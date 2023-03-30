Мбаппе зарабатывает 6 млн евро в месяц до уплаты налогов, Месси – 3,375 млн. В топ-10 Лиги 1 по зарплатам только игроки «ПСЖ»

«ПСЖ» ежемесячно начисляет 6 млн евро в качестве зарплаты.

Форвард возглавил список самых высокооплачиваемых футболистов чемпионата Франции. Ежегодно рейтинг составляет L’Equipe.

Топ-10 зарплат до вычета налогов целиком состоит из футболистов парижского клуба:

Килиан Мбаппе – 6 млн евро в месяц;

– 3,675 млн;

– 3,375 млн;

и – по 1,2 млн;

Ашраф Хакими – 1,083 млн;

Джанлуиджи Доннарумма – 916 тысяч;

Серхио Рамос – 791 тысяча;

Хуан Бернат – 730 тысяч;

Норди Мукиеле – 700 тысяч.

На 11-м месте расположился Виссам Бен-Йеддер («Монако», 650 тысяч), на 13-м – Жордан Верету («Марсель», 550 тысяч). Остальные игроки в топ-15 тоже из «ПСЖ».