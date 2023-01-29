«Палмейрас» впервые выиграли Суперкубок Бразилии, победив «Фламенго» – 4:3
«Палмейрас» впервые в истории выиграли Суперкубок Бразилии.
Клуб из Сан-Паулу в матче за трофей обыграл «Фламенго» со счетом 4:3.
Дублями в составе победителей отметились хавбеки Рафаэл Вейга и Габриэл Менино, у соперника дубль сделал Габриэл Барбоза, также забил Педро Абреу.
16-летний форвард «Палмейрас» Эндрик, который уже куплен «Реалом», принял участие в матче.
Суперкубок Бразилии проводился в 1990-1992 годах и был возобновлен в 2020-м. Чаще всего, три раза, трофей брал «Фламенго».
Фото: palmeiras.com.br
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