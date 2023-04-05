Дзюба пошутил о том, как Федун умолял его не уходить из «Спартака» в «Томь»: «Держался за ногу, ползал. Я в ссылку поехал в Сибирь – как Ермак, я там казачков своих поднимал, #####»

Теги Спартак Локомотив Зенит Артем Дзюба Леонид Федун Лучано Спаллетти премьер-лига Россия Томь Лукойл Футбол

Артем Дзюба рассказал, как Леонид Федун умолял его остаться в «Спартаке»

«Я каждый раз сам уходил, люди плакали и говорили: «Артем, не уходи, ###». Я говорил: «Все, вы не достойны меня». И шел – в Томск, #####, дважды.

Леонид Арнольдович вот так держался (за правую ногу – Sports.ru), ползал. Я говорю: «Да отстаньте вы, ###. Ведите себя нормально, у вас «Лукойл» же. Я вернусь.

Я в ссылку поехал в Сибирь – как Ермак. Я там казачков своих поднимал, #####: «В атаку!» Я с дедами, #####, возюкал всех там в Томске. Восьмое место, #####! Спаллетти с «Зенитом» – ноль ударов в створ», – сказал нападающий «Локомотива» Артем Дзюба в юмористическом шоу «Ну, так нельзя, ###».

Дзюба был в системе «Спартака» с 2003 по 2015 год. В 2009-м и 2010-м он играл за «Томь» на правах аренды.

«Ощущение, что зашел в палату к двум душевнобольным». Новое юмористическое шоу от Слуцкого и Дзюбы

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88 комментариев

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Илья Цветков
Ну ***** себе ты шутничек, Артём)))
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Владислав Ковалев
Новостники спортса, подсказываю: в "Коммент шоу" есть ещё отличная рубрика - Лига Плохих Футбольных шуток. Вот вы берите оттуда приколы и постите их в виде новостей. Местные дурачки разбираться не будут и комментов по типу "айкью как у груши" или "худшего бреда я давно не читал" будет ещё больше
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Three Days Grace
Ответ Чётко_как_чечётка
Давненько не слышал чего-то сталь тупого... Ермак, прости, мы всё ########.
Справедливости ради ермак не самый однозначный персонаж
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Вася Васильков
Некрасиво. Не ровестники
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OlegLawyer
Ну спятил же окончательно
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brace
Чего, и там казачка поднимал своего?))
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justbored
Ответ yulay
IQ ниже комнатной температуры
ну вы-то что можете знать об ай-кью?
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Виталина Максимова
Йобаны дурак!
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FrodoPercev
Так это же в шутку, шоу юмористическое, что все так набросились, я не его поклонник, но складывается впечатление, что народ заходит тупо похейтить
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marakesh
Ответ Владимир Молявин
Худшего бреда я давно не читал.
Бред дротиста!!
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Verhovn
Следующая новость: Пока я имел Зарему, Федун ногу целовал. Мне кажется, что это перебор.
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Старый дед-пердун
IQ Дзюбы равен IQ дуба
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Ален Делон
Ответ Recreated
Слуцкий опустился до подъездного мата! В каждом предложении мат! Ужас! Ладно эти, ёпта, ну ты то тренером работал столько лет!!
В Плюшках последних угарно себя преподал,а тут согласен,смысл мата не понимаю.
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Art Ebosh
Опять эта Che Pu Kha ерепенится.
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Ален Делон
Ответ Eugenie Nation
Мда, и теперь ЭТО будет в нашей ленте каждую неделю
Хуже, ежедневный промыв от бездарей
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yulay
IQ ниже комнатной температуры
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Sergeev55
фигня полная!
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justbored
Ответ Insta Joi
Тут даже и комментировать нечего - не надо даже размышлять об умственных способностях и на сколько слаб на язычек Дзюба
*язычок
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Мари Хуан
Ответ Сэйлор Мун
айкью как у груши.
Которую нельзя скушать
- - -
кто знает что в этом комментарии оскорбительного, что он вываливает предупреждение?
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Metaphrast
В какой Вселенной это смешно, даже любопытно. Вы это, закадровый смех обозначайте, а то я туповат, без команды никак
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hikiko punter
Ответ red hikkikomori
Этот шут без мата умеет разговаривать? или он думает что мат его шутку более смешной делает
если бы вы посмотрели источник, поняли что это заготовка. но у вас iq не оч высокий :)
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Варлампий Варлампий
Умолчал как и сколько раз Зарему любил
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Тюменец
Ответ flyingdutchman
О чём? О том что человеку бы это, учебник истории открыть?
О том, что Федун за ногу держал. А не за уши ))
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Insta Joi
Тут даже и комментировать нечего - не надо даже размышлять об умственных способностях и на сколько слаб на язычек Дзюба
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bellyashe
Ответ Дмитрий Турецкий
так там мат на мате, в каждом предложении почти. И шоу с матом в названии, норм, не?!
норм, да. потому что никаких норм это не нарушает, кроме моральных, которые субъективные и у каждого свои) ценз 18+ есть, вопрос быть не может
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