«Палмейрас» впервые выиграли Суперкубок Бразилии, победив «Фламенго» – 4:3

«Палмейрас» впервые в истории выиграли Суперкубок Бразилии.

Клуб из Сан-Паулу в матче за трофей обыграл «Фламенго» со счетом 4:3.

Дублями в составе победителей отметились хавбеки и , у соперника дубль сделал , также забил Педро Абреу.

16-летний форвард « » , который уже куплен «Реалом», принял участие в матче.

Суперкубок Бразилии проводился в 1990-1992 годах и был возобновлен в 2020-м. Чаще всего, три раза, трофей брал «Фламенго».

Фото: palmeiras.com.br