Гончаренко о 2:1 со «Спартаком»: «Урал» понимал, что надо искать счастье у их ворот. Довольны выходом в финал»
Виктор Гончаренко рассказал, за счет чего «Урал» обыграл «Спартак» (2:1)
Екатеринбуржцы выбили московский клуб и прошли в финал Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
«Мы знаем, что в городе много «шмелей». Впервые за долгое время увидели столь прекрасный стадион. Осенью было грустно, и пяти тысяч не было, а сегодня нам поддержка помогла победить. Благодарим их за это.
Со «Спартаком» сложно обезопасить ворота, но мы понимали, что надо искать счастье у их ворот, старались атаковать. Довольны выходом в финал.
Мы не можем играть один матч в неделю, получается только четыре игры в месяц. Так что нормальный график – играть три матча в неделю, этот график команда должна выдерживать. А когда ты втягиваешься и потом начинаешь играть раз в неделю, становится скучно», – заявил главный тренер «Урала».
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С Батэ выходил из групп и выносил Баварию
Мог бы и лучше конечно , с Цска смазано вышло , но это не Семак который играет трусливо в Европе по крайней мере
сделав его вполне боеспособной командой. Он молодец!
Очень толковый опорник.
Семак лично с Гончаренко были замечены в кафе Петербурга, где обсуждали вылет Спартака в путь регионов 🧐
Потом была передана сумка с деньгами, на сумке большими буквами написано «Газпром».
Хм… что-то не чисто, точно заговор против Спартака 😅
Вовремя замены Ганчаренко сделал, перехватили инициативу и кирдык Спартаку, чисто тренерская победа.
В матче с Зенитом, Михалыча не было, а так бы замены сделали бы такие же и Леша Миллер ушел бы в слезах со стадиона.
Чернов, игрок Спартака прав, что Урал будет в финале, а вот кто из региона придет- это еще вопрос, хотя у Спартака высокие шансы, тот же Бальде- монстр конечно.
(сейчас змагары налетят доказывать, что он бяларус)