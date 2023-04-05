«Позор». Лещенко о вылете «Динамо» из Кубка России в год столетия
Лев Лещенко назвал позором вылет «Динамо» из Кубка России в год столетия
Вчера «Динамо» в полуфинале Пути регионов Фонбет Кубка России уступило «Акрону» (0:0, по пенальти – 1:4).
«Многие критикуют Захаряна? Никак к этому не отношусь. Мне неинтересно.
Вылет «Динамо» из Кубка России в год столетия? Позор это вообще, что я могу сказать. Не хочу даже комментировать», – сказал заслуженный артист России и болельщик «Динамо» Лев Лещенко.
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