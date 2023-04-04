Месси покинет «ПСЖ», скорее всего, но останется в Европе. Неймар тоже может уйти летом

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция возможные трансферы Неймар Sky Sports Футбол

Лионель Месси вряд ли будет играть за «ПСЖ» в следующем сезоне

Как утверждает Sky Sports, высока вероятность того, что форвард не продлит контракт с парижской командой и покинет ее этим летом.

Аргентинец, скорее всего, останется в Европе, а не уедет в Америку или другой регион.

Также сообщается, что покинуть команду может и Неймар, а «ПСЖ» намерен увеличить число местных футболистов в составе.

Месси все ближе к «Барсе». Тут все инсайды (например, Лео хочет зп как у Мбаппе)

Материалы по теме

49 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Даниил Гутин
Ответ Пенс
Болельщики Парижа скрестили пальцы. Появилась надежда на освобождение от алчного пешехода. Пусть свои 13+13 в млс набивает или кто там отважится наступить в него.
С полузащитой уровня ПСЖ как бы в ЛЕ не пришлось играть, Мбаппе один может и не затащить даже групповой этап ЛЧ
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Team_Coach
Видимо арабы решили вложиться в Ньюкасл
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Denis242424
Точно только то, что тренера уберут. Как стрелочника. А с остальными рано делать выводы. Ждем официальных заявлений.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
S1rAlex
Вот будет потеха, если Лео продлит контракт с шейхами, а его сектанты в 101-й раз переобуются и будут говорить, что псж - топ-клуб, а лига доставки пиццы - топ-турнир))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Барсик Юрана
Ответ Aleksandr Dubovik
Он и тащил с Неймаром команду и дотащил до финала ЛЧ, когда как пешеход только стопорит клуб
«Финал это не титул»
Так вроде бы говорили фанатики Кринжа до 18.12.2022
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Aleksandr Dubovik
Ответ Барсик Юрана
Вот Мбумпа и будет тащить один в кубке против любителей
Он и тащил с Неймаром команду и дотащил до финала ЛЧ, когда как пешеход только стопорит клуб
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
&_Bishep_&
Ответ dr. cage
Хотелось бы чтобы Боули забрал Лео в Челси.. Чисто посмотреть как Должунька будет переобуваться..
Месси в АПЛ? (((((😅😂😅😂
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AminO2
Ответ Coodesnik
Ну вот и возьмет наконец-то)
В 2088 ПСЖ все же выигрывает свою первую ЛЧ. Заголовки во французских изданиях:
"Мы же говорили – не успел Месси покинуть клуб, как трофей наш".
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
vwzx8mx5vh
Вместо того чтоб подумать как начать выигрывать опять популистские идеи - увеличение числа местных воспитанников

Понятно же почему псж при этих воадельцах ничего кроме лиги 1 не выиграет?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
edzkar73
Ответ Барсик Юрана
Вот Мбумпа и будет тащить один в кубке против любителей
Т.е. это любители вытерли ноги о КЕКсси в 1/8 КФ?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Coodesnik
Ответ Игорь Климов
ПСЖ из группы скорее всего без Лео Месси не выйдет, там созидать будет некому.
Ну так если возьмет,уйдешь со спортса наконец-то. Надоел уже
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Coodesnik
Ответ AminO2
Уже 12 лет берёт
Ну вот и возьмет наконец-то)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pamir88
Ней не уйдет, сам говорил. У него там жирнющий контракт.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Uleke
Ответ Coodesnik
И самое смешное,что как инопланетянин уйдет, псж возьмет ЛЧ..
Ага, вылетят как пробка 😂😂😂
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Альф Третий
Ответ Ярослав Приходько
Лично я считаю что Месси и Неймар если вернуться в Барсу то у них все будет норм и они закончат там карьеру.
Согласен, что возвращение Месси и Неймара в Барселону может быть отличным вариантом для всех сторон. Надеюсь, это произойдет и мы сможем наслаждаться их игрой на камп-ноу. А пока что остается ждать официальных заявлений и надеяться на лучшее.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
zuma
в Европе есть ещё МАН Сити, Ньюкасл
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Uleke
Ответ Пенс
Болельщики Парижа скрестили пальцы. Появилась надежда на освобождение от алчного пешехода. Пусть свои 13+13 в млс набивает или кто там отважится наступить в него.
Посмотрим на ваш пэсэджэ без Месси и Неймара) Как тут уже писали выше, наверное продолжат выигрывать ЛЧ, ведь им мешал Месси 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Вот я буду ржать с вас когда пэсэджэ и дальше продолжит вылетать в ЛЧ🤭🤭🤭, а оно неизбежно 🤣🤣🤣🤣🤣
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Coodesnik
Ответ Игорь Климов
ПСЖ из группы скорее всего без Лео Месси не выйдет, там созидать будет некому.
Ну давай,если псж в следующим году возьмет,ты наконец то свалишь со спортса со своими однотипными и глупыми комментами.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Domian
Ответ red hikkikomori
Не, Неймар не уйдёт, хитрые катарцы хотят от него избавиться, но он продолжит кайфовать до 2027) А так хотел бы я посмотреть на него в АПЛ, мне кажется там он меньше будет травмироваться
Какой ему АПЛ?
Туда надо было идти в 2017, а не сейчас когда он хронический травматик.
У него проблема голеностопа уже необратимая.Раньше раз в год, теперь дважды в год он имеет эту проблему.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AminO2
Ответ Coodesnik
И самое смешное,что как инопланетянин уйдет, псж возьмет ЛЧ..
Уже 12 лет берёт
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Domian
И что?
Они думают Мбаппе с Витиньей, Руисом и Солером будут угрожать вселенной распадом на атомы?😂

Мало купить клуб, надо еще и уметь им управлять.
Спортдир провалил свою работу, притащил откровенный шлак в полузащиту, не укрепил оборону, хотя Шкриньяр всего то стоил 10 миллионов.
Не смог вовремя оформить трансфер Зиеша.
Кто их вообще нанимает и по каким принципам?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Климов
Ответ Coodesnik
И самое смешное,что как инопланетянин уйдет, псж возьмет ЛЧ..
ПСЖ из группы скорее всего без Лео Месси не выйдет, там созидать будет некому.
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Юрий Кечко
Ответ Coodesnik
И самое смешное,что как инопланетянин уйдет, псж возьмет ЛЧ..
Ну да , до него ж брали всегда )))
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ярослав Приходько
Лично я считаю что Месси и Неймар если вернуться в Барсу то у них все будет норм и они закончат там карьеру.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Coodesnik
И самое смешное,что как инопланетянин уйдет, псж возьмет ЛЧ..
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий