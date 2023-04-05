Радимов о Захаряне: «Так деградировать за год – это просто невозможно. Если он бросает играть из-за того, что не взяли в «Челси», то лучше вообще больше не играть»
Владислав Радимов раскритиковал Арсена Захаряна за слабую игру
«Смотрю матч «Динамо» – «Акрон», и становится грустно за Арсена Захаряна!
Если Захарян бросает играть из-за того, что его не взяли в «Челси», то лучше вообще больше не играть в футбол.
Так деградировать за один год – это просто невозможно! И тут вопросы не только к самому Арсену, но и к тренерам, которые с ним работают. Очень печально!» – написал бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов.
«Динамо» вчера вылетело из Фонбет Кубка России, уступив клубу Первой лиги в серии пенальти. 19-летний Захарян отыграл весь матч.
Это участь молодых футболистов.
А в целом обсалютно средний игрок. Раньше времени распиарили.
Дорога долгая легка...