Гончаренко о 2:1 со «Спартаком»: «Урал» понимал, что надо искать счастье у их ворот. Довольны выходом в финал»

Виктор Гончаренко рассказал, за счет чего «Урал» обыграл «Спартак» (2:1)

Екатеринбуржцы выбили московский клуб и прошли в финал Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«Мы знаем, что в городе много «шмелей». Впервые за долгое время увидели столь прекрасный стадион. Осенью было грустно, и пяти тысяч не было, а сегодня нам поддержка помогла победить. Благодарим их за это.

Со «Спартаком» сложно обезопасить ворота, но мы понимали, что надо искать счастье у их ворот, старались атаковать. Довольны выходом в финал.

Мы не можем играть один матч в неделю, получается только четыре игры в месяц. Так что нормальный график – играть три матча в неделю, этот график команда должна выдерживать. А когда ты втягиваешься и потом начинаешь играть раз в неделю, становится скучно», – заявил главный тренер «Урала».

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