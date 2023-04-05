Фомин после вылета «Динамо»: «Нам не хватает мастерства. Хочу извиниться перед болельщиками от команды и от себя лично»

Теги премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России болельщики Динамо Москва Даниил Фомин ТАСС Сочи Акрон Футбол

Капитан «Динамо» Даниил Фомин считает, что команде не хватает мастерства

Полузащитник московского клуба принес извинения болельщикам после вылета из Фонбет Кубка России. 

Команда выбыла, уступив «Акрону» из Мелбет Первой лиги (0:0, 1:4 по пенальти). До этого «Динамо» проиграло «Сочи» (0:2) в рамках Мир РПЛ.

«Я не знаю, как это назвать – играешь в чемпионате час в большинстве, сегодня моменты были. Значит, нам не хватает мастерства, надо больше работать на тренировках. Выход один – больше работать, стараться быть лучше и сильнее.

Два матча дома, хотелось выиграть. В чемпионате важные очки потеряли, сейчас в кубке вылетели, поэтому хочу извиниться перед болельщиками от команды и от себя лично.

Когда не забиваешь пенальти, даешь такую фору сопернику, сложно. Поэтому сейчас так, у нас через три дня важный матч – дерби. Выход один – работать, готовиться к матчу, постараться показать хороший результат», – сказал Фомин

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6 комментариев

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Дмитрий Клюквин
вот и Лещук , опыт был нужен
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Алексей Ненахов
Ответ argentina10
вот извинения ваши вообще ни кому не нужны....больше работайте на тренировках, будьте сильнее и лучше, сами же знаете, что делать....покажите свою злость после этого позора.. Йокановичи приходят и уходят, а время ваше в футболе уже ни кто не вернет..
Больше всего интересно как команде РПЛ «не хватает мастерства» против команды из Фнл или от куда там Акрон
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Клирик
Да облажались по полной, чего уж там.
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Дмитрий Клюквин
они только извиняться и умеют , и вот где Смолова то и не хватило , вот он молодой Тюкавин который должен вывозить , как два плюс два
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притвиц
Вроде как бронзовые призеры прошлого чемпионата , какое еще нужно мастерство , что бы обыграть середняка первой лиги в игре на вылет.
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argentina10
вот извинения ваши вообще ни кому не нужны....больше работайте на тренировках, будьте сильнее и лучше, сами же знаете, что делать....покажите свою злость после этого позора..
Йокановичи приходят и уходят, а время ваше в футболе уже ни кто не вернет..
+4
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+4
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