Зарема о словах Дзюбы о Федуне: «На «Спартаке» пиарятся только слабаки. Настоящий hard – это про «Зенит» так же искрометно рассказать, про Миллера, Семака и прелести Азмуна»
Зарема Салихова отреагировала на слова Артема Дзюбы о Леониде Федуне
Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба в юмористическом шоу «Ну, так нельзя, ###» рассказал, как Федун умолял его не уходить из «Спартака» в «Томь»: «Держался за ногу, ползал. Я в ссылку поехал в Сибирь – как Ермак, я там казачков своих поднимал, #####».
«Обычно в таком стиле любят девушки рассказывать: «Я сама от него ушла, всех бросаю я!»
Артем, поведай, тебе Федун по ночам не звонил, случайно, и СМС не посылал: «Вернись, Артемушка, я все прощу»?
На «Спартаке» пиарятся только слабаки. Настоящий hard – это про «Зенит» так же искрометно рассказать. Про Миллера, Семака и прелести Азмуна», – заявила Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.
«Ощущение, что зашел в палату к двум душевнобольным». Новое юмористическое шоу от Слуцкого и Дзюбы
Ржать сквозь боль от очередных 7-1, сквозь понимание, что три трофея за два миллиарда евро - это как то маловато, сквозь факт, что вашу команду в общественном сознании предоставляют не заслуженные ветераны и история, а малограмотная случайная женщина..
Более кринжово выглядит на этом фоне лишь подруга Роналду, что фактически себя его вещью называет.
Почему до тебя я не знал имен и фамилий официальных жен,гражданских жен,сожительниц и любовниц ни одного руководителя либо тренера.
Кто тебя наконец уймет...?!
Стиль в котором ты вещаешь,это стиль женщин определенной не очень высокой соц.ответствености..
Над тобой смеются,смеются над твоим мужчиной..
Пропади уже с этого сайта,иди займись тем что тебе близко.