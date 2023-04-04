Кубок России. 1/2 финала. «Спартак» в гостях у «Урала» в Пути РПЛ, «Динамо» против «Акрона» в Пути регионов

«Спартак» сыграет в гостях с «Уралом» в ответном матче 1/2 финала Кубка России в Пути РПЛ.

Также во вторник « » примет «Акрон» в 1/2 финала Пути регионов.

В среду встретится дома с «Крыльями Советов» в ответной игре в Пути РПЛ, а « » будет противостоять «Ростову» в Пути регионов.

Фонбет Кубок России

1/2 финала

Путь РПЛ

Первый матч – 1:1

Первый матч – 2:2

Путь регионов

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Кубка России