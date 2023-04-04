Сычев о «Спартаке»: «Не хватает Заремы и ее искрометных высказываний. Рациональное зерно там часто присутствовало. Без нее клуб стал пресным»

Теги Спартак Дмитрий Сычев Леонид Федун премьер-лига Россия Зарема Салихова Футбол

Дмитрий Сычев считает, что уход Заремы Салиховой сказался на медийности «Спартака»

В августе Леонид Федун продал клуб и покинул пост президента. Новым руководителем стал первый вице-президент «Лукойла» Александр Матыцын.

– «Спартак», к слову, стал неожиданно «тихим» – больше нет никаких скандалов в прессе, громких высказываний. Точнее, они есть и сейчас, но от тех людей, которые больше к клубу отношения не имеют. А нынешнее руководство молча делает свою работу. Видите ли в этом какой-то позитивный знак?

– Это, конечно, позитивный сдвиг, потому что информационный фон вокруг «Спартака» был взбудоражено-истеричный – что, мне кажется, и футболистов отвлекало. Они же не могут быть в информационном вакууме, они все читают, смотрят. А когда направо-налево идут комментарии и спорные высказывания, это не может не отвлекать. Все, что влияет на футболиста негативно, неправильно. Понятно, что они и сами должны об этом думать и фильтровать.

Но сейчас, действительно, этот фон снизился, люди занимаются делом. Чем больше разговоров, тем меньше дела. А когда люди спокойно работают, достигается максимальный эффект.

Но, признаться честно, мне не хватает Заремы Равильевны [Салиховой], ее искрометных высказываний, мыслей, рассуждений – иногда на грани, иногда спорных, но рациональное зерно там часто присутствовало, хотя многим это и не нравилось.

«Спартак» с ее уходом стал немного пресным, если так можно выразиться, в медийном плане, – сказал экс-форвард сборной России о супруге Федуна.

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24 комментария

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Tahir Turk
Ответ ZarvuR2020
Зареботы подъехали
в России нельзя ничего хвалить, сразу ботом называют
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Hong Kil
Хабалкостайл взамен успехов на футбольном поле. Переход в медиафейкфутбол оформлен!
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Slonopotam Slonopotam
Митя хотел сказать: "Не хватает вменяемого менеджмента в Спартаке, не хватает понимания, что футбол не цирк, не шоу, а серьезное дело, не хватает общей честности в росфутболе, который покрыт мутью и коррупцией". И вдруг неожиданно произнес: "Не хватает Заремы".
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Тогда Роскосмос может подать🛰🤓
Уф. Тогда просто муж
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Чтобы в суд не подали, пишите "спутник"
Тогда Роскосмос может подать🛰🤓
+1
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red hikkikomori
Сразу видно Дмитрий на спортсе не сидит) иначе не скучал бы по Зареме
+3
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Архитектор Мендисабаль
Ответ Олег Мохов
Зарема не стесняясь и не боясь говорит всю правду о гаспроме и мюллере
Да ей в принципе стыд неведом, с младых ногтей...
+5
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Олег Мохов
Зарема не стесняясь и не боясь говорит всю правду о гаспроме и мюллере
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-7
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Как будто Заремы и Федуна стало меньше.
+3
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PobeditelZ
Хахахахахахахаха
+2
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Не знаю насчёт пиковой дамы, но папик у неё точно козырный😎
Чтобы в суд не подали, пишите "спутник"
+1
0
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Пиковая дама 😂
Не знаю насчёт пиковой дамы, но папик у неё точно козырный😎
+11
-1
+10
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Veld
ого, Дмитрий, отличный вкус :)
+1
-4
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Зверёк
Неплохой подкат)
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ ZarvuR2020
Зареботы подъехали
Новое слово на спортсе
+1
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ZarvuR2020
Ответ Виталий
Ну стоит заметить , что многое она говорит по делу , с этим трудно не согласиться
Зареботы подъехали
+21
-3
+18
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ZarvuR2020
Копрофаг Димон
+4
0
+4
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Александр Зубков
Ответ Overkiller
Пентаграмму, свечи, надпись кровью "Зенит", заклинание призывания... И из соцсетей придёт ОНА...
Смородская.
+1
0
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Виталий
Ну стоит заметить , что многое она говорит по делу , с этим трудно не согласиться
+5
-10
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Nickolay Lyskov
Печально, если самое интересное в футбольном клубе - это не совсем адекватная спутница его владельца.
+7
-1
+6
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Overkiller
Пентаграмму, свечи, надпись кровью "Зенит", заклинание призывания... И из соцсетей придёт ОНА...
Пиковая дама 😂
+2
0
+2
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angry horse
Нытья про тот же Зенит и сейчас от неё сполна😁
+19
-7
+12
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Overkiller
Пентаграмму, свечи, надпись кровью "Зенит", заклинание призывания...
И из соцсетей придёт ОНА...
+10
-2
+8
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ARIGAMI ARIGAMI
Она и сейчас продолжает писать. Как минимум, на спортсе ее меньше не стало
+2
-1
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