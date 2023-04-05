«Позор». Лещенко о вылете «Динамо» из Кубка России в год столетия

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Лев Лещенко назвал позором вылет «Динамо» из Кубка России в год столетия

Вчера «Динамо» в полуфинале Пути регионов Фонбет Кубка России уступило «Акрону» (0:0, по пенальти – 1:4).

«Многие критикуют Захаряна? Никак к этому не отношусь. Мне неинтересно.

Вылет «Динамо» из Кубка России в год столетия? Позор это вообще, что я могу сказать. Не хочу даже комментировать», – сказал заслуженный артист России и болельщик «Динамо» Лев Лещенко.

Сказка «Акрона» в Кубке: выбили еще и «Динамо». При фанатах, примчавших на поезде-чартере!

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27 комментариев

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Dinamik1
Позор это после каждой игры но денежки как капали так и капают на счет игроков.А их извинения можно засунуть в одно место.Им глубоко наплевать сто лет Динамо или десять.
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red hikkikomori
Ответ Сергей Орлов
Это советское наяривание на юбилеи каждый раз вызывает недоумение.
на юбилей можно и открытку им вручить, непонятно для чего им кубок понадобился
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Невский баклан
Ответ Назар Игорь
Не считаю это позором, команда молодая и несыгранная, тренер ни о чем. Вот позор когда Спартак на свой юбилей сел в лужу.
Он хоть кубком свой позор немного смыл. Динамо и этого уже не видать.
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Recreated
Ответ Ебздрогыч
Из полей доносится "Позор"!
Мы в своё время пели "налей!"
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Сергей Орлов
Ответ Alex1104
Ну Реал, например, не так давно праздновал столетие. Целый год. Причем тут СССР?
В том, что делается акцент на вылет из кубка именно в год столетия.
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Ковид 07.10.52
Ответ Кеша
Боже упаси . Мне ближе Сташинский .
Здорово вас ударило слежение за соседскими коровами...Не отвлекайтесь, больше не буду вам мешать...
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argentina10
все всё видят, все недовольны - тренера казнить, но стоит обыграть в выходные Спартак и Йоканович опять сильный, хороший тренер....решать уже сейчас надо, кто будет рулить командой в следующем сезоне, этот уже просрали..
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Nikita Semenov
Ответ Назар Игорь
Не считаю это позором, команда молодая и несыгранная, тренер ни о чем. Вот позор когда Спартак на свой юбилей сел в лужу.
Причем тут Спартак? Он на столетие кубок выиграл у Динамо.
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ziyafeson
А позор кому?
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Alex1104
Ответ валя_стакан
Раньше была не малая часть, сейчас не знаю, факт в том что он учавствует в решениях по команде: «Динамо» сформировало консультативный совет. В текущий состав входят: Георгий Веренич, Михаил Гершкович, Сергей Захаров, Александр Ивлев, Вадим Ковалев, Лев Лещенко, Владимир Пильгуй, Джордж Рижинашвили, Николай Соломон, Петр Фрадков, Михаил Эскиндаров. Сергей Степашин стал председателем совета.
Вы вот серьезно думаете, что "консультативный совет" что-то решает?
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Назар Игорь
Не считаю это позором, команда молодая и несыгранная, тренер ни о чем. Вот позор когда Спартак на свой юбилей сел в лужу.
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Кеша
Ответ Ковид 07.10.52
А вы себя Павликом Морозовым возомнили....
Боже упаси . Мне ближе Сташинский .
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Ковид 07.10.52
Ответ Кеша
Ну ты то лично участвовал еще в субботнике Ильича . Вместе с тобой он бревно нес . Все знаешь кто кого назначил под исторические факты . Ты случайно не Крупская ? Шепнула Ильичу в кроватке на ушко , чтобы дал указание Железному Феликсу собрать команду, признайся честно ?
А вы себя Павликом Морозовым возомнили....
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Кеша
Ответ Ковид 07.10.52
Эх..продинамили болельщиков победами в столетие....хотя по другому и быть не могло, когда дату рождения клуба назначили , подогнав странные исторические факты....
Ну ты то лично участвовал еще в субботнике Ильича . Вместе с тобой он бревно нес . Все знаешь кто кого назначил под исторические факты . Ты случайно не Крупская ? Шепнула Ильичу в кроватке на ушко , чтобы дал указание Железному Феликсу собрать команду, признайся честно ?
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валя_стакан
Ответ Alex1104
И много у него акций? Если у ВТБ 99,9961%
Раньше была не малая часть, сейчас не знаю, факт в том что он учавствует в решениях по команде: «Динамо» сформировало консультативный совет. В текущий состав входят: Георгий Веренич, Михаил Гершкович, Сергей Захаров, Александр Ивлев, Вадим Ковалев, Лев Лещенко, Владимир Пильгуй, Джордж Рижинашвили, Николай Соломон, Петр Фрадков, Михаил Эскиндаров. Сергей Степашин стал председателем совета.
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Красная стрела
Ну да, позор. А так обычно Динамо каждый год кубки берет.
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Ковид 07.10.52
Эх..продинамили болельщиков победами в столетие....хотя по другому и быть не могло, когда дату рождения клуба назначили , подогнав странные исторические факты....
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-4
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Alex1104
Ответ Sobachkin
Лещенко только эта проблема в стране волнует
О чем должен был Лещенко говорить корреспонденту СЭ после футбольного матча?
О современной эстраде? О кролиководстве в Удмуртии? О политике?
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Alex1104
Ответ валя_стакан
А что Лщенко как акционер Динамо сделал в год столетия? хоть одного игрока купили? на тренера хоть чего то добивавшегося в карьере потратились? то же НЕТ. Тогда с какого буя сидеть и ждать что с неба на Динамо свалится трофей внезапно?
И много у него акций? Если у ВТБ 99,9961%
+2
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Alex1104
Ответ Сергей Орлов
Это советское наяривание на юбилеи каждый раз вызывает недоумение.
Ну Реал, например, не так давно праздновал столетие. Целый год. Причем тут СССР?
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Яков Фридман
Организатор ковидных вечеринок.
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инок
В год твоего столетия Лев, думаю, что будет по другому.
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валя_стакан
А что Лщенко как акционер Динамо сделал в год столетия? хоть одного игрока купили? на тренера хоть чего то добивавшегося в карьере потратились? то же НЕТ. Тогда с какого буя сидеть и ждать что с неба на Динамо свалится трофей внезапно?
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-3
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Ебздрогыч
Из полей доносится "Позор"!
+18
-2
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Сергей Орлов
Это советское наяривание на юбилеи каждый раз вызывает недоумение.
+3
-9
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