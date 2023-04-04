Месси покинет «ПСЖ», скорее всего, но останется в Европе. Неймар тоже может уйти летом
Лионель Месси вряд ли будет играть за «ПСЖ» в следующем сезоне
Как утверждает Sky Sports, высока вероятность того, что форвард не продлит контракт с парижской командой и покинет ее этим летом.
Аргентинец, скорее всего, останется в Европе, а не уедет в Америку или другой регион.
Также сообщается, что покинуть команду может и Неймар, а «ПСЖ» намерен увеличить число местных футболистов в составе.
Месси все ближе к «Барсе». Тут все инсайды (например, Лео хочет зп как у Мбаппе)
Так вроде бы говорили фанатики Кринжа до 18.12.2022
"Мы же говорили – не успел Месси покинуть клуб, как трофей наш".
Понятно же почему псж при этих воадельцах ничего кроме лиги 1 не выиграет?
Вот я буду ржать с вас когда пэсэджэ и дальше продолжит вылетать в ЛЧ🤭🤭🤭, а оно неизбежно 🤣🤣🤣🤣🤣
Туда надо было идти в 2017, а не сейчас когда он хронический травматик.
У него проблема голеностопа уже необратимая.Раньше раз в год, теперь дважды в год он имеет эту проблему.
Они думают Мбаппе с Витиньей, Руисом и Солером будут угрожать вселенной распадом на атомы?😂
Мало купить клуб, надо еще и уметь им управлять.
Спортдир провалил свою работу, притащил откровенный шлак в полузащиту, не укрепил оборону, хотя Шкриньяр всего то стоил 10 миллионов.
Не смог вовремя оформить трансфер Зиеша.
Кто их вообще нанимает и по каким принципам?