«Барса» сделает Месси предложение на этой неделе. Хави участвует в переговорах (Вероника Брунати)

Теги ПСЖ Барселона Хави Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Футбол

Лионель Месси не продлит контракт с «ПСЖ» – он может вернуться в «Барселону»

«Барселона» на этой неделе сделает Лионелю Месси предложение о переходе, сообщает Вероника Брунати, журналистка Telemundo Deportes и Fox Sports Argentina.

Аргентинец не продлит контракт с «ПСЖ». Отмечается, что посредником в переговорах между «Барсой» и Месси выступил главный тренер каталонцев Хави, игравший с Лео в составе сине-гранатовых.

В этом сезоне у Месси 18 голов и 17 результативных передач в 33 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах. Полную статистику 35-летнего футболиста можно найти здесь.

Месси все ближе к «Барсе». Тут все инсайды (например, Лео хочет зп как у Мбаппе)

Материалы по теме

34 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артём Горбенко
Ответ QWertY
И что? Это говорит о том, что у них нет фанатов?
за пределами Парижа?
очень сомневаюсь
точно мы это узнаем, когда шейхам надоест их игрушка
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Арман Бижанов
Если Месси будет просить астрономическую зарплату, то пусть лучше уезжает к Криштиану или же в МЛС
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
QWertY
Ответ Артём Горбенко
не могу назвать себя фанатом Барсы, но сравнивать их с ПСЖ это просто смешно ПСЖ - бестолковый мешок, ему никогда не встать в один ряд с Реалом, Барсой, Мю, Баварией, Ливерпулем итд
И что? Это говорит о том, что у них нет фанатов?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артём Горбенко
Ответ Yury Sin
А ты думаешь у одного из самых известных французских клубов до прихода шейхов не было трушных фанатов? ))
за пределами Франции, я думаю, их было не больше, чем сейчас у условного Лиона
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артём Горбенко
Ответ QWertY
у Барселоны есть фанаты? ахахаахах
не могу назвать себя фанатом Барсы, но сравнивать их с ПСЖ это просто смешно
ПСЖ - бестолковый мешок, ему никогда не встать в один ряд с Реалом, Барсой, Мю, Баварией, Ливерпулем итд
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Yury Sin
Ответ Артём Горбенко
у ПСЖ есть фанаты? ахахаахах
А ты думаешь у одного из самых известных французских клубов до прихода шейхов не было трушных фанатов? ))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Станислав Л
Верное решение, Лео! Пускай там аплодируют Мбаппе на представлении игроков!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
QWertY
Ответ Артём Горбенко
у ПСЖ есть фанаты? ахахаахах
у Барселоны есть фанаты?
ахахаахах
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артём Горбенко
Ответ QWertY
Поздравляю фанатов ПСЖ
у ПСЖ есть фанаты?
ахахаахах
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Потолковый Лампонюх™
Развалил и ПСЖ. Пора домой. Добивать родной клуб! Ждем Леопольда!
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sarumian
Вероника вела репортаж из под стола ?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Философ Востока
Наконец-то этап Месси в парижском недоразумении закончится. Не заслуживают они того, чтобы Лео у них играл.
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Экспертное мнение
Ответ Los Galácticos
На его связку с Левандовски на поле я бы посмотрел.
Ты так не пугай криштифанов, они ведь надеялись что Лео тоже к арабам уедет, а тут он не только кинул Криша не уехав за ним, так еще и кинул его 18 декабря покинув когорту великих не чемпионов мира.
+2
-4
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
cektor
Ответ Ivan Ivanych
Ага, 2 пенса
ну да, не обижанный же мбуппе
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Iamliam
Хоть бы Тэбас ничего не нашаманил и все получилось!
Не понимаю вообще что он за глава лиги такой? Дал раздуться делу Негрейры. Ну сам же свою лигу закапывает. Ему наоборот надо всячески содействовать клубам ЛаЛиги и защищать их. В том числе он должен быть заинтересован в трансфере Месси.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Joel Campbell
Ждем возвращение величайшего в Барсу
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Потолковый Лампонюх™
Только дурак не учится на своих ошибках. На этот раз наш Леопольд на 100% обанкротит наш БЧК и уже никакие рычаги не помогут.
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Zlatan Ibra
Этот "переход" сродни возвращению Рона в МЮ
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
QWertY
Поздравляю фанатов ПСЖ
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
nobrainnopain
Возвращение Будулая.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ДЖИН
Мадридские фанаты будут плакать от восторга! ЫЫ
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Богданов
предложение поиграть за дошик?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Ненахов
Ответ Barca_mania
🤡
Удалил ?
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
madrilenos
Ответ red hikkikomori
о каком продлении контракта Барса сделает предложение Месси? у вас уже настолько кругом голова пошла от новостей о Месси, Барсе и ПСЖ, что вы путаете слова местами)
о продление контакта с ПСЖ очевидно же )))) тут Гави не могут зарегистрировать за первую команду, о каком Месси вообще может идти речь? 😅
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артём Горбенко
пора возвращаться домой из уефашного болота
+3
-4
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий