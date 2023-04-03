Дзюба о будущем: «Выслушаю все предложения, но «Локо» будет в приоритете. Мне здесь все нравится»

высказался о своем будущем в « ».

Действующий контракт 34-летнего форварда с красно-зелеными рассчитан до 30 июня 2023 года.

— В сети пишут, что «Локомотив» предложит тебе длинный контракт. Слышал что‑то об этом?

— Ой, я не знаю, чего мне предлагают или не предлагают. Я знаю точно, что сейчас не буду ничего ни с кем подписывать или обсуждать. С огромным уважением отношусь к «Локомотиву», к команде, я сфокусирован только на игре. А что будет дальше — сядем после сезона и посмотрим.

Я выслушаю все предложения, но «Локомотив» точно будет в приоритете на 100 процентов. Потому что мне здесь все нравится, мне по‑настоящему комфортно, тут потрясающий тренерский штаб и команда. Наслаждаюсь каждой секундой в «Локо», — сказал Дзюба.