Сычев о «Спартаке»: «Не хватает Заремы и ее искрометных высказываний. Рациональное зерно там часто присутствовало. Без нее клуб стал пресным»

Дмитрий Сычев считает, что уход Заремы Салиховой сказался на медийности «Спартака»

В августе продал клуб и покинул пост президента. Новым руководителем стал первый вице-президент «Лукойла» Александр Матыцын.

– «Спартак», к слову, стал неожиданно «тихим» – больше нет никаких скандалов в прессе, громких высказываний. Точнее, они есть и сейчас, но от тех людей, которые больше к клубу отношения не имеют. А нынешнее руководство молча делает свою работу. Видите ли в этом какой-то позитивный знак?

– Это, конечно, позитивный сдвиг, потому что информационный фон вокруг « » был взбудоражено-истеричный – что, мне кажется, и футболистов отвлекало. Они же не могут быть в информационном вакууме, они все читают, смотрят. А когда направо-налево идут комментарии и спорные высказывания, это не может не отвлекать. Все, что влияет на футболиста негативно, неправильно. Понятно, что они и сами должны об этом думать и фильтровать.

Но сейчас, действительно, этот фон снизился, люди занимаются делом. Чем больше разговоров, тем меньше дела. А когда люди спокойно работают, достигается максимальный эффект.

Но, признаться честно, мне не хватает Заремы Равильевны [ ], ее искрометных высказываний, мыслей, рассуждений – иногда на грани, иногда спорных, но рациональное зерно там часто присутствовало, хотя многим это и не нравилось.

«Спартак» с ее уходом стал немного пресным, если так можно выразиться, в медийном плане, – сказал экс-форвард сборной России о супруге Федуна.