Месси покинет «ПСЖ», скорее всего, но останется в Европе. Неймар тоже может уйти летом

Лионель Месси вряд ли будет играть за «ПСЖ» в следующем сезоне

Как утверждает Sky Sports, высока вероятность того, что форвард не продлит контракт с парижской командой и покинет ее этим летом.

Аргентинец, скорее всего, останется в Европе, а не уедет в Америку или другой регион.

Также сообщается, что покинуть команду может и , а « » намерен увеличить число местных футболистов в составе.

Месси все ближе к «Барсе». Тут все инсайды (например, Лео хочет зп как у Мбаппе)