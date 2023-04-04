«Барса» сделает Месси предложение на этой неделе. Хави участвует в переговорах (Вероника Брунати)
Лионель Месси не продлит контракт с «ПСЖ» – он может вернуться в «Барселону»
«Барселона» на этой неделе сделает Лионелю Месси предложение о переходе, сообщает Вероника Брунати, журналистка Telemundo Deportes и Fox Sports Argentina.
Аргентинец не продлит контракт с «ПСЖ». Отмечается, что посредником в переговорах между «Барсой» и Месси выступил главный тренер каталонцев Хави, игравший с Лео в составе сине-гранатовых.
В этом сезоне у Месси 18 голов и 17 результативных передач в 33 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах. Полную статистику 35-летнего футболиста можно найти здесь.
Месси все ближе к «Барсе». Тут все инсайды (например, Лео хочет зп как у Мбаппе)
очень сомневаюсь
точно мы это узнаем, когда шейхам надоест их игрушка
ПСЖ - бестолковый мешок, ему никогда не встать в один ряд с Реалом, Барсой, Мю, Баварией, Ливерпулем итд
ахахаахах
ахахаахах
Не понимаю вообще что он за глава лиги такой? Дал раздуться делу Негрейры. Ну сам же свою лигу закапывает. Ему наоборот надо всячески содействовать клубам ЛаЛиги и защищать их. В том числе он должен быть заинтересован в трансфере Месси.