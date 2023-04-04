«Барса» сделает Месси предложение на этой неделе. Хави участвует в переговорах (Вероника Брунати)

Лионель Месси не продлит контракт с «ПСЖ» – он может вернуться в «Барселону»

« » на этой неделе сделает Лионелю Месси предложение о переходе, сообщает Вероника Брунати, журналистка Telemundo Deportes и Fox Sports Argentina.

Аргентинец не продлит контракт с « ». Отмечается, что посредником в переговорах между «Барсой» и Месси выступил главный тренер каталонцев , игравший с Лео в составе сине-гранатовых.

В этом сезоне у Месси 18 голов и 17 результативных передач в 33 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах. Полную статистику 35-летнего футболиста можно найти здесь.

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