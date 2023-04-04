Кубок России. 1/2 финала. «Спартак» в гостях у «Урала» в Пути РПЛ, «Динамо» против «Акрона» в Пути регионов

Теги Спартак ЦСКА Крылья Советов Ростов ФОНБЕТ Кубок России результаты Динамо Москва Урал Краснодар Акрон Футбол

«Спартак» сыграет в гостях с «Уралом» в ответном матче 1/2 финала Кубка России в Пути РПЛ.

Также во вторник «Динамо» примет «Акрон» в 1/2 финала Пути регионов.

В среду ЦСКА встретится дома с «Крыльями Советов» в ответной игре в Пути РПЛ, а «Краснодар» будет противостоять «Ростову» в Пути регионов.

Фонбет Кубок России

1/2 финала

Путь РПЛ

Урал – Спартак
Дата проведения
4 апреля, 17.00, «Екатеринбург-Арена»
Онлайн матча

Первый матч – 1:1

ЦСКА – Крылья Советов
Дата проведения
5 апреля, 19.30, «ВЭБ Арена»
Онлайн матча

Первый матч – 2:2

Путь регионов

Динамо – Акрон
Дата проведения
4 апреля, 19.30, «ВТБ Арена»
Онлайн матча

 

Краснодар – Ростов
Дата проведения
6 апреля, 20.00, «стадион Краснодар»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Кубка России

29 комментариев

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Сергей Жарковский
Урал уже выходил в полуфинал кубка России. Пусть на этот раз этот путь будет продолжаться гораздо больше! Удачи тебе Екатеринбург!!!👏
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mean machine/
Как тут давеча писали КБ: кто натурал, тот за Урал!
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свинья в лесу
сегодня Отцу исполнилось бы 64 года. Спартак, поздравь.
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ Сибирский литовец
Урал сейчас при Гончаренке преобразился ,будет интересно посмотреть матч со Спартаком
Однозначно преобразился, но два поражения подряд в двух последних матчах. Так что исход предстоящей встречи может быть любым.
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StillInTheGame
вперёд, Акрон! вперёд, родной!
мы за тебя стоим стеноооой!
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Гражданин 1975.
Футбольный клуб Урал к победе и за финал вообще пора!!!
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Гладиатор911
Спартаку будет очень тяжело.
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Владимир Молявин
Удачи игрокам!!! Без травм, парни.
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Сибирский литовец
Урал сейчас при Гончаренке преобразился ,будет интересно посмотреть матч со Спартаком
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Гражданин, товарищ, барин!!!
За Урал и за победу!!!
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Shast
Ответ Alex Chernov
Что то тут музыкантов 🎶 виражных многовато... Ни стыда ни совести 🤣
Все как обычно. Интересно этим тоже платят на спортсе?
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Shast
Вперед Спартак. Пора побеждать
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heivani
Все может быть и все не может ,все может и не может быть.Но вовсе быть того не может,чего вообще не может быть.А чего вообще не может быть? А того,что нельзя просто,взять и обыграть <Урал> в кубковом матче на его поле.Игра обещает быть жаркой в Екатеринбурге,как и погода под стать - просто летний денек,не для апреля в эти дни
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Alex Chernov
Что то тут музыкантов 🎶 виражных многовато... Ни стыда ни совести 🤣
+4
-7
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Иван Новиков
Ответ Катя СПб
Ну что, Акрон. Повторим Тосно?
Зачем расформировывать хорошую команду? К счастью, в Тольятти нет Газпрома.
+4
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Kapitelman Abram
С деццтва за Урал! С колыбели за Акрон!...)))
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Катя СПб
Ну что, Акрон. Повторим Тосно?
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Бухгалтер2021
жаль динамо акрон не покажут
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Валерий Питерский
Сегодня за ЕКб, завтра за Тольятти)
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vayka
Игры на кубок нравятся всё больше
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Артем Гладских
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Болельщики Краснодара верят в свою команду, мы в свою. Это нормально. Никто не знает, кто пойдёт дальше в КР. Точно знаю только одно: "пресных" матчей в противостоянии этих команд не было уже очень давно.
Ну , да согласен
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Кеша
Вперед Динамо московское к трофею!
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ Артем Гладских
Согласен , очень будет сложный матч , но Я верю в Ростов , как и вы!
Болельщики Краснодара верят в свою команду, мы в свою. Это нормально. Никто не знает, кто пойдёт дальше в КР. Точно знаю только одно: "пресных" матчей в противостоянии этих команд не было уже очень давно.
+2
-2
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Артем Гладских
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Краснодар-Ростов. Шикарная вывеска. Надеюсь, что будет очередной "огненный" матч. Вперёд, Ростов!!!
Согласен , очень будет сложный матч , но Я верю в Ростов , как и вы!
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angry horse
Сегодня удачи Динамо и Уралу😎✊
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