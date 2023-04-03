Каррагер об увольнении Поттера: «Первое верное решение Боули. Стоило просто оставить Тухеля – одного из топ-тренеров Европы»
Джейми Каррагер заявил, что у Грэма Поттера не было шансов преуспеть в «Челси»
«У Поттера не могло получиться. Стало понятно сразу после назначения. Посмотрите, кто был во главе команды до него: Томас Тухель, один из топ-тренеров европейского футбола. Не стоит увольнять Тухеля ради Поттера.
Стоило просто оставить Томаса. Причина заключается в том, что «Челси», как и «Реал», пожалуй, – это, возможно, самый безжалостный по отношению к тренерам клуб.
Вполне нормально, что Тодд Боули говорит: «Мы будем работать не так, как Абрамович». Мне все равно, о чем он говорит, этим фанатам 20 лет прививалась культура побед и смены тренеров, каждые несколько лет приходил тренер, который выигрывал Лигу чемпионов. Поэтому они и кричат Поттеру, что он не знает, что делает. И вот почему он и ушел.
Назначение изначально было ошибочным. Я не говорю, что Поттер не способен работать в большом клубе, просто это был неподходящий вариант.
Я думаю, что принято верное решение, потому что худшее, что может быть с клубом, – это сомнения насчет тренера. Можно дать ему доработать до конца сезона, отработать предсезонку, а затем за первые пять матчей нового сезона он побеждает один раз – и его увольняют. После этого приходит новый тренер, а игроки покупались не под него, и вы снова гоняетесь за своим хвостом.
Я критиковал Тодда Боули, но думаю, что это его первое правильное решение», – сказал экс-защитник «Ливерпуля» Sky Sports.
А теперь представьте, если бы Арсенал уволил Артету после 8 места. Разве не было оснований? Игра была убогой, дорогие покупки а-ля Ляказетта, Пепе и Аубамеянга окончательно деградировали, Парти и Джака были дном, Лено косячил. Но ему дали время, а Гарри нет. Увы