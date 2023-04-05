Дзюба о незабитом пенальти «Краснодару»: «Я замахиваюсь и думаю: «Щас он #######». Смотрю, а он стоит, ну я и #####. Я шоумен!»

Теги Локомотив Артем Дзюба Василий Березуцкий Леонид Слуцкий премьер-лига Россия Краснодар Станислав Агкацев ахахаха брань Футбол

Артем Дзюба смешно объяснил, почему не забил пенальти в матче с «Краснодаром»

В конце первого тайма матча 20-го тура Мир РПЛ между «Локомотивом» и «Краснодаром» (3:2) 34-летний форвард пробил близко к центру ворот, голкипер «быков» Станислав Агкацев парировал удар.

– Видели мы твой пенальти «Краснодару», #####. Вась, ты ему скажи, что если мяч до ворот не докатывается, гол нельзя забить, – сказал Леонид Слуцкий.

– Агкацев покурил, позвонил, ###, дошел, лег и такой: «О, мяч, возьму-ка я его», – сказал Василий Березуцкий.

– Я просто недооценил, что вратари [в РПЛ не прыгают]. Я замахиваюсь и думаю: «Щас он ####### (упадет)», – сказал Артем Дзюба.

– Так у тебя замах длится секунд сорок, – сказал Слуцкий.

– Смотрю, а он стоит. Ну я и ##### (офигел). Я шоумен! – сказал Дзюба в юмористическом шоу «Ну, так нельзя, ###».

«Нужно было приветик «НН» передать. Чтобы разбирались в футболе». Дзюба сделал дубль и опять разжег

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62 комментария

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василий иванов
Ответ Sergeev55
что за юмористическое шоу с матами?! Они на заваленке чтоли снимают?! для колхозников?!
"заваленка" у тебя в голове, правильно завалинка! я колхозник и не смотрел ни разу это "прекрасное" шоу. И если ты не колхозник, то почему употребляешь слово "чтоли"? а может ты просто типичный ханжа или лицемер?
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teddy10
Ответ Сергей Смирнов
еще какие идиоты зрители.. вы оцениваете через призму себя и своего окружения и поэтому вам кажется что всем это противно и пошло.. но вы даже не представляете сколько в нашей стране быдла и орков которые ржут в голос с такого рода юмора и в вайбере друг другу пересылают.
Ну, с учетом, что в топе комментов превалируют негативные оценки этого эпизода и в целом шоу, есть надежда, что еще не все потеряно. Хотя я отдаю себе отчет, что аудиотрия спортса (за вычетом всех ботов разных флагов и цветов, активизировавшихся за последний год) - это не совсем глубинный народ
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Алексѣй Пестовъ
Ответ Евгений Чуев
СЛОВНО ### ######## В #### ######!!!!
Денис Чернухин из Серпухова, мы тебя узнали
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PIT-BUL
Остановите землю я сойду
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Иван Алейников
Ответ xFreelan
Какая высокоинтеллектуальная речь, прям мед в уши
Так он же Гуинплен
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Vlad Kel
Ответ Verhovn
Евгений, ты бы свою фамилию ещё бы зашифровал так. Непонятно же ничего, решительно)))
Кто не понял - тот поймёт
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Verhovn
Ответ Евгений Чуев
СЛОВНО ### ######## В #### ######!!!!
Евгений, ты бы свою фамилию ещё бы зашифровал так. Непонятно же ничего, решительно)))
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Сергей Смирнов
Ответ teddy10
А ведь еще несколько лет назад Слуцкий и Березуцкий тренировали Витесс и рассказывали о тонкостях тренировочного процесса. Слуцкий катался по Арнему с Савиным на велике, говорил, что тут по 1000 детей на просмотр приходят, а в миллионом родном Волгограде и сотни не набирается. Рассказывал, как подает угловые Эдегор, вспоминал работу в Халле и т.д. И что сейчас? На матах с Дзюбой общается, как тот пеналь Краснодару не забил. Ха-ха, как смешно. Нет. Тупо, пошло, банально. Зрители - не идиоты. Им хочется увидеть от профессионалов профессиональной работы и содержательной беседы. Как-то разочаровывает Викторович
еще какие идиоты зрители.. вы оцениваете через призму себя и своего окружения и поэтому вам кажется что всем это противно и пошло.. но вы даже не представляете сколько в нашей стране быдла и орков которые ржут в голос с такого рода юмора и в вайбере друг другу пересылают.
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Артем Галкин
Вращайте барабан
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Евгений Чуев
Ответ Игорь М.
прям ### в ###, #####
СЛОВНО ### ######## В #### ######!!!!
+7
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+7
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Мистер Блин
Ответ Aleksey Yashin
Авторы обещали что будет очень смешно. Смешно должно быть из-за ### и #####?
да, там расшифровывается что дзюба замахивается , а воротник змею душит. не смешно?
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Glyb Aleksey
Шоу интеллектуалов, ###.....
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Verhovn
Ответ justbored
для гипюровых барышень и прочих натур утонченных наверняка есть масса другого контента
Слишком изысканно, вряд ли допрëт)
+1
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AIBOLIT66
хомо эректикус увидел что ....стоит!
+3
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Wiley Fox
Слуцкий старательно мимикрирует под быдло

Вернее, сбросил личину интеллигента

Тупое шоу теряет рейтинг и старается привлечь аудиторию с семками на корточках

Зачем там в студии стулья и кресла? Пусть сядут по-пацански с пивом и заплюют пол
+3
-1
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Michael Boldyrev
Это с такой матерщиной выходит шоу со Слуцким и Березуцким? Ну, очень неприятно. В копилку кучи разочарований.
+1
-1
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cccp1
8 фофанов этому господину!
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justbored
Ответ Sergeev55
что за юмористическое шоу с матами?! Они на заваленке чтоли снимают?! для колхозников?!
для гипюровых барышень и прочих натур утонченных наверняка есть масса другого контента
+1
-2
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Verhovn
Я шоумен. Я пояц, и что же, я шут) Молодец Тëмыч, если не в Думу, то шоу-бизнес точно 😄
+1
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Lavinka
Кадия стоит !!!
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Sergeev55
что за юмористическое шоу с матами?! Они на заваленке чтоли снимают?! для колхозников?!
+1
-1
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Игорь М.
Ответ xFreelan
Какая высокоинтеллектуальная речь, прям мед в уши
прям ### в ###, #####
+12
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Анатолий Magicbrain
Настоящая ржака! Полный хохотач!)
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justbored
Эх, великий и могучий русский язык упекли за решётки. Но верю, что настанет день свободы, оковы тяжкие падут.
+6
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Dexter Dallas
Прям лолищее вся программа
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