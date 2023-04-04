Де Дзерби откажет «Челси», если получит приглашение на собеседование

Тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби не заинтересован в работе с «Челси»

откажется от собеседования в «Челси», если получит такое предложение. Он привержен « » и сконцентрирован на борьбе за победу в Кубке Англии и попадание в еврокубки, пишет журналист Низаар Кинселла для Evening Standard.

«Брайтону» предстоит сыграть с «Манчестер Юнайтед» в полуфинале Кубка Англии. Сейчас «чайки» занимают 6-е место в таблице , на 7 очков отставая от «Тоттенхэма», идущего на 4-м месте. При этом «Брайтон» провел на три игры меньше.

Сообщалось, что «Челси» может пригласить на пост тренера Юлиана Нагельсманна, Маурисио Почеттино, Рубена Аморима, Оливера Гласнера, Луиса Энрике или Лучано Спаллетти.

Лондонский клуб не хочет спешить с решением, но уже общается с представителями потенциальных кандидатов на пост тренера. Дедлайна по этому вопросу «Челси» не обозначил.

Де Дзерби пришел в «Брайтон» после того, как «Челси» назначил , руководившего клубом, на пост главного тренера.

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