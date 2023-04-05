Радимов о Захаряне: «Так деградировать за год – это просто невозможно. Если он бросает играть из-за того, что не взяли в «Челси», то лучше вообще больше не играть»

Теги Владислав Радимов премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Динамо Москва Акрон Арсен Захарян Футбол

Владислав Радимов раскритиковал Арсена Захаряна за слабую игру

«Смотрю матч «Динамо» – «Акрон», и становится грустно за Арсена Захаряна!

Если Захарян бросает играть из-за того, что его не взяли в «Челси», то лучше вообще больше не играть в футбол.

Так деградировать за один год – это просто невозможно! И тут вопросы не только к самому Арсену, но и к тренерам, которые с ним работают.  Очень печально!» – написал бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов.

«Динамо» вчера вылетело из Фонбет Кубка России, уступив клубу Первой лиги в серии пенальти. 19-летний Захарян отыграл весь матч.

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39 комментариев

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Ceasus
Ответ Мистер Блин
вся страна в жопе, а вы захарян, захарян.он понял, что всю карьеру придется вариться в рпл. кто не скис бы?
А он без зарплаты сидит что ли?
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Мистер Блин
вся страна в жопе, а вы захарян, захарян.он понял, что всю карьеру придется вариться в рпл. кто не скис бы?
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dimitrii36
не считаю Радимова футбольным экспертом, спад имеет место у каждого, результат динамиков неожиданный, таки Захаряна то что, за фук брать что - ли, не согласен
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brace
Помнится у Чалова тоже был 1 год, просто фееричный футбол. На него поглядывали сразу 3 английских клуба, чего-то там не срослось, и дальше у него было падение по результативности.
Это участь молодых футболистов.
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Мистер Блин
теперь удел наших спортсменов по всем направлениям это вариться в собственном соку и деградировать. без международных соревнований прогресса нет. а когда ещё и бабки продолжают платить те же, что и раньше....любому человеку платите деньги за работу , которую можно делать и не к чему не стремиться,будет качество? а развитие?
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reteka
Ответ Harutyun Manukyan
После ухода Шварца что то пошло не так , по мне так ему надо в Германию хоть во вторую бундес лигу
Ещё при Шварце всё разваливаться начало. Быстрей всего в худшую сторону повернулось после ухода Воронина.
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Goreliy90
Ему необходимо больше тренироваться и не возвращаться на ночь глядя с увеселительных мероприятий.
А в целом обсалютно средний игрок. Раньше времени распиарили.
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Андрей Кобранов
Влад прав на все 100 % !
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angry horse
Ответ Олег910
Если интерес от Челси и был, то наоборот Захарян должен быть рад, что все сорвалось. Тут хоть получает игровую практику. В Челси бардак гораздо больше чем в Динамо. Там люди в раздевалку не помещаются, новички за 100 миллионов превращаются в безголовых куриц. Арсен все еще очень молод. Будет усердно работать на тренировках и играх, никуда от него Европа не денется.
Почему превращаются, если изначально он таковым и был, жулик Ахметов осуществил аферу на века😁
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Алексей Ненахов
Ответ <~Inter~>
Из пацана просто крайнего делают. Ему всего 19 лет, а требования будто он уже состоявшийся игрок. В мире не так много игроков, которые в таком возрасте способны показывать стабильную и зрелую игру
У нас любят превозносить игроков за пару хороший игр , само собой некоторые несправляються с такой популярностью и начинают халтурить , сейчас многие Пиняева восхваляют но что будет через несколько плохих игр …
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Xameleon1992
Ответ <~Inter~>
Из пацана просто крайнего делают. Ему всего 19 лет, а требования будто он уже состоявшийся игрок. В мире не так много игроков, которые в таком возрасте способны показывать стабильную и зрелую игру
Если он видит себя в апл, то надо соответствовать, а если РПЛ или европейские лиги средней руки, то пусть и дальше развивается неспеша
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Harutyun Manukyan
После ухода Шварца что то пошло не так , по мне так ему надо в Германию хоть во вторую бундес лигу
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Олег910
Если интерес от Челси и был, то наоборот Захарян должен быть рад, что все сорвалось. Тут хоть получает игровую практику. В Челси бардак гораздо больше чем в Динамо. Там люди в раздевалку не помещаются, новички за 100 миллионов превращаются в безголовых куриц. Арсен все еще очень молод. Будет усердно работать на тренировках и играх, никуда от него Европа не денется.
+4
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Денис Погодин
Не только Захарян, но и вся команда в целом вату катает. Где они этого физрука откопали.
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Игореха Веселов
Ответ avcgloronalduMU
какое Челси 🤡)) его в Турцию не взяли
А зачем ему какая-то дешевая Турция-то?) Летом бразилы уйдут наверняка и тогда его в Зенит возьмут на жирнейший контракт!
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Владислав Демидов
Это называется фрустрация. Арсен впал в уныние и разочаровался. Старшие обязаны ему помочь
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Бухгалтер2021
а как гражданство начал менять так еще хуже стал играть
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Кеша
Владислав , что ты говоришь такое . Сейчас адепты Захаряна накидают тебе мешок . Я сам восхищался Захаряном в прошлом и позапрошлом сезоне . От того Захаряна не осталось и следа . Я сначала думал «мальчик растет, сменился центр тяжести , меняется организм». А сейчас понял , что для некоторых игроков запрыгнуть в контракт мечта всей жизни . Буду рад ошибиться про Арсена . Но надо сказать , что бойцов то в Динамо на пальцах сосчитать. Играть за Динамо для отбывания номера - так себе задача в карьере . Вижу , что игроки абсолютно не мотивированы .
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Игореха Веселов
Да все равно Захарян бы не играл в Челси...В Лидс поехал бы зимой в аренду в лучшем случае, или вообще в какой-нибудь Сандерленд или Хаддерсфилд...А после прихода Мудрика, еще бы и огребал в раздевалке от проукраинского лобби по полной программе!!
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vallabaza
Да никто, кроме его агента, в Челси не собирался его брать, хватит про это, это уже даже не смешно.
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Человек_Легенда
Да сломал его сорвавшийся переход. А мотивации рвать пятую точку не видит, вот и сдал.
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Zeitgeist Zeppelin
И невозможное возможно,
Дорога долгая легка...
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Kulich
Отсутствие мотиваци, и оно такое ((
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PobeditelZ
Абсолютно средний игрок
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maks44
Ответ ConorNite
Юноше всего 19. Оставьте его уже в покое. У него все впереди. Талант однозначный, это главное
Он и так в покое. В этом и проблема.
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