и любовниц ни одного руководителя либо тренера.
Кто тебя наконец уймет...?!
Стиль в котором ты вещаешь,это стиль женщин определенной не очень высокой соц.ответствености..
Над тобой смеются,смеются над твоим мужчиной..
Пропади уже с этого сайта,иди займись тем что тебе близко.
+8
-2
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Петр Васильев
Правильно писать: недосупруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна
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La Crosse Bobcats
Ответ prus_3
Комментарий удален модератором
это база. братик, я эту копипасту сохраню, если не возражаешь. буду использовать при случае)
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