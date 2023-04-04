«Возвращение Месси в «Барсу» – это как если бы Марадона воскрес и заиграл как 25-летний. Хочу, чтобы он подписал пожизненный контракт как посол». Гаспар о Лео

Теги ПСЖ Барселона Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига Диего Марадона Жоан Лапорта Жоан Гаспар Футбол

Экс-президент «Барселоны» Жоан Гаспар хочет, чтобы Лионель Месси вернулся в клуб

Ранее появилась информация, что «Барса» готова сделать аргентинцу предложение в ближайшее время.

«Возвращение Месси в «Барселону» – это как если бы Марадона воскрес и снова заиграл за «Барселону» как 25-летний.

Я бы хотел, чтобы Месси никогда не покидал «Барселону», чтобы не пытаться вернуть его сейчас. Лично я был бы рад его возвращению в «Барселону».

Я бы хотел, чтобы он подписал пожизненный контракт с «Барселоной» в качестве посла. Будет он играть или нет, не так важно, – для меня важнее его роль как личности. Пусть он вернется в том статусе, в котором захочет. У Лео есть еще несколько лет футбольной карьеры, и он заслуживает завершить ее в «Барселоне».

Я знаю, что Лапорта мечтает о возвращении Лео в «Барселону», и если ему это удастся, это будет безумие. Давайте предположим, что, кроме желания Лапорты, не было никаких предпосылок для возвращения Месси в «Барселону». Если Лионель позвонит мне и захочет поговорить, я сяду на самолет и полечу в Париж. Я уверен, что если я встречусь с Лео и его отцом, я сделаю невозможное, чтобы добиться своего.

Я предлагаю найти формулу для возвращения Месси в «Барселону». Я бы сделал все возможное, чтобы он смог вернуться, и был бы самым счастливым человеком в мире, если бы мне это удалось.

Есть только один человек, который подписал контракт с Лео Месси, и этим человеком был я. Я чувствую себя очень близким к нему, потому что он мне очень нравился еще ребенком. Теперь все зависит от Лео», – сказал Гаспар в эфире Radio Villa Trinidad.

Месси все ближе к «Барсе». Тут все инсайды (например, Лео хочет зп как у Мбаппе)

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9 комментариев

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Имя Фамилия
Ответ Отец Абду
Новость о Месси, но фанаты Загитовой ( точнее персофаны игрока Аль Насра появились первыми на ветке):) Вы лучше следите за фигурной катанией, ну или за лигой 🐫:)
Тонко подколол игорька климова. Он и на ветке загитовой постоянный гость, и на ветке Аль-Насра.
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ARAMIS777
"Я предлагаю найти формулу для возвращения Месси в «Барселону». Я бы сделал все возможное, чтобы он смог вернуться, и был бы самым счастливым человеком в мире, если бы мне это удалось."(с) Жоан Гаспар

Есть такая формула,я подскажу...
"Нужно больше золота!"(с)
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Отец Абду
Новость о Месси, но фанаты Загитовой ( точнее персофаны игрока Аль Насра появились первыми на ветке):)
Вы лучше следите за фигурной катанией, ну или за лигой 🐫:)
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-2
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Joel Campbell
От победы на ЧМ до возвращения в родную Барсу на "последний танец"
Конец карьеры у Лео удался
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Роман
"он смог вернуться, и был бы самым счастливым человеком в мире"

С з/п в 10 млн.евро он не может быть самым счастливым...Вы ему пол клуба тогда что ли подарите.
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Имя Фамилия
Ответ Red_Marlboro_
Очень хочется чтобы Лео вернулся в Барсу
От этого выиграют все. Реал, ПСЖ, кошелёк меси.
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Кирилл
Ответ Роман
То же мечтаю, чтобы Лео подписал контракт на 555 млн на 4 года. Он этого заслужил, как и Барса.
Какой же вы «преданный» фанат: новость о Месси и Барселоне только появилась и вы тут как тут )
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Red_Marlboro_
Очень хочется чтобы Лео вернулся в Барсу
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Роман
То же мечтаю, чтобы Лео подписал контракт на 555 млн на 4 года. Он этого заслужил, как и Барса.
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