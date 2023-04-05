Дзюба пошутил о том, как Федун умолял его не уходить из «Спартака» в «Томь»: «Держался за ногу, ползал. Я в ссылку поехал в Сибирь – как Ермак, я там казачков своих поднимал, #####»
Артем Дзюба рассказал, как Леонид Федун умолял его остаться в «Спартаке»
«Я каждый раз сам уходил, люди плакали и говорили: «Артем, не уходи, ###». Я говорил: «Все, вы не достойны меня». И шел – в Томск, #####, дважды.
Леонид Арнольдович вот так держался (за правую ногу – Sports.ru), ползал. Я говорю: «Да отстаньте вы, ###. Ведите себя нормально, у вас «Лукойл» же. Я вернусь.
Я в ссылку поехал в Сибирь – как Ермак. Я там казачков своих поднимал, #####: «В атаку!» Я с дедами, #####, возюкал всех там в Томске. Восьмое место, #####! Спаллетти с «Зенитом» – ноль ударов в створ», – сказал нападающий «Локомотива» Артем Дзюба в юмористическом шоу «Ну, так нельзя, ###».
Дзюба был в системе «Спартака» с 2003 по 2015 год. В 2009-м и 2010-м он играл за «Томь» на правах аренды.
«Ощущение, что зашел в палату к двум душевнобольным». Новое юмористическое шоу от Слуцкого и Дзюбы
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кто знает что в этом комментарии оскорбительного, что он вываливает предупреждение?