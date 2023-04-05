Фомин после вылета «Динамо»: «Нам не хватает мастерства. Хочу извиниться перед болельщиками от команды и от себя лично»
Капитан «Динамо» Даниил Фомин считает, что команде не хватает мастерства
Полузащитник московского клуба принес извинения болельщикам после вылета из Фонбет Кубка России.
Команда выбыла, уступив «Акрону» из Мелбет Первой лиги (0:0, 1:4 по пенальти). До этого «Динамо» проиграло «Сочи» (0:2) в рамках Мир РПЛ.
«Я не знаю, как это назвать – играешь в чемпионате час в большинстве, сегодня моменты были. Значит, нам не хватает мастерства, надо больше работать на тренировках. Выход один – больше работать, стараться быть лучше и сильнее.
Два матча дома, хотелось выиграть. В чемпионате важные очки потеряли, сейчас в кубке вылетели, поэтому хочу извиниться перед болельщиками от команды и от себя лично.
Когда не забиваешь пенальти, даешь такую фору сопернику, сложно. Поэтому сейчас так, у нас через три дня важный матч – дерби. Выход один – работать, готовиться к матчу, постараться показать хороший результат», – сказал Фомин.
Йокановичи приходят и уходят, а время ваше в футболе уже ни кто не вернет..