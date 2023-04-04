Де Дзерби откажет «Челси», если получит приглашение на собеседование

Теги Челси премьер-лига Англия возможные трансферы Роберто Де Дзерби Брайтон Грэм Поттер Футбол

Тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби не заинтересован в работе с «Челси»

Роберто Де Дзерби откажется от собеседования в «Челси», если получит такое предложение. Он привержен «Брайтону» и сконцентрирован на борьбе за победу в Кубке Англии и попадание в еврокубки, пишет журналист Низаар Кинселла для Evening Standard.

«Брайтону» предстоит сыграть с «Манчестер Юнайтед» в полуфинале Кубка Англии. Сейчас «чайки» занимают 6-е место в таблице АПЛ, на 7 очков отставая от «Тоттенхэма», идущего на 4-м месте. При этом «Брайтон» провел на три игры меньше.

Сообщалось, что «Челси» может пригласить на пост тренера Юлиана Нагельсманна, Маурисио Почеттино, Рубена Аморима, Оливера Гласнера, Луиса Энрике или Лучано Спаллетти.

Лондонский клуб не хочет спешить с решением, но уже общается с представителями потенциальных кандидатов на пост тренера. Дедлайна по этому вопросу «Челси» не обозначил.

Де Дзерби пришел в «Брайтон» после того, как «Челси» назначил Грэма Поттера, руководившего клубом, на пост главного тренера.

Тренерский хаос в «Челси» – в двух картинках

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46 комментариев

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gPk
Ответ Max Semenik
А чо, многие бы не отказались!
Ну видимо Де Дзерби в данный момент интересен футбол)
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ SCHOKKKK
Все фанаты Челси прям сидели и молились, чтоб великий ДеДзерби возглавил Челси. Печаль. Боль. Страдания 🥱
Согласен, зачем Де Дзерби идти на понижение с 6-го места на 11-е?😎
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Max Semenik
Ответ gPk
Де Дзерби - средний тренер.Челси - середняк АПЛ.Они подходят друг другу.Но не думаю что Роберто реально рассматривает проект с 11 места АПЛ.Брайтон как никак перспективнее выглядит.Единственное зачем можно ехать в Челси ,так это за неустойкой ,чтобы тебе и твоим коллегам заплатили 57 миллионов за разрыв контракта как сделали это с Поттером;)
А чо, многие бы не отказались!
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QWertY
Ответ wshnmn
тебе бы кукарекать, сколько лет мю прозябал?))
Причем тут МЮ, рент бой?
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MK
Брайтоне по спокойнее, хотя там мог бы денег срубить 🤑🤑🤑
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Yri Yrov
Ответ Валентина Николаевна
- Алло, это Челси? Я отказываюсь вас возглавлять... - А кто это ? - Мне некогда разговаривать, все пока
толсто
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Yri Yrov
заморает себе карьеру , не надо туда. лучше в Интер
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gPk
Ответ SCHOKKKK
Все фанаты Челси прям сидели и молились, чтоб великий ДеДзерби возглавил Челси. Печаль. Боль. Страдания 🥱
Де Дзерби - средний тренер.Челси - середняк АПЛ.Они подходят друг другу.Но не думаю что Роберто реально рассматривает проект с 11 места АПЛ.Брайтон как никак перспективнее выглядит.Единственное зачем можно ехать в Челси ,так это за неустойкой ,чтобы тебе и твоим коллегам заплатили 57 миллионов за разрыв контракта как сделали это с Поттером;)
+1
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Gaiar
Ответ Валентина Николаевна
- Алло, это Челси? Я отказываюсь вас возглавлять... - А кто это ? - Мне некогда разговаривать, все пока
Да так, человек этот Челси 4:1 разнес и в таблице выше идет
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Валентина Николаевна
- Алло, это Челси? Я отказываюсь вас возглавлять...
- А кто это ?
- Мне некогда разговаривать, все пока
+1
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Константин Федяев
Ответ Denis242424
Безумец алчный может только согласиться. Умный не пойдет, там возиться надо долго, чтобы из этого состава соорудить что-то приличное (может даже и не получится),а времени никто не даст. Боули ничего не смыслит в футболе, и терпения у него нет.
надо было Поттера оставлять
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8chelsea8
Ответ LIBerly
Боэли купил абонемент на Брайтон, или что?
Реквизиты Брайтона на автозаполнении, оч удобно 👌
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cam
Ответ SCHOKKKK
Все фанаты Челси прям сидели и молились, чтоб великий ДеДзерби возглавил Челси. Печаль. Боль. Страдания 🥱
Боули плеват хотел что там думают фаны Челси, и в особенности такой глорик как ты.
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Kipriot
Так, не вижу в нем какого то тренера, который смог бы тренировать топ команду. Мне кажется его чайки летают на стратегиях предыдущего тренера или зря были все похвалы Поттера?! И плюс, его имидж и харизма не вызывают никакой симпатии.
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wshnmn
Ответ QWertY
Естественно. Сейчас Брайтон на три головы сильнее пенсов. Да и состав у них не убогий, как к Челси)
тебе бы кукарекать, сколько лет мю прозябал?))
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DolJun
Ответ Okaka
зато Арсенал материал из Брайтона тащит к золоту - я про Уайта и Троссара
троссар - исключение, а чтобы вайт раскрылся его за год в составе арсенала пол апл должно было повозить. предположу что если бы поттеру дали год - то и из него бы чтото вышло
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Уэмбли Стедиум
Поттер обжёгся.Де Дерби не хочет повторить такой поступок.Лучше синица в руках
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Алексей Ненахов
Ответ Вадим Слуцкий
А Григорян?
Какой Григорян, тут Гогниев освободился
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Sergeev55
У нас чё филиал Брайтона?!
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Sergeev55
только что прошли по этому пути из Брайтона...
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porosenochek
Так места в раздевалке нет! Куда идти-то?
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avcgloronalduMU
только Конте))
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Вечный Хрюн
Алло.. Челси?это Де Дзерби,не зовите меня я всё равно не приду
+5
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Kanonir152
А звали уже или что?) Я тоже могу говорить, что откажу Apple, но предложение такое вряд ли поступит. Что тут обсуждать.
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Aleks Abkhalimov
Ответ Александр Фёдоров
ну звать тебя никто и не собирался,самооценку не надо себе повышать
Мудрика пусть сам американский шарлатан тренерует
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