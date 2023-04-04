Гончаренко о 2:1 со «Спартаком»: «Урал» понимал, что надо искать счастье у их ворот. Довольны выходом в финал»

Теги Спартак премьер-лига Россия болельщики Урал Виктор Гончаренко Матч ТВ Футбол

Виктор Гончаренко рассказал, за счет чего «Урал» обыграл «Спартак» (2:1)

Екатеринбуржцы выбили московский клуб и прошли в финал Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«Мы знаем, что в городе много «шмелей». Впервые за долгое время увидели столь прекрасный стадион. Осенью было грустно, и пяти тысяч не было, а сегодня нам поддержка помогла победить. Благодарим их за это.

Со «Спартаком» сложно обезопасить ворота, но мы понимали, что надо искать счастье у их ворот, старались атаковать. Довольны выходом в финал.

Мы не можем играть один матч в неделю, получается только четыре игры в месяц. Так что нормальный график – играть три матча в неделю, этот график команда должна выдерживать. А когда ты втягиваешься и потом начинаешь играть раз в неделю, становится скучно», – заявил главный тренер «Урала».

Матч «Урала» со «Спартаком» без Fan ID посетили 24778 зрителей – рекорд сезона для екатеринбуржцев

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35 комментариев

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Юрий Кечко
Ответ Spartak Forever
5-ка от лудогорца и 4 места в еврокубках
1/4 ле с Цска , последнее хорошее выступление российских команд в Европе , ну прям хорошие хорошее
С Батэ выходил из групп и выносил Баварию

Мог бы и лучше конечно , с Цска смазано вышло , но это не Семак который играет трусливо в Европе по крайней мере
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Юрий Антонович
Хоцца видеть Урал в финале,а там чем ВМГ не шутит...
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encaro_one
Все же "сверху" идти парными матчами сложно, нагрузка выше, чем идущим снизу, а победив в финале и права на ошибку не имеешь.
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Юрий Кечко
Ответ Spartak Forever
Шутник 3-го сорта
Как игра Спартака )))
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pavel pesetckei
Ответ Recreated
А что, Урал уже в финале??
Да
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Recreated
А что, Урал уже в финале??
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dmitry.tchidakin
Гончаренко - отличный тренер.
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инок
Гончаренко в короткий срок полностью преобразовал Урал,
сделав его вполне боеспособной командой. Он молодец!
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heivani
Ответ fregat96
Красавцы, всю игру прессинговали, хватило бензина! И не сели в последние 10 минут в судорожные откидки. Кризисные 15 минут в начале второго тайма преодолели и забили по делу. П. С. Справились без Ранджеловича, агент которого, своей болтовней "про Зенит", делает плохую рекламу парню.
Здоров! Думаю,Ранджелович был более полезным,чем тот же Влут.Что-то он меня не впечатлил сегодня.А вот Сиссе точно не зватало.Дело даже не в забитом мяче,а в очень грамотной игре сегодня.Лучший,точно на поляне был.
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Архитектор Мендисабаль
Насколько адекватны слова Гончаренко, и насколько нелеп обоскал: - Мы доминировали, а у них залетело два невероятных дурака... Аналитик от слова анал...
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Spartak Forever
Ответ Теннисный абсолют
Гончаренко один из лучших русских тренеров 21-го века (сейчас змагары налетят доказывать, что он бяларус)
5-ка от лудогорца и 4 места в еврокубках
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Spartak Forever
Ответ Зелёный гопник
Получается это заговор? Семак лично с Гончаренко были замечены в кафе Петербурга, где обсуждали вылет Спартака в путь регионов 🧐 Потом была передана сумка с деньгами, на сумке большими буквами написано «Газпром». Хм… что-то не чисто, точно заговор против Спартака 😅
Шутник 3-го сорта
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Виктор Литвинов
Ответ Теннисный абсолют
Гончаренко один из лучших русских тренеров 21-го века (сейчас змагары налетят доказывать, что он бяларус)
Ерунда. Мы ещё Царя в деле не видели
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alexman1996
Одной этой игры достаточно, чтобы понять, насколько Сиссе важен для этого Урала.

Очень толковый опорник.
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fregat96
Ответ seka@
А у Спартака теперь есть возможность ещё раз подраться с Зенитом, чтоб вообще некому было играть
Зенит уже в кубке ни с кем не подерется... Последняя драка была с Динамо.)) Разве что в будущем сезоне.
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zanuda59
Вышли в финал полуфинала Кубка России.
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Злодей Спб
Прямо жду. Финал Урал - Акрон в Лужниках. 3000 болельщиков. Грустный Шнякин комментирует игру, раз в две минуты упоминая спартак. В студии матч ТВ траурные ленты, т.к. не удалось устроить очередную мясопанораму как в 2022.
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fregat96
Красавцы, всю игру прессинговали, хватило бензина! И не сели в последние 10 минут в судорожные откидки. Кризисные 15 минут в начале второго тайма преодолели и забили по делу. П. С. Справились без Ранджеловича, агент которого, своей болтовней "про Зенит", делает плохую рекламу парню.
+1
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Зелёный гопник
Получается это заговор?
Семак лично с Гончаренко были замечены в кафе Петербурга, где обсуждали вылет Спартака в путь регионов 🧐
Потом была передана сумка с деньгами, на сумке большими буквами написано «Газпром».
Хм… что-то не чисто, точно заговор против Спартака 😅
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TheSportNik
Победа на классе Урала, как Реал играл с каким -нибудь Ференцварошем, когда хотели, тогда и забивали.
Вовремя замены Ганчаренко сделал, перехватили инициативу и кирдык Спартаку, чисто тренерская победа.
В матче с Зенитом, Михалыча не было, а так бы замены сделали бы такие же и Леша Миллер ушел бы в слезах со стадиона.
Чернов, игрок Спартака прав, что Урал будет в финале, а вот кто из региона придет- это еще вопрос, хотя у Спартака высокие шансы, тот же Бальде- монстр конечно.
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Buharoid
Гончаренко знает все о постановке Спартака в самые различные позиции.
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Викт0р Степанович
Ответ Давид Кочинян
Шикарные эмоции после стадиона. Спасибо за игру, Михалыч, команда горит и играет! 👏🏼🔥
Наш Локо уже вылетел, давайте берите кубок в этом году!
+5
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Юрий Кечко
Ответ seka@
А теперь возникает вопрос: а что делал Шалимов в Урале?
Бухал , также как и везде
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Теннисный абсолют
Гончаренко один из лучших русских тренеров 21-го века
(сейчас змагары налетят доказывать, что он бяларус)
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Алексей Бирюков
Ответ seka@
Промеса нет и играть некому у Спартака
Промес бухает в кабаке, вместе с Николсоном.
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