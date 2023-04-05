Дзюба о незабитом пенальти «Краснодару»: «Я замахиваюсь и думаю: «Щас он #######». Смотрю, а он стоит, ну я и #####. Я шоумен!»
Артем Дзюба смешно объяснил, почему не забил пенальти в матче с «Краснодаром»
В конце первого тайма матча 20-го тура Мир РПЛ между «Локомотивом» и «Краснодаром» (3:2) 34-летний форвард пробил близко к центру ворот, голкипер «быков» Станислав Агкацев парировал удар.
– Видели мы твой пенальти «Краснодару», #####. Вась, ты ему скажи, что если мяч до ворот не докатывается, гол нельзя забить, – сказал Леонид Слуцкий.
– Агкацев покурил, позвонил, ###, дошел, лег и такой: «О, мяч, возьму-ка я его», – сказал Василий Березуцкий.
– Я просто недооценил, что вратари [в РПЛ не прыгают]. Я замахиваюсь и думаю: «Щас он ####### (упадет)», – сказал Артем Дзюба.
– Так у тебя замах длится секунд сорок, – сказал Слуцкий.
– Смотрю, а он стоит. Ну я и ##### (офигел). Я шоумен! – сказал Дзюба в юмористическом шоу «Ну, так нельзя, ###».
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