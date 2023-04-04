«Возвращение Месси в «Барсу» – это как если бы Марадона воскрес и заиграл как 25-летний. Хочу, чтобы он подписал пожизненный контракт как посол». Гаспар о Лео

Экс-президент «Барселоны» Жоан Гаспар хочет, чтобы Лионель Месси вернулся в клуб

Ранее появилась информация, что «Барса» готова сделать аргентинцу предложение в ближайшее время.

«Возвращение Месси в «Барселону» – это как если бы воскрес и снова заиграл за «Барселону» как 25-летний.

Я бы хотел, чтобы Месси никогда не покидал «Барселону», чтобы не пытаться вернуть его сейчас. Лично я был бы рад его возвращению в «Барселону».

Я бы хотел, чтобы он подписал пожизненный контракт с «Барселоной» в качестве посла. Будет он играть или нет, не так важно, – для меня важнее его роль как личности. Пусть он вернется в том статусе, в котором захочет. У Лео есть еще несколько лет футбольной карьеры, и он заслуживает завершить ее в «Барселоне».

Я знаю, что мечтает о возвращении Лео в «Барселону», и если ему это удастся, это будет безумие. Давайте предположим, что, кроме желания Лапорты, не было никаких предпосылок для возвращения Месси в «Барселону». Если Лионель позвонит мне и захочет поговорить, я сяду на самолет и полечу в Париж. Я уверен, что если я встречусь с Лео и его отцом, я сделаю невозможное, чтобы добиться своего.

Я предлагаю найти формулу для возвращения Месси в «Барселону». Я бы сделал все возможное, чтобы он смог вернуться, и был бы самым счастливым человеком в мире, если бы мне это удалось.

Есть только один человек, который подписал контракт с Лео Месси, и этим человеком был я. Я чувствую себя очень близким к нему, потому что он мне очень нравился еще ребенком. Теперь все зависит от Лео», – сказал Гаспар в эфире Radio Villa Trinidad.

Месси все ближе к «Барсе». Тут все инсайды (например, Лео хочет зп как у Мбаппе)