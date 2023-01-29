«Палмейрас» впервые выиграли Суперкубок Бразилии, победив «Фламенго» – 4:3

Теги Фламенго Палмейрас высшая лига Бразилия Кубок Бразилии Габриэл Барбоза Рафаэл Вейга Педро Абреу Габриэл Менино Эндрик Футбол

«Палмейрас» впервые в истории выиграли Суперкубок Бразилии.

Клуб из Сан-Паулу в матче за трофей обыграл «Фламенго» со счетом 4:3.

Дублями в составе победителей отметились хавбеки Рафаэл Вейга и Габриэл Менино, у соперника дубль сделал Габриэл Барбоза, также забил Педро Абреу.

16-летний форвард «Палмейрас» Эндрик, который уже куплен «Реалом», принял участие в матче.

Суперкубок Бразилии проводился в 1990-1992 годах и был возобновлен в 2020-м. Чаще всего, три раза, трофей брал «Фламенго».

Фото: palmeiras.com.br

1 комментарий

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Zidan GOAT
Очень вовремя конечно публикуете, надо было ещё 2 дня подождать, это же не новости про медиалигу..
+18
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+18
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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