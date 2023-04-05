«Позор». Лещенко о вылете «Динамо» из Кубка России в год столетия

Лев Лещенко назвал позором вылет «Динамо» из Кубка России в год столетия

Вчера «Динамо» в полуфинале Пути регионов Фонбет Кубка России уступило « » (0:0, по пенальти – 1:4).

«Многие критикуют ? Никак к этому не отношусь. Мне неинтересно.

Вылет «Динамо» из Кубка России в год столетия? Позор это вообще, что я могу сказать. Не хочу даже комментировать», – сказал заслуженный артист России и болельщик «Динамо» Лев Лещенко.

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