Мбаппе зарабатывает 6 млн евро в месяц до уплаты налогов, Месси – 3,375 млн. В топ-10 Лиги 1 по зарплатам только игроки «ПСЖ»
«ПСЖ» ежемесячно начисляет Килиану Мбаппе 6 млн евро в качестве зарплаты.
Форвард возглавил список самых высокооплачиваемых футболистов чемпионата Франции. Ежегодно рейтинг составляет L’Equipe.
Топ-10 зарплат до вычета налогов целиком состоит из футболистов парижского клуба:
- Килиан Мбаппе – 6 млн евро в месяц;
- Неймар – 3,675 млн;
- Лионель Месси – 3,375 млн;
- Маркиньос и Марко Верратти – по 1,2 млн;
- Ашраф Хакими – 1,083 млн;
- Джанлуиджи Доннарумма – 916 тысяч;
- Серхио Рамос – 791 тысяча;
- Хуан Бернат – 730 тысяч;
- Норди Мукиеле – 700 тысяч.
На 11-м месте расположился Виссам Бен-Йеддер («Монако», 650 тысяч), на 13-м – Жордан Верету («Марсель», 550 тысяч). Остальные игроки в топ-15 тоже из «ПСЖ».
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