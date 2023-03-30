Мбаппе зарабатывает 6 млн евро в месяц до уплаты налогов, Месси – 3,375 млн. В топ-10 Лиги 1 по зарплатам только игроки «ПСЖ»

Теги Марсель ПСЖ Монако Лионель Месси Серхио Рамос лига 1 Франция рейтинги Неймар Виссам Бен-Йеддер Маркиньос Хуан Бернат Марко Верратти Жордан Верету Килиан Мбаппе Норди Мукиеле Джанлуиджи Доннарумма Ашраф Хакими деньги Футбол

«ПСЖ» ежемесячно начисляет Килиану Мбаппе 6 млн евро в качестве зарплаты.

Форвард возглавил список самых высокооплачиваемых футболистов чемпионата Франции. Ежегодно рейтинг составляет L’Equipe.

Топ-10 зарплат до вычета налогов целиком состоит из футболистов парижского клуба:

  • Килиан Мбаппе – 6 млн евро в месяц;
  • Неймар – 3,675 млн;
  • Лионель Месси – 3,375 млн;
  • Маркиньос и Марко Верратти – по 1,2 млн;
  • Ашраф Хакими – 1,083 млн;
  • Джанлуиджи Доннарумма – 916 тысяч;
  • Серхио Рамос – 791 тысяча;
  • Хуан Бернат – 730 тысяч;
  • Норди Мукиеле – 700 тысяч.

На 11-м месте расположился Виссам Бен-Йеддер («Монако», 650 тысяч), на 13-м – Жордан Верету («Марсель», 550 тысяч). Остальные игроки в топ-15 тоже из «ПСЖ».

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20 комментариев

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зак
вот сколько надо платить зарплаты чтобы вылетать на 1/8 ЛЧ))
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badaboom
Ответ Barry_Cadny
А потянет он Лео один в команде без других звёзд?
В Аргентине же понянул. И притянул ее к победам.
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зак
Ответ Экспертное мнение
То есть сливающие чемпионат Лиллю и полгода тусующиеся по карнавалам дуэт Мбаппе-Неймар получают больше Лео. Но весь спрос только с Месси?) Да валить надо ему оттуда.
так он и уходит потому что получает меньше и не переподписывает контракт)
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зак
Ответ Александра Александрова
У Месси даже третья зп в клубе ) а смотрят Псж только из за него )) даже местные хейтеры тоже смотрят игры Псж ))
У него другая половина зарплаты в криптовалюте, вы даже не знаете как ваш кумир зарабатывает)
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Barry_Cadny
Ответ Экспертное мнение
То есть сливающие чемпионат Лиллю и полгода тусующиеся по карнавалам дуэт Мбаппе-Неймар получают больше Лео. Но весь спрос только с Месси?) Да валить надо ему оттуда.
А потянет он Лео один в команде без других звёзд?
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Николай Лазарев
Ответ Obdob
Интересно узнать сумму после уплаты налогов, т.к. во Франции налоги бешенные. Чем больше ты зарабатываешь, тем больше налоговый процент, который с тебя сдирают.
-47%
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нелюбитель футбола
Нехорошо считать чужие деньги... Вот у Гешы можно и посчитать... У него от футбола только зарплата и осталась.. Поэтому его уже и нет в большом футболе... Никто его не захотел - вот он и психанул, расстроил своих фанатов... Но они это заслужили своим поведением...
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joze mourino
у верету серьезно зп 6,5 млн в год? понятно почему он ушел и рома его продала.
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Serega Fart
И это только по официальным данным
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vwzx8mx5vh
Ответ Obdob
Интересно узнать сумму после уплаты налогов, т.к. во Франции налоги бешенные. Чем больше ты зарабатываешь, тем больше налоговый процент, который с тебя сдирают.
Под 50%
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Экспертное мнение
То есть сливающие чемпионат Лиллю и полгода тусующиеся по карнавалам дуэт Мбаппе-Неймар получают больше Лео. Но весь спрос только с Месси?) Да валить надо ему оттуда.
+5
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GerbertS
все, что надо знать о ФФП
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Невский баклан
Мировые игроки, но во Франции не воспитать мировую команду, таких игроков бы в один из клубов Англии или Испании, которые проводили бы от 50 матчей вместе в этих чемпионатах, было бы опасно.
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Doug DeMuro99
За счёт Месси по сути ПСЖ на хайпе и выезжает так что зарплата по факту и по делу ему капает
+6
-2
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Александра Александрова
Ответ Obdob
Интересно узнать сумму после уплаты налогов, т.к. во Франции налоги бешенные. Чем больше ты зарабатываешь, тем больше налоговый процент, который с тебя сдирают.
На два делите , вот и сумма примерно !
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Velirpa
то, что Месси получает меньше нулевого Неймара, это позорище.
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ПомБур-Шиномонтажник
на 11 месте идет ..... что за идиот составлял статью....?????
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-1
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Obdob
Интересно узнать сумму после уплаты налогов, т.к. во Франции налоги бешенные. Чем больше ты зарабатываешь, тем больше налоговый процент, который с тебя сдирают.
+7
-1
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Djone Evans
Как можно говорить о справедливости "финансовой ведомости" между клубами ?
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Александра Александрова
У Месси даже третья зп в клубе ) а смотрят Псж только из за него )) даже местные хейтеры тоже смотрят игры Псж ))
+13
-12
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