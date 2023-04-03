Дзюба о будущем: «Выслушаю все предложения, но «Локо» будет в приоритете. Мне здесь все нравится»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Матч ТВ Футбол

Артем Дзюба высказался о своем будущем в «Локомотиве».

Действующий контракт 34-летнего форварда с красно-зелеными рассчитан до 30 июня 2023 года.

— В сети пишут, что «Локомотив» предложит тебе длинный контракт. Слышал что‑то об этом?

— Ой, я не знаю, чего мне предлагают или не предлагают. Я знаю точно, что сейчас не буду ничего ни с кем подписывать или обсуждать. С огромным уважением отношусь к «Локомотиву», к команде, я сфокусирован только на игре. А что будет дальше — сядем после сезона и посмотрим.

Я выслушаю все предложения, но «Локомотив» точно будет в приоритете на 100 процентов. Потому что мне здесь все нравится, мне по‑настоящему комфортно, тут потрясающий тренерский штаб и команда. Наслаждаюсь каждой секундой в «Локо», — сказал Дзюба.

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25 комментариев

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Вячеслав Пустохин
На самом деле, я в шоке как дел разваливает оборону клубов нашей лиги. Деградация чемпионата на лицо.
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Вратарь Бага
В Спартак иди, тебя там ждут)
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тот самый Кадрус
Просто цену себе набивает, чтобы Локо долгосрочный контракт ему предложил, что-то типа 2+1. По з/п ясень пень не обидят Артёма. Стоит ли Локо удовлетворить этот запрос, вот в чём вопрос. Скорее всего Локо 1+1 предложит и вот тут могут начаться агентские игры. типа того, что в условном Динамо ждут не дождутся Дзюбу, чтобы предложить 4 летний контракт с афигенской зарплатой.
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тот самый Кадрус
Ответ Ya Tolik
Если условный Ахмат или КС предложат больше зарплату, то и место в таблице не играет роли.
В Ахмате и КС довольно скромные зарплаты. Не понимаю, почему именно их назвали. Ладно бы Динамо или Краснодар.
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Lanc
Да ему часто с трибун скандируют предложение, куда пойти. Пусть выслушает.
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Spartakus1984
Локомотиву бы вернуть в Россию Азмуна мало играющего в Германии,и снова будет связка.
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Spartakus1984
Дзюба о будущем: «Выслушаю все предложения, но деньги будут в приоритете.
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Григорий Гашников
Ответ Temp LC
Будет ли локо в приорите, если ему предложат личку побольше
Артём конечно очень противоречивый персонаж, но возможно это будет его последний хороший длинный контракт, любой бы тоже после сезона спокойно оценил ситуацию. Да и часто у нас в клубах после нормального сезона тренера снимают. Ща Юрана или Карпина поставят и присядет на лавку ))
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Кино Музыка
От добра добра не ищут. Надо продлевать.
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Жорег Борщофф
Ответ Андрей-ДК
То есть у Баварии, ПСЖ, МанСити, и т.д. шансов нет!?
Есть, но Локо в приоритете. =)
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Жорег Борщофф
Ответ Ya Tolik
Если условный Ахмат или КС предложат больше зарплату, то и место в таблице не играет роли.
Сильно больше не смогут предложить, так что мимо.
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Жорег Борщофф
Ответ Vasyamarch91
А зачем слушать предложения, если нынешний клуб в приоритете?
Ну а как иначе? Рабочие отношения.
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dt-82-vrn
Цену набивает себе и условия.
+1
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Андрей-ДК
То есть у Баварии, ПСЖ, МанСити, и т.д. шансов нет!?
+14
-2
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Visa
Оставайся, будешь нашим королем🤣
1+1 нормально будет дать.
+6
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Циник Петербургский
Ответ Женя Григорьев
Сейчас Артём играет с огромной мотивацией , чтобы доказать всем и вся что его рано списали . Но думаю , получив полноценный контракт , Артём расслабиться .
Контракт можно составить таким образом, что будет учтена спортивная составляющая. Например, количество сыгранных матчей или минут, забитые голы и т.п.. Дзюба сейчас не в той ситуации, чтобы выделываться.
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Vasyamarch91
А зачем слушать предложения, если нынешний клуб в приоритете?
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Циник Петербургский
Ответ Temp LC
Будет ли локо в приорите, если ему предложат личку побольше
Думаю, при прочих равных вопрос будет ещё и в длительности предложенного контракта.
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Женя Григорьев
Сейчас Артём играет с огромной мотивацией , чтобы доказать всем и вся что его рано списали . Но думаю , получив полноценный контракт , Артём расслабиться .
+3
-5
-2
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Ya Tolik
Ответ Cruel Snake
Потрясающая команда, штаб, очень комфортно. Но самое главное, местоположение клуба
Если условный Ахмат или КС предложат больше зарплату, то и место в таблице не играет роли.
+3
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Temp LC
Будет ли локо в приорите, если ему предложат личку побольше
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Циник Петербургский
Интересно будет посмотреть, позовет ли Карпин Дзюбу в сборную, если тот наколотит кучу голов за Локо. ;)
+2
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Пинающий Достоинства
В мягкотелой лиге такой игрок в команде - на вес золота!
+2
-2
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StayImLost
Пожалуйста, пусть это будет не простое заигрывание с публикой, а реально мнение Артёма. Какой бы он ни был - нам он нужен как футболист.
+8
-3
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Cruel Snake
Потрясающая команда, штаб, очень комфортно. Но самое главное, местоположение клуба
+3
-2
+1
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