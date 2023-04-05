Фомин после вылета «Динамо»: «Нам не хватает мастерства. Хочу извиниться перед болельщиками от команды и от себя лично»

Капитан «Динамо» Даниил Фомин считает, что команде не хватает мастерства

Полузащитник московского клуба принес извинения болельщикам после вылета из Фонбет Кубка России.

Команда выбыла, уступив « » из Мелбет Первой лиги (0:0, 1:4 по пенальти). До этого « » проиграло « » (0:2) в рамках Мир .

«Я не знаю, как это назвать – играешь в чемпионате час в большинстве, сегодня моменты были. Значит, нам не хватает мастерства, надо больше работать на тренировках. Выход один – больше работать, стараться быть лучше и сильнее.

Два матча дома, хотелось выиграть. В чемпионате важные очки потеряли, сейчас в кубке вылетели, поэтому хочу извиниться перед болельщиками от команды и от себя лично.

Когда не забиваешь пенальти, даешь такую фору сопернику, сложно. Поэтому сейчас так, у нас через три дня важный матч – дерби. Выход один – работать, готовиться к матчу, постараться показать хороший результат», – сказал .