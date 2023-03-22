Экс-директор «Спартака» Атаманенко о Зареме: «Она была сильно вовлечена в операционную деятельность»

рассказал, как Зарема Салихова участвовала в делах «Спартака».

– Как много вы общались с ? Каким он был президентом клуба, тоже много погружался в его дела?

– Он достаточно интенсивно участвовал в жизни и управлении клуба. Не только через совет директоров. Встречи с ним были достаточно частыми. Наверное, чуть реже, чем с собственником «Шахтера», но все равно они были регулярными. Федун также был глубоко погружен в деятельность клуба по разным направлениям.

Но если все же сравнивать двух президентов клубов, каждый из которых посвящал себя своему клубу, то учитывая что Ринат Ахметов не пропускал ни одной домашней игры, практически всегда ездил на выездные еврокубковые матчи, часто посещал тренировочную базу и стадион – у него вовлечение в ежедневную жизнь клуба было чуть больше. По крайней мере, насколько я видел в рамках своих функций в клубах.

– А в те годы жена Федуна Зарема Салихова тоже была погружена в дела «Спартака»?

– Я с ней активно начал взаимодействовать по работе в мой второй приход в «Спартак» в 2020 году. Это было одно из существенных изменений в системе управления клубом. Она была сильно вовлечена в операционную деятельность. В мой первый контрактный период в клубе я с ней практически не пересекался. Насколько я понимаю, в тот период времени она не участвовала в управлении клубом, кроме благотворительного фонда.

– Почему в августе 2019 года вы покинули «Спартак»?

– Появился интересный европейский проект. Хотелось чуть больше погрузиться в европейский футбол. Я работал на инвестиционный фонд, который занимался оценкой и приобретением футбольных активов. К сожалению, не могу сказать название, по договору не имею права. Это был очень ценный опыт, появилась возможность сравнить восточноевропейский футбольный бизнес и западноевропейский. После этого вновь поступило предложение от акционеров «Спартака».

– Конфликтов с Леонидом Федуном у вас не было?

– Нет, когда я первый раз уходил, мы пожали друг другу руки, у нас с ним сохранялись хорошие отношения. Во второй мой уход было то же самое. Я с глубоким уважением отношусь к тому, что он делал для «Спартака» и благодарен за полученный управленческий опыт и незабываемые эмоции побед и трофеев, – сказал бывший коммерческий директор « ».

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