Дзюба пошутил о том, как Федун умолял его не уходить из «Спартака» в «Томь»: «Держался за ногу, ползал. Я в ссылку поехал в Сибирь – как Ермак, я там казачков своих поднимал, #####»

Артем Дзюба рассказал, как Леонид Федун умолял его остаться в «Спартаке»

«Я каждый раз сам уходил, люди плакали и говорили: «Артем, не уходи, ###». Я говорил: «Все, вы не достойны меня». И шел – в Томск, #####, дважды.

Леонид Арнольдович вот так держался (за правую ногу – Sports.ru), ползал. Я говорю: «Да отстаньте вы, ###. Ведите себя нормально, у вас « » же. Я вернусь.

Я в ссылку поехал в Сибирь – как Ермак. Я там казачков своих поднимал, #####: «В атаку!» Я с дедами, #####, возюкал всех там в Томске. Восьмое место, #####! Спаллетти с « » – ноль ударов в створ», – сказал нападающий « » в юмористическом шоу «Ну, так нельзя, ###».

Дзюба был в системе « » с 2003 по 2015 год. В 2009-м и 2010-м он играл за « » на правах аренды.

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