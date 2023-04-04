Кубок России. 1/2 финала. «Спартак» в гостях у «Урала» в Пути РПЛ, «Динамо» против «Акрона» в Пути регионов
«Спартак» сыграет в гостях с «Уралом» в ответном матче 1/2 финала Кубка России в Пути РПЛ.
Также во вторник «Динамо» примет «Акрон» в 1/2 финала Пути регионов.
В среду ЦСКА встретится дома с «Крыльями Советов» в ответной игре в Пути РПЛ, а «Краснодар» будет противостоять «Ростову» в Пути регионов.
1/2 финала
Путь РПЛ
- Дата проведения
- 4 апреля, 17.00, «Екатеринбург-Арена»
Первый матч – 1:1
- Дата проведения
- 5 апреля, 19.30, «ВЭБ Арена»
Первый матч – 2:2
Путь регионов
- Дата проведения
- 4 апреля, 19.30, «ВТБ Арена»
- Дата проведения
- 6 апреля, 20.00, «стадион Краснодар»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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